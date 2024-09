Un logiciel de rendu 3D permet de générer une image à partir d'un modèle. Les logiciels de rendu sont utilisés dans l'architecture, les simulateurs, les jeux vidéo, les films, les effets visuels pour la télévision et la visualisation de conception (site Web É.-U.). Dernière étape du processus d'animation, le rendu 3D donne leur apparence finale aux modèles et à l'animation grâce à des effets visuels (site Web É.-U.) tels que l'ombrage, le mappage de textures, les ombres, les réflexions et les mouvements flous.