La demande de nouvelles méthodes de conception et de fabrication ne cesse de croître. On demande à nos clients de faire les choses plus rapidement, de manière plus durable, à moindre coût et avec une meilleure qualité. Nos avancées en matière d'IA vous aident à répondre à ce besoin, non seulement en augmentant la productivité, mais aussi en vous donnant des outils qui vous aident à repousser les limites du possible. Nous investissons dans l'intelligence artificielle depuis plus d'une décennie. Autodesk AI est aujourd'hui disponible pour améliorer la résolution créative de problèmes et l'exploration, automatiser les tâches fastidieuses et répétitives, et donner aux individus et aux équipes l'accès à de puissants outils d'analyse pour prendre des décisions avisées.