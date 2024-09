La CAO 3D, ou conception assistée par ordinateur en trois dimensions, également connue sous le nom de CAD 3D (de l’anglais computer-aided design), est une technologie de conception et de documentation technique qui remplace le dessin manuel par un processus automatisé. Un logiciel de CAO 3D est un outil à l'usage des professionnels de la construction, comme les architectes et les ingénieurs, permettant la création 3D. Il représente et affiche des objets de façon précise sur un ordinateur en s'appuyant sur un ensemble de points disposés en trois dimensions.

Autodesk propose une vaste gamme de logiciels de CAO 3D et de logiciels de création 3D qui permettent aux utilisateurs d'explorer et de partager des idées, de visualiser des concepts et d'effectuer une simulation des performances de leurs conceptions avant leur mise en production.