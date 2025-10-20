Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Alors que le monde est confronté à l’incertitude liée au changement climatique, à l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des ressources, et à la croissance démographique rapide, le besoin de réseaux de transport résilients et prêts pour l’avenir n’a jamais été aussi grand. Qu’il s’agisse de routes, de voies ferrées, de ponts ou de tunnels, les infrastructures doivent être conçues non seulement pour répondre aux exigences d’aujourd’hui, mais aussi pour s’adapter aux défis de demain.
Chez Autodesk, nous aidons les professionnels du transport à relever ce défi en leur fournissant les outils nécessaires. Nos solutions numériques intégrées aident les équipes de toutes les disciplines à planifier, concevoir, construire et bâtir des infrastructures capables de résister à l’épreuve du temps, tout en favorisant une collaboration plus intelligente et en améliorant l’efficacité.
Une infrastructure résiliente n’est plus une option, c’est une nécessité. Et Autodesk est là pour vous aider à la bâtir.
des dirigeants d’entreprises matures sur le plan numérique se sentent prêts à faire face aux changements imprévus.
des entreprises matures sur le plan numérique utilisent l’IA pour améliorer leurs efforts de durabilité.
des chefs d’entreprise affirment que leur organisation augmentera ses investissements technologiques au cours des trois prochaines années.
des entreprises de génie civil matures sur le plan numérique utilisent des données internes pour acquérir un avantage concurrentiel, contre 27 % des entreprises moins matures sur le plan numérique.
L’exécution numérique de projets est un processus de collaboration infonuagique qui connecte les personnes, les données et les flux de travail dans un environnement de données commun tout au long du cycle de vie du projet. La centralisation des données permet aux parties prenantes d’accéder aux informations appropriées, dans le format approprié et au moment où elles en ont besoin. Vous pouvez ainsi obtenir des résultats de meilleure qualité, augmenter la productivité et respecter les délais et les budgets d’exécution.
L’association des informations de conception et de l’intelligence géographique permet aux propriétaires d’infrastructures et à leurs fournisseurs de services d’ingénierie de mieux comprendre leurs actifs bâtis et leurs environnements naturels. Notre engagement en faveur de l’interopérabilité BIM et SIG rationalise le flux des données du projet, ce qui se traduit par une meilleure prise de décision, une réduction des erreurs coûteuses, une collaboration et une communication améliorées entre les parties prenantes du projet.
Alors que les technologies numériques transforment les transports, la protection des données sensibles est essentielle pour renforcer la confiance du public et des parties prenantes. Pour tous les outils et toutes les offres de notre plateforme, Autodesk s’engage à respecter des normes élevées en matière de sécurité, de confidentialité, de résilience et de valorisabilité, afin que les clients puissent être sûrs que leurs données sont sécurisées, protégées et résilientes.
Les équipes chargées des projets dans le secteur des transports utilisent souvent plusieurs solutions de différents fournisseurs pour fournir des modèles de maintenance et d’exploitation, ce qui entraîne une perte d’informations lors du transfert aux propriétaires. Autodesk privilégie l’interopérabilité, permettant un échange fluide des données entre les disciplines, les produits, les fournisseurs et les formats de fichiers. Cette approche s'appuie sur des normes ouvertes telles que l’IFC, qui améliorent la collaboration entre toutes les parties prenantes du projet.
Tous les projets de transport doivent être planifiés et conçus en fonction des environnements existants. La capture de la réalité est un outil essentiel pour la saisie et l’évaluation des conditions existantes ou conformes à l’exécution d’un actif. L’utilisation de technologies, de dispositifs et de logiciels avancés tels que ReCap Pro d’Autodesk pour recueillir des informations détaillées sur les conditions existantes permet d’obtenir une vue du « jumeau numérique » précise, à haute résolution et à jour de cet environnement. Combinée aux informations de conception et aux données géospatiales, la vue numérique 3D ou « jumeau » est encore enrichie, établissant un modèle numérique complet de l’actif dans son contexte réel.
Logiciel infonuagique de coordination, de collaboration et de co-création de création pour les équipes d'architecture, d'ingénierie et de construction. La version « Pro » permet la collaboration en tout temps dans Revit, Civil 3D et AutoCAD Plant 3D.
Puissants outils BIM et de CAO pour les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, notamment Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Format et plus encore
Découvrez comment le consortium TELT utilise le BIM et la collaboration numérique pour améliorer l’efficacité et l’innovation dans le tunnel de base transfrontalier du Mont-Cenis, l’un des projets ferroviaires les plus ambitieux d’Europe.
En prévision d’un important projet de réaménagement routier à Gênes, en Italie, les développeurs ont utilisé Autodesk pour recréer un modèle de réalité numérique entièrement navigable et immersif du site, y compris ses bâtiments et ses services publics souterrains.
Les spécialistes du génie civil et de la construction VolkerWessels utilisent l’intégration d’Autodesk BIM et des systèmes d’information géographique (SIG) pour lancer des innovations et améliorer l'exécution des projets.
Gérez les complexités de conception et de projet grâce à une communication améliorée et à une collaboration dans le nuage à partir d’une source unique et fiable pour améliorer l’efficacité.
Des flux de travail collaboratifs et connectés rendus possibles par un environnement de données communes permettent à toutes les parties prenantes d’accéder à des modèles agrégés et à des données centralisées à chaque étape.
Réduisez le nombre de demandes de modification sur le terrain, les retouches ainsi que les délais d’exécution, tout en améliorant la précision des modèles et la productivité de l’équipe.
Respectez les mandats pour le BIM et les exigences contractuelles, démarquez-vous de la concurrence et remportez des projets d’infrastructure publiques.
Découvrez comment la modélisation des données du bâtiment (BIM) peut soutenir les efforts de transformation numérique dans le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.
Découvrez quatre meilleures pratiques que les départements des transports (DOT) peuvent utiliser pour évoluer vers la transformation numérique et gagner en efficacité.
Découvrez comment les projets d’architecture, d’ingénierie et de construction peuvent tirer parti de la puissance des données du BIM et du SIG.
Découvrez comment, grâce aux technologies ferroviaires numériques connectées, les systèmes ferroviaires peuvent améliorer la durabilité du transport et de l’expédition.
Découvrez comment la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (RV), les SIG et l’automatisation améliorent les projets ferroviaires en Scandinavie.
Découvrez comment les nouvelles technologies et perspectives peuvent aider à prévenir et à gérer les cyberattaques visant les infrastructures critiques.
Découvrez comment nous améliorons des outils tels que Civil 3D et InfraWorks pour vous aider à concevoir avec plus de précision, à collaborer plus efficacement et à obtenir de meilleurs résultats plus rapidement dans notre dernière mise à jour de la feuille de route.
Pour lutter à la fois contre la pollution plastique et le changement climatique, une start-up néerlandaise crée des routes en plastique recyclé prêtes pour l’avenir.
De la planification au transfert, bénéficiez d’un accompagnement à chaque étape de votre projet routier ou autoroutier.
Réalisez une infrastructure ferroviaire résiliente de premier ordre, avec une complexité réduite et une qualité accrue.
Utilisez des flux de travail avancés d’analyse et de conception pour les ponts et les tunnels.
Découvrez comment les solutions Autodesk peuvent améliorer la résilience de vos conceptions d’aéroports et de ports.
L’ingénierie des transports est un domaine du génie civil qui comprend la planification, la conception, la construction et l’entretien de systèmes de transport à usage public et privé. Les systèmes de transport acheminent les personnes et les marchandises d’un point A à un point B et comprennent routes et autoroutes (site Web France), voies ferrées (site Web É.-U.), ponts et tunnels. Les aéroports (site Web É.-U.), les oléoducs et les systèmes de contrôle du trafic relèvent également de l’ingénierie des transports.
Les propriétaires de transports publics, tels que départements des transports de l’État, les administrations municipales locales, les propriétaires et les exploitants ferroviaires et les agences aéroportuaires, utilisent des logiciels d’ingénierie des transports pour déterminer les conditions existantes et évaluer les opérations de maintenance et les besoins d’expansion. Les fournisseurs de services d’ingénierie et les entrepreneurs généraux utilisent également des logiciels de conception de transport pour élaborer des conceptions et des méthodes de construction efficaces afin de mettre en œuvre l’intention de conception de leurs actifs de transport.
Les solutions AEC Collection et Autodesk Construction Cloud d’Autodesk sont des solutions idéales pour pratiquement tous les projets de transport. Les plateformes d’AEC Collection aident les fournisseurs de services d’ingénierie (ESP) et les propriétaires à concevoir, réviser et gérer les projets de transport tout au long des phases de planification, de conception, de construction et d’exploitation.
Autodesk Construction Cloud sert d’emplacement de stockage central pour les fichiers de conception, les critères du projet, les comptes-rendus des réunions, les révisions de conception, les commentaires et le suivi des problèmes, ainsi que pour de nombreux autres documents cruciaux du projet.
L’automatisation de la conception, l’exécution numérique de projets et l’intelligence artificielle influencent tous le secteur de l’ingénierie des transports.
L’automatisation de la conception permet aux propriétaires et aux ingénieurs de gagner du temps en exécutant les routines de conception plus rapidement et plus efficacement. Dynamo pour Civil 3D (site Web É.-U.) et Revit permettent d’automatiser des tâches complexes ou chronophages en une fraction du temps et avec une plus grande précision.
L’exécution numérique de projets implique la création de modèles intelligents qui peuvent être utilisés dans les processus de maintenance et servir de base aux projets futurs. Les propriétaires peuvent fournir de meilleurs services au public lorsqu’ils ont une meilleure connaissance de l’infrastructure publique. Ils peuvent également communiquer des détails critiques aux parties prenantes et aux concepteurs grâce à des modèles numériques et aux détails associés.
L’IA s’intègre rapidement à un système qui contribue à améliorer la qualité des infrastructures tout en permettant aux propriétaires et aux parties prenantes de communiquer et de collaborer en temps réel sur les conditions et la dynamique des infrastructures.
Les solutions intelligentes de logiciels d’ingénierie des transports permettent aux propriétaires et aux exploitants d’évaluer les systèmes pour déterminer s’ils fonctionnent efficacement. Ils peuvent également évaluer les zones problématiques et établir des solutions raisonnables pour améliorer l’ensemble des infrastructures publiques.
L’Autodesk AEC Collection prend en charge les applications tierces. Certains logiciels tiers ont la capacité de déterminer l’impact carbone des matériaux et de l’utilisation des infrastructures de transport.
Les modèles d’infrastructure, tels que ceux créés dans Autodesk AEC Collection, sont basés sur les détails des conditions existantes. Ces modèles contiennent des fonctionnalités géométriques et des métadonnées précieuses telles que les types de matériaux, les quantités et les registres d’installation. Ces informations peuvent être facilement utilisées par les systèmes de transport intelligents.