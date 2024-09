Autodesk Construction Cloud est une plateforme de livraison de projet numérique complète qui regroupe plusieurs modules de conception et de construction dans une solution intégrée. Le logiciel offre une source d'informations fiable centralisée pour toutes les données du projet et rationalise les flux de travaux, ce qui permet une collaboration sur l'ensemble du cycle de vie du projet. La plateforme inclut des solutions pour la gestion de projet, la gestion de la conception, la planification de la construction, la gestion sur le terrain, la gestion des coûts, et plus encore.



Autodesk BIM Collaborate Pro est une offre basée sur le nuage qui se concentre spécifiquement sur la collaboration et la coordination pour les flux de travaux de modélisation des données du bâtiment (BIM). BIM Collaborate Pro est un ensemble de modules accessibles dans Autodesk Construction Cloud. Ces modules incluent Docs, Design Collaboration et Model Coordination. BIM Collaborate Pro permet aux parties prenantes du projet de partager les informations du projet en temps réel dans une source centralisée d'informations fiables, ce qui permet de réduire les erreurs et les retouches et de s'assurer que tous les intervenants travaillent avec les données les plus récentes. BIM Collaborate Pro, une solution d'exécution de projets numériques, permet d'améliorer la collaboration et d'exécuter les projets dans les délais.



En résumé, Autodesk Construction Cloud fournit une solution complète pour la conception et la construction tout au long du cycle de vie du projet, tandis que BIM Collaborate Pro se concentre spécifiquement sur la collaboration et la coordination BIM.