Lancez la version d’essai de votre logiciel et cliquez sur le bouton S’abonner, ou achetez ReCap Pro ici. Lors de l’achat de votre abonnement, entrez la même adresse courriel et le même mot de passe que ceux utilisés pour vous connecter à la version d’essai. En savoir plus sur la conversion d’un essai gratuit en abonnement payant.