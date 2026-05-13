Desenvolva suas habilidades pedagógicas e obtenha uma vantagem competitiva

Instrutores certificados da Autodesk

Os Instrutores certificados da Autodesk possuem os conhecimentos necessários sobre os produtos para atenderem às normas da indústria e ministrarem cursos em ambientes de ensino. Os distintivos ACI são emitidos e validados por organizações respeitadas. Conquiste a confiança do cliente apresentando um distintivo certificado que valide suas credenciais. Para obter uma certificação de Instrutor certificado da Autodesk, o instrutor deve ser Afiliado a um Parceiro de aprendizado qualificado.

Sala de aula no Diablo Valley College, Pleasant Hill, Califórnia. Os estudantes e professores estão trabalhando com o Fusion 360.

Conquiste a confiança do cliente apresentando uma credencial global que valide seu conhecimento

Os Instrutores certificados da Autodesk (ACI) são profissionais confiáveis e credenciados, reconhecidos por seu domínio das soluções e produtos Autodesk, por sua capacidade de treinamento profissional e por suas habilidades pedagógicas avançadas. Os ACIs são avaliados pela Autodesk e afiliados aos Parceiros de aprendizado da Autodesk. A missão deles é capacitar os alunos, permitindo que se adaptem a um mundo em constante mudança.

Destaque-se da concorrência, com especialização e credibilidade

Com nossos visionários Parceiros de aprendizado, queremos ajudar a criar um mundo melhor para todos. A autorização para ser Instrutor Certificado Autodesk é um desafio viável, com requisitos realistas para instrutores. Tornar-se um ACI gera um retorno tangível e imediato em termos de avanço de sua experiência, garantia de fluxos de receita futuros e atração de novos clientes sustentáveis e negócios de longo prazo.

Níveis do programa ACI

Para obter uma certificação de Instrutor certificado da Autodesk, o instrutor deve ser Afiliado a um Parceiro de aprendizado qualificado. Os instrutores devem atender aos requisitos mínimos do programa para obter uma certificação ACI.

A imagem apresenta o logotipo ACI padrão

ACI Standard

A ser obtido após se tornar um Instrutor aprovado pela Autodesk.

 

ACI Silver

ACI Silver

A Certificação ACI é renovada anualmente durante três anos.

 

A imagem apresenta o logotipo ACI Gold

ACI Gold

A Certificação ACI é renovada anualmente durante seis anos.

 

A imagem apresenta o logotipo ACI Platinum

ACI Platinum

A Certificação ACI é renovada anualmente durante nove anos.

 

Sala de aula no Diablo Valley College, Pleasant Hill, Califórnia. Os estudantes e professores estão trabalhando com o Fusion 360.

Requisitos para obter uma Certificação Standard certificada da Autodesk

Nosso Distribuidor Parceiro de aprendizado da Autodesk explicará mais sobre os requisitos e os benefícios do Programa ACI e como você pode começar a obter suas credenciais de ACI. Principais requisitos: 

  • Ser um Instrutor afiliado com um Parceiro de aprendizado ativo da Autodesk
  • Obter uma ID de instrutor da Autodesk junto de seu Parceiro de aprendizado da Autodesk afiliado
  • Ativar o perfil no Portal de capacitação de Instrutores certificados da Autodesk; Concluir o curso Treinamento de instrutores
  • Usar de forma ativa e contínua o Sistema de avaliação de treinamento da Autodesk

A participação no Programa ACI, o uso do distintivo ACI e qualquer direito de identificar-se como ACI estão sujeitos aos termos do Contrato do Programa Instrutor certificado pela Autodesk e a todas as diretrizes disponibilizadas no Guia do Programa ou na Plataforma de distintivos para uso do distintivo ACI, que podem mudar ocasionalmente a critério exclusivo da Autodesk. A Autodesk pode alterar os termos do Programa ou finalizar o Programa a qualquer momento, a seu exclusivo critério.

Oficina no laboratório de CNC no Diablo Valley College, Pleasant Hill, Califórnia. Os estudantes e professores estão trabalhando com o Fusion 360.

Não espere pelo progresso. Faça acontecer.

Comece sua jornada para se tornar um Instrutor certificado pela Autodesk entrando em contato com o Gerente do Centro de treinamento autorizado da Autodesk, Parceiro acadêmico autorizado Autodesk ou Membership Training Provider.

Para obter mais informações, consulte nosso Contrato do Programa (inglês) do Instrutor certificado pela Autodesk e o Guia Global do Programa e Explicação dos Benefícios (inglês).