Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Os Instrutores certificados da Autodesk (ACI) são profissionais confiáveis e credenciados, reconhecidos por seu domínio das soluções e produtos Autodesk, por sua capacidade de treinamento profissional e por suas habilidades pedagógicas avançadas. Os ACIs são avaliados pela Autodesk e afiliados aos Parceiros de aprendizado da Autodesk. A missão deles é capacitar os alunos, permitindo que se adaptem a um mundo em constante mudança.
Com nossos visionários Parceiros de aprendizado, queremos ajudar a criar um mundo melhor para todos. A autorização para ser Instrutor Certificado Autodesk é um desafio viável, com requisitos realistas para instrutores. Tornar-se um ACI gera um retorno tangível e imediato em termos de avanço de sua experiência, garantia de fluxos de receita futuros e atração de novos clientes sustentáveis e negócios de longo prazo.
Para obter uma certificação de Instrutor certificado da Autodesk, o instrutor deve ser Afiliado a um Parceiro de aprendizado qualificado. Os instrutores devem atender aos requisitos mínimos do programa para obter uma certificação ACI.
A ser obtido após se tornar um Instrutor aprovado pela Autodesk.
A Certificação ACI é renovada anualmente durante três anos.
A Certificação ACI é renovada anualmente durante seis anos.
A Certificação ACI é renovada anualmente durante nove anos.
Nosso Distribuidor Parceiro de aprendizado da Autodesk explicará mais sobre os requisitos e os benefícios do Programa ACI e como você pode começar a obter suas credenciais de ACI. Principais requisitos:
A participação no Programa ACI, o uso do distintivo ACI e qualquer direito de identificar-se como ACI estão sujeitos aos termos do Contrato do Programa Instrutor certificado pela Autodesk e a todas as diretrizes disponibilizadas no Guia do Programa ou na Plataforma de distintivos para uso do distintivo ACI, que podem mudar ocasionalmente a critério exclusivo da Autodesk. A Autodesk pode alterar os termos do Programa ou finalizar o Programa a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
Comece sua jornada para se tornar um Instrutor certificado pela Autodesk entrando em contato com o Gerente do Centro de treinamento autorizado da Autodesk, Parceiro acadêmico autorizado Autodesk ou Membership Training Provider.
Para obter mais informações, consulte nosso Contrato do Programa (inglês) do Instrutor certificado pela Autodesk e o Guia Global do Programa e Explicação dos Benefícios (inglês).