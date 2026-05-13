Nosso Distribuidor Parceiro de aprendizado da Autodesk explicará mais sobre os requisitos e os benefícios do Programa ACI e como você pode começar a obter suas credenciais de ACI. Principais requisitos:

Ser um Instrutor afiliado com um Parceiro de aprendizado ativo da Autodesk

Obter uma ID de instrutor da Autodesk junto de seu Parceiro de aprendizado da Autodesk afiliado

Ativar o perfil no Portal de capacitação de Instrutores certificados da Autodesk; Concluir o curso Treinamento de instrutores

Usar de forma ativa e contínua o Sistema de avaliação de treinamento da Autodesk

A participação no Programa ACI, o uso do distintivo ACI e qualquer direito de identificar-se como ACI estão sujeitos aos termos do Contrato do Programa Instrutor certificado pela Autodesk e a todas as diretrizes disponibilizadas no Guia do Programa ou na Plataforma de distintivos para uso do distintivo ACI, que podem mudar ocasionalmente a critério exclusivo da Autodesk. A Autodesk pode alterar os termos do Programa ou finalizar o Programa a qualquer momento, a seu exclusivo critério.