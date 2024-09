Encontre um Parceiro de aprendizado da Autodesk (inglês)

O Localizador de parceiros é a plataforma oficial de pesquisa da Autodesk, na qual você encontra Parceiros de aprendizado que oferecem serviços de treinamento, experiências de aprendizagem personalizadas e suporte aos clientes.

Torne-se Parceiro de aprendizado da Autodesk

Nossos parceiros de aprendizagem ajudam estudantes, educadores e outros profissionais a se integrar em um processo contínuo de aprendizagem, equipando-os com ferramentas avançadas de projeto, conteúdo, treinamento e caminhos de aprendizagem para que possam solucionar desafios do mundo real e se preparar para as tarefas do futuro.

Aprendizagem online da Autodesk (inglês)

Estudantes e educadores podem aproveitar o conteúdo online e os cursos sempre atualizados da área de aprendizagem da Autodesk. Pratique, teste suas habilidades e aprenda no seu ritmo.

Certificação Autodesk (inglês)

As certificações Autodesk evidenciam habilidades avançadas na sua indústria. Seja contratado, destaque-se na carreira e adicione seu distintivo digital aos seus perfis públicos.

Autodesk Community

Acesse os fóruns e blogs (inglês) da Autodesk para interagir com seus colegas, fazer perguntas e compartilhar informações. Aproveite também a nossa vibrante comunidade educacional.

Sessões sob demanda da Autodesk University (inglês)

A Autodesk University é a conferência para quem faz qualquer coisa. A AU reúne inovadores da indústria de Design & Make em arquitetura, engenharia, construção, design de produtos, manufatura, mídia e entretenimento, para compartilhar ideias, aprimorar práticas da indústria e explorar oportunidades para o futuro. Explore as sessões sob demanda da AU para todos os profissionais de Design & Make.