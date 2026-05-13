Os parceiros acadêmicos autorizados (AAP) trabalham junto a instituições acadêmicas para preparar educadores e inspirar e capacitar a próxima geração de inovadores, trabalhando com os estudantes para prepará-los para os setores comerciais no futuro. Os parceiros acadêmicos oferecem aos educadores e estudantes oportunidades de colaboração, conversas focadas e preparação para provas de certificação.