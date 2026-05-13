Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Os parceiros acadêmicos autorizados (AAP) trabalham junto a instituições acadêmicas para preparar educadores e inspirar e capacitar a próxima geração de inovadores, trabalhando com os estudantes para prepará-los para os setores comerciais no futuro. Os parceiros acadêmicos oferecem aos educadores e estudantes oportunidades de colaboração, conversas focadas e preparação para provas de certificação.
As certificações Autodesk evidenciam habilidades avançadas na sua indústria. Valide suas competências de projeto e fabricação para ser contratado, avançar em sua carreira e acelerar seus negócios nos setores de AECO, projeto e manufatura de programas e mídia e entretenimento.
A Autodesk está comprometida em ajudar você a formar os líderes do futuro. Obtenha acesso gratuito a todo o nosso portfólio de produtos com o plano Autodesk Education.
A Autodesk oferece acesso a software profissional para que você possa dar vida às suas ideias e se preparar para uma carreira na qual liderará e revolucionará os setores em que atuará no futuro.
Na Autodesk, temos o compromisso de inspirar e capacitar você a adquirir as habilidades, a experiência prática e as credenciais necessárias para projetar e construir um mundo melhor para todos.
Encontre ajuda e recursos para todas as suas necessidades de educação, aprendizado e treinamento, bem como respostas para suas perguntas sobre produtos da Autodesk.