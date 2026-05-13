Conhecimento é poder. Especialmente com a Autodesk

Parceiro acadêmico autorizado

Os parceiros acadêmicos oferecem aos educadores e estudantes oportunidades de colaboração, conversas focadas e preparação para provas de certificação.

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As competências do futuro começam nas salas de aula de hoje. Você está com tudo pronto?

Os parceiros acadêmicos autorizados (AAP) trabalham junto a instituições acadêmicas para preparar educadores e inspirar e capacitar a próxima geração de inovadores, trabalhando com os estudantes para prepará-los para os setores comerciais no futuro. Os parceiros acadêmicos oferecem aos educadores e estudantes oportunidades de colaboração, conversas focadas e preparação para provas de certificação.

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Obtenha uma certificação da Autodesk

As certificações Autodesk evidenciam habilidades avançadas na sua indústria. Valide suas competências de projeto e fabricação para ser contratado, avançar em sua carreira e acelerar seus negócios nos setores de AECO, projeto e manufatura de programas e mídia e entretenimento.

Você é educador ou estudante?

Oficina no laboratório de CNC em Diablo Valley College, Pleasant Hill, Califórnia. Os estudantes e professores estão trabalhando com o Fusion 360.

Autodesk para educadores

A Autodesk está comprometida em ajudar você a formar os líderes do futuro. Obtenha acesso gratuito a todo o nosso portfólio de produtos com o plano Autodesk Education.

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Sala de aula no Diablo Valley College, Pleasant Hill, Califórnia. Os estudantes e professores estão trabalhando com o Fusion 360.

Autodesk para estudantes

A Autodesk oferece acesso a software profissional para que você possa dar vida às suas ideias e se preparar para uma carreira na qual liderará e revolucionará os setores em que atuará no futuro.

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Estudantes do Fusion 360 no Nihon Kogakuin College of Hachioji, Tóquio, Japão

Recursos do Autodesk Education

Na Autodesk, temos o compromisso de inspirar e capacitar você a adquirir as habilidades, a experiência prática e as credenciais necessárias para projetar e construir um mundo melhor para todos.

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Estudantes do Fusion 360 no Nihon Kogakuin College of Hachioji, Tóquio, Japão

Suporte do Autodesk Education

Encontre ajuda e recursos para todas as suas necessidades de educação, aprendizado e treinamento, bem como respostas para suas perguntas sobre produtos da Autodesk.

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