A maioria das empresas atua em silos funcionais. As informações sobre os produtos podem ficar isoladas em departamentos, unidades de rede desconectadas e computadores individuais. Processos diferentes envolvendo pessoas e informações de funções diferentes são inconsistentes. As informações sobre os produtos são difíceis de encontrar e, muitas vezes, estão desatualizadas. Isso gera erros, atrasos e ineficiência. O gerenciamento do ciclo de vida do produto é importante porque quebra silos com a automação centralizada de dados e fluxos de trabalho, conectando com eficiência pessoas, processos e informações sobre produtos em toda a empresa.



O gerenciamento do ciclo de vida do produto melhora drasticamente a forma como as empresas criam, constroem, oferecem suporte e desenvolvem produtos e serviços. O PLM reduz erros e ajuda a garantir que todos acessem e usem as informações mais atualizadas e precisas, quando e onde precisarem. O PLM remove barreiras de colaboração e aumenta a eficiência e a agilidade.



O software PLM também fornece painéis de KPI, o que reduz o tempo desperdiçado com a coordenação manual de tarefas, relatórios e auditorias de projeto. O uso do PLM também ajuda a melhorar a qualidade do produto, tornando dados de desempenho disponíveis para engenheiros, que assim podem rastreá-los em circuito fechado e fazer melhorias no design com mais antecedência no ciclo de desenvolvimento. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais o gerenciamento do ciclo de vida do produto é importante. Empresas de todos os portes, setores e regiões geográficas lucram ao usar o PLM.