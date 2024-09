Softwares incluídos

Se você adquirir a Media & Entertainment Collection online (nesta página), terá uma licença de usuário único do Arnold, que poderá ser usada em até cinco máquinas separadas. Se a assinatura da coleção for adquirida em um revendedor, você poderá escolher entre receber uma licença de usuário único do Arnold ou um pacote de cinco licenças multiusuário. A opção de licenças multiusuário no lugar da licença de usuário único só está disponível nos revendedores. Ela não se aplica à aquisição online nesta página.