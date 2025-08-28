Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Capture movimentos corporais, faciais e das mãos de atores diretamente das suas filmagens (sem precisar de trajes ou marcadores) e exporte para sua ferramenta 3D favorita para deixar tudo do seu jeito.
Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de computação gráfica nas suas cenas de ação ao vivo.
Transforme qualquer vídeo com várias tomadas em uma cena 3D: a IA reconstrói câmeras, personagens e ambientes no espaço.
Gere automaticamente dados de captura de movimento, acompanhamento de câmera, máscaras alfa, clean plates e passes de personagens, todos editáveis na ferramenta 3D de sua escolha.
Exporte cenas 3D completas com personagens, câmeras e layout, prontas para refinamento no Maya, no Blender, na Unreal Engine ou no USD para o 3ds Max.
Renderize facilmente seus resultados na nuvem, de maneira rápida, automatizada e escalável, com suporte para vários projetos de uma só vez.
AI Motion Capture sem marcadores
Capture movimentos corporais e das mãos detalhados, sem precisar de trajes ou marcadores. Edite e anime facilmente seus personagens em ferramentas como o Maya, o Blender ou a Unreal Engine.
NOVO
Suporte para animações MetaHuman
Exporte animações corporais da sua filmagem para MetaHumans da Unreal Engine, com tipos de corpo ajustáveis para um movimento mais realista e natural.
Atribuição fácil de atores
Arraste e solte personagens de computação gráfica em atores nas suas filmagens. Nosso sistema ReID inteligente acompanha os mesmos atores entre as cenas, então você só precisa atribuir uma vez.
Redirecionamento avançado
Ajuste o tamanho do seu personagem de computação gráfica, o posicionamento dos membros e o alinhamento da pélvis para corresponder aos seus atores com precisão.
Recursos avançados
Ajuste o tipo de cena (ampla, média, close-up) e o tipo de movimento (lento, médio, rápido) para obter os melhores resultados para a sua cena.
Elementos de exportação editáveis
Gere automaticamente dados de captura de movimento, acompanhamento de câmera, máscaras alfa, clean plates e passes de personagens, todos editáveis na ferramenta 3D de sua escolha.
Exportação de cenas 3D
Exporte cenas 3D completas com personagens, câmeras e layout, prontas para o Maya, o Blender, a Unreal Engine ou o USD para o 3ds Max.
Renderização automatizada na nuvem
Renderize facilmente seus resultados na nuvem, de maneira rápida, automatizada e escalável, com suporte para vários projetos de uma só vez.
Integração perfeita com recursos de computação gráfica
Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de computação gráfica em cenas de ação ao vivo. Escolha entre os modos Easy e Advanced para obter mais controle.
Tecnologia Video to 3D Scene
Transforme qualquer vídeo com várias tomadas em uma cena 3D: a IA reconstrói câmeras, personagens e ambientes no espaço.
Previsão do movimento
Obtenha uma previsão de pose precisa e natural para personagens de computação gráfica, mesmo quando os atores na suas filmagens estão parcial ou totalmente ocultos por objetos ou outros atores na cena.
Captura de movimento
Extraia dados de captura de movimento com IA das suas filmagens sem a necessidade de trajes especiais ou configurações complicadas
Rastreamento de câmera
Extraia automaticamente dados de acompanhamento da câmera 3D, como movimento e distância focal, das suas filmagens.
Clean plate
Gere clean plates - planos de fundo sem atores - para simplificar e acelerar a composição, com a capacidade de remover até quatro atores por cena.
Máscara alfa
Gere máscaras quadro a quadro que isolam os atores, acelerando a rotoscopia e tornando a composição mais precisa.
Passagem de personagens
Exporte uma renderização limpa do seu personagem 3D com um plano de fundo transparente, totalmente editável para cor, iluminação, efeitos ou alterações de cena.
Textura dos personagens
Baixe mapas de textura completos para personagens na nossa biblioteca interna e use-os em ferramentas como o Maya para obter sombreamento e iluminação consistentes.
Wonder Tools
Acesse os principais recursos, como Camera Track e Clean Plate, como ferramentas independentes, sem a necessidade de processar projetos inteiros.