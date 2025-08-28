Explore os recursos do Autodesk Flow Studio

AI Motion Capture

Capture movimentos corporais, faciais e das mãos de atores diretamente das suas filmagens (sem precisar de trajes ou marcadores) e exporte para sua ferramenta 3D favorita para deixar tudo do seu jeito.

Integração de computação gráfica ao Live Action

Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de computação gráfica nas suas cenas de ação ao vivo. 

Animation/Video to 3D Scene

Transforme qualquer vídeo com várias tomadas em uma cena 3D: a IA reconstrói câmeras, personagens e ambientes no espaço.

Elementos de exportação editáveis

Gere automaticamente dados de captura de movimento, acompanhamento de câmera, máscaras alfa, clean plates e passes de personagens, todos editáveis na ferramenta 3D de sua escolha.

 

Exportação de cenas 3D contínuas

Exporte cenas 3D completas com personagens, câmeras e layout, prontas para refinamento no Maya, no Blender, na Unreal Engine ou no USD para o 3ds Max. 
 

Renderização automatizada na nuvem

Renderize facilmente seus resultados na nuvem, de maneira rápida, automatizada e escalável, com suporte para vários projetos de uma só vez.  

Mais recursos no Autodesk Flow Studio

AI Motion Capture

AI Motion Capture sem marcadores

Capture movimentos corporais e das mãos detalhados, sem precisar de trajes ou marcadores. Edite e anime facilmente seus personagens em ferramentas como o Maya, o Blender ou a Unreal Engine.  

NOVO

Suporte para animações MetaHuman

Exporte animações corporais da sua filmagem para MetaHumans da Unreal Engine, com tipos de corpo ajustáveis para um movimento mais realista e natural. 

Atribuição fácil de atores 

Arraste e solte personagens de computação gráfica em atores nas suas filmagens. Nosso sistema ReID inteligente acompanha os mesmos atores entre as cenas, então você só precisa atribuir uma vez. 

Redirecionamento avançado 

Ajuste o tamanho do seu personagem de computação gráfica, o posicionamento dos membros e o alinhamento da pélvis para corresponder aos seus atores com precisão.

Recursos avançados

Ajuste o tipo de cena (ampla, média, close-up) e o tipo de movimento (lento, médio, rápido) para obter os melhores resultados para a sua cena.

Elementos de exportação editáveis

Gere automaticamente dados de captura de movimento, acompanhamento de câmera, máscaras alfa, clean plates e passes de personagens, todos editáveis na ferramenta 3D de sua escolha.  

Exportação de cenas 3D

Exporte cenas 3D completas com personagens, câmeras e layout, prontas para o Maya, o Blender, a Unreal Engine ou o USD para o 3ds Max.

Renderização automatizada na nuvem

Renderize facilmente seus resultados na nuvem, de maneira rápida, automatizada e escalável, com suporte para vários projetos de uma só vez.

Live Action

Integração perfeita com recursos de computação gráfica 

Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de computação gráfica em cenas de ação ao vivo. Escolha entre os modos Easy e Advanced para obter mais controle. 

Animation/Video to 3D Scene

Tecnologia Video to 3D Scene 

Transforme qualquer vídeo com várias tomadas em uma cena 3D: a IA reconstrói câmeras, personagens e ambientes no espaço. 

Previsão do movimento 

Obtenha uma previsão de pose precisa e natural para personagens de computação gráfica, mesmo quando os atores na suas filmagens estão parcial ou totalmente ocultos por objetos ou outros atores na cena.

Elementos de exportação editáveis

Captura de movimento

Extraia dados de captura de movimento com IA das suas filmagens sem a necessidade de trajes especiais ou configurações complicadas 

Rastreamento de câmera

Extraia automaticamente dados de acompanhamento da câmera 3D, como movimento e distância focal, das suas filmagens. 

Clean plate

Gere clean plates - planos de fundo sem atores - para simplificar e acelerar a composição, com a capacidade de remover até quatro atores por cena.

Máscara alfa

Gere máscaras quadro a quadro que isolam os atores, acelerando a rotoscopia e tornando a composição mais precisa.

Passagem de personagens

Exporte uma renderização limpa do seu personagem 3D com um plano de fundo transparente, totalmente editável para cor, iluminação, efeitos ou alterações de cena.

Textura dos personagens

Baixe mapas de textura completos para personagens na nossa biblioteca interna e use-os em ferramentas como o Maya para obter sombreamento e iluminação consistentes.

Wonder Tools

Acesse os principais recursos, como Camera Track e Clean Plate, como ferramentas independentes, sem a necessidade de processar projetos inteiros. 

