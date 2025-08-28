Comparar planos de preços – Autodesk Flow Studio

Seja você um criador independente ou uma membro de uma equipe de profissionais de efeitos visuais, encontre o plano perfeito para o seu próximo projeto criativo, grande ou pequeno.

Free

Lite

Standard

Pro

Créditos por mês

1 segundo de Live Action/Animation: 20 créditos 

1 segundo de AI MoCap: 10 créditos

1 segundo das Wonder Tools Clean Plate e Camera Track: 7 créditos

300

2100

6000

12000

Minutos de Live Action/AI MoCap

15 s / 30 s

1 min 45 s / 3 min 30 s

5 min / 10 min

10 min / 20 min

Resolução máxima de exportação

Resolução máxima de vídeo na qual um projeto processado pode ser exportado.

720p

1080p

4k

4k

Espaço de armazenamento

Espaço armazenamento na nuvem disponível para recursos de vídeo carregados.

1 GB

5 GB

20 GB

80 GB

Tamanho do upload de vídeo

Tamanho máximo do arquivo de vídeo que pode ser carregado e processado por projeto.

100 MB

250 MB

500 MB

2.000 MB

Uploads de personagens personalizados

Número máximo de personagens personalizados carregados e validados com sucesso por mês.

3

6

15

50

Atores acompanhados por projeto

Número máximo de atores que podem ser acompanhados em um único projeto.

1

2

3

4

Marca d'água

Captura de movimento com IA

Exporte FBX ou USD com dados detalhados de acompanhamento corporal e das mãos do nosso sistema AI Motion Capture sem marcadores. Edite dados de animação e conduza personagens no seu software preferido. O recurso AI MoCap independente consome menos créditos

Live Action Easy 

Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de computação gráfica em uma cena de ação ao vivo.

Live Action Advanced

Os projetos Live Action Advanced oferecem mais opções e permitem mais controle sobre como o projeto é processado.

Animation/Video to 3D Scene

Crie cenas animadas com captura de movimento, acompanhamento de câmera e dados de ambiente, totalmente editáveis e alinhados no espaço 3D.

Wonder Tools – Acompanhamento de câmera 

Acesse o acompanhamento de câmera como uma ferramenta independente, sem a necessidade de executar um projeto Live Action completo.

Wonder Tools – Clean Plate

Acesse a exportação de Clean Plate como uma ferramenta independente, sem a necessidade de executar um projeto Live Action completo.

Exportar dados de captura de movimento

Exporte FBX com dados detalhados de acompanhamento corporal e das mãos do nosso sistema AI Motion Capture sem marcadores. Edite dados de animação e conduza personagens no seu software preferido. Para acompanhamento facial, exporte a cena do Blender.

Exportar acompanhamento de câmera

Corresponda automaticamente o movimento da câmera e a distância focal no espaço 3D. Pronto para exportação, sem necessidade de acompanhamento manual.

Exportar clean plates 

Gere clean plates de plano de fundo sem atores para refinar os fluxos de trabalho de composição. Remova até 4 atores por cena.

Exportar passagem de personagem

Exporte uma renderização limpa e independente do seu personagem 3D com plano de fundo transparente. Essa passagem permite controle total durante a pós-produção: ajuste cores, iluminação, efeitos ou insira o personagem em uma cena completamente diferente.

Exportar PNG de máscaras alfa

Gere máscaras que isolam os atores quadro a quadro para rotoscopia e composição perfeitas. 

Exportar cenas do Maya

Exporte cenas 3D completas para o Maya com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar cenas do Blender

Exporte cenas 3D completas para o Blender com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar cenas da Unreal Engine

Exporte cenas 3D completas para a Unreal Engine com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar cenas do USD

Exporte cenas 3D completas para o USD com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar PNG

Exporte o vídeo renderizado como uma sequência de imagens PNG.

Incluído na M&E Collection

Nível de suporte:

Incluído

Não disponível

