Créditos por mês 1 segundo de Live Action/Animation: 20 créditos 1 segundo de AI MoCap: 10 créditos 1 segundo das Wonder Tools Clean Plate e Camera Track: 7 créditos 300 2100 6000 12000

Minutos de Live Action/AI MoCap 15 s / 30 s 1 min 45 s / 3 min 30 s 5 min / 10 min 10 min / 20 min

Resolução máxima de exportação Resolução máxima de vídeo na qual um projeto processado pode ser exportado. 720p 1080p 4k 4k

Espaço de armazenamento Espaço armazenamento na nuvem disponível para recursos de vídeo carregados. 1 GB 5 GB 20 GB 80 GB

Tamanho do upload de vídeo Tamanho máximo do arquivo de vídeo que pode ser carregado e processado por projeto. 100 MB 250 MB 500 MB 2.000 MB

Uploads de personagens personalizados Número máximo de personagens personalizados carregados e validados com sucesso por mês. 3 6 15 50

Atores acompanhados por projeto Número máximo de atores que podem ser acompanhados em um único projeto. 1 2 3 4

Marca d'água

Captura de movimento com IA Exporte FBX ou USD com dados detalhados de acompanhamento corporal e das mãos do nosso sistema AI Motion Capture sem marcadores. Edite dados de animação e conduza personagens no seu software preferido. O recurso AI MoCap independente consome menos créditos

Live Action Easy Anime, ilumine e componha automaticamente personagens de computação gráfica em uma cena de ação ao vivo.

Live Action Advanced Os projetos Live Action Advanced oferecem mais opções e permitem mais controle sobre como o projeto é processado.

Animation/Video to 3D Scene Crie cenas animadas com captura de movimento, acompanhamento de câmera e dados de ambiente, totalmente editáveis e alinhados no espaço 3D.

Wonder Tools – Acompanhamento de câmera Acesse o acompanhamento de câmera como uma ferramenta independente, sem a necessidade de executar um projeto Live Action completo.

Wonder Tools – Clean Plate Acesse a exportação de Clean Plate como uma ferramenta independente, sem a necessidade de executar um projeto Live Action completo.

Exportar dados de captura de movimento Exporte FBX com dados detalhados de acompanhamento corporal e das mãos do nosso sistema AI Motion Capture sem marcadores. Edite dados de animação e conduza personagens no seu software preferido. Para acompanhamento facial, exporte a cena do Blender.

Exportar acompanhamento de câmera Corresponda automaticamente o movimento da câmera e a distância focal no espaço 3D. Pronto para exportação, sem necessidade de acompanhamento manual.

Exportar clean plates Gere clean plates de plano de fundo sem atores para refinar os fluxos de trabalho de composição. Remova até 4 atores por cena.

Exportar passagem de personagem Exporte uma renderização limpa e independente do seu personagem 3D com plano de fundo transparente. Essa passagem permite controle total durante a pós-produção: ajuste cores, iluminação, efeitos ou insira o personagem em uma cena completamente diferente.

Exportar PNG de máscaras alfa Gere máscaras que isolam os atores quadro a quadro para rotoscopia e composição perfeitas.

Exportar cenas do Maya Exporte cenas 3D completas para o Maya com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar cenas do Blender Exporte cenas 3D completas para o Blender com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar cenas da Unreal Engine Exporte cenas 3D completas para a Unreal Engine com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar cenas do USD Exporte cenas 3D completas para o USD com perfeição, adaptando-as ao seu canal de processamento existente.

Exportar PNG Exporte o vídeo renderizado como uma sequência de imagens PNG.