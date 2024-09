O BIM é o alicerce da transformação digital. Ao capacitar todas as partes interessadas a tomar decisões mais embasadas em todo o ciclo de vida do projeto, o processo do BIM ajuda a otimizar fluxos de trabalho, melhorar a eficiência operacional e reduzir riscos de projetos.

Usando o BIM, as equipes podem explicar com sucesso as condições do mundo real para aumentar a precisão do modelo, tudo isso enquanto colaboram de maneira integrada entre si.