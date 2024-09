A entrega integrada de projetos (IPD, Integrated project delivery) e o modelo projeto-construção são acordos contratuais que definem a responsabilidade pela entrega de projetos e pelo gerenciamento de riscos. Na construção de projeto, o proprietário executa um único contrato com uma única entidade de projeto e construção. O construtor do projeto se responsabiliza pelo cumprimento dos requisitos do contrato, inclusive a detecção de inconsistências entre requisitos normativos e padrões de desempenho e seu relato ao proprietário e às outras partes interessadas.



Na IPD, o proprietário, o arquiteto e o empreiteiro geral se unem em um contrato único que compartilha a responsabilidade entre todos os envolvidos. Com a definição do contrato antes do início do projeto, todos os empreiteiros, subempreiteiros e contratados ficam em comunicação com o proprietário desde o início. Muitos contratos de entrega integrada de projetos incluem incentivos para que as equipes de projeto e construção promovam a colaboração, alinhem-se às metas e estimulem o gerenciamento enxuto da construção.



A entrega digital de projetos pode oferecer suporte flexível à entrega integrada, ao modelo projeto-construção e a outros métodos de entrega de projetos.