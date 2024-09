Wanneer u voor het eerst inlogt en Autodesk-producten en -services autoriseert, verzamelt Autodesk ID's, zoals unieke apparaatidentificatoren, IP-adressen, product-ID's, productlicenties en accountgebruikersnamen. We verzamelen ook elektronische informatie, zoals besturingssystemen, productgebruik en geolocatie-informatie, en verzenden deze informatie naar Autodesk-servers. Raadpleeg de Privacyverklaring van Autodesk (.nl) voor meer informatie over persoonsgegevens die door Autodesk zijn verwerkt.

Naast gegevensverzameling voor genoemde gebruikerslicentiedoeleinden, verkrijgen we op verschillende manieren persoonlijke gegevens om de diensten van Autodesk te kunnen leveren. Bijvoorbeeld, worden sommige persoonlijke gegevens verzameld direct bij u, zoals wanneer u omhoog voor een rekening ondertekent of een product gebruikt, een product of een dienst registreert, voor onze nieuwsbrief, of één van onze gebeurtenissen, of anders contact met ons opneemt. Andere gegevens worden automatisch verzameld of gegenereerd over hoe, wanneer en waarom u met onze producten werkt. We hebben ook bepaalde gegevens over u van derden, zoals partners en partners. We gebruiken uw persoonsgegevens aandachtig en op handige manieren, zoals beschreven in de Privacyverklaring van Autodesk. (.nl)