Les licences des établissements d’enseignement autorisent automatiquement le nombre d’utilisateurs et d’appareils suivants :

Licences réseau : 3 000 utilisateurs simultanés

Licences autonomes multipostes : 1 250 appareils

Pour ajouter plus de 3 000 utilisateurs ou 1 250 appareils, contactez l’assistance Autodesk.

Remarque : assurez-vous d’enregistrer la licence initiale sur registeronce.

Les conditions générales d’utilisation décrivent les termes et conditions d’utilisation des logiciels dans le cadre du plan Education. For additional information about terms that supplement the Terms of Use, see Educational Users - additional terms.

In addition to the website Terms of Use that apply to all customers who use the Autodesk website, your access to the Education Community is also subject to the Education Special Terms.

Autodesk Drive and other web services are offered under the terms of service. Les conditions applicables varient d’un service à l’autre. Vérifiez donc les conditions associées à chaque service. Ces conditions s’ajoutent aux conditions applicables à votre utilisation des logiciels Autodesk associés à un service, ainsi qu’aux conditions générales d’utilisation du site Web autodesk.fr et d’autres sites Web Autodesk.