Afin d’aider les étudiants et les enseignants à développer leurs compétences et les connaissances nécessaires à leur réussite professionnelle, Autodesk leur propose un accès aux logiciels de conception utilisés par les plus grands professionnels.

Dans le cadre du plan Education, les étudiants et enseignants peuvent profiter gratuitement*, pendant un an, d’un accès utilisateur unique aux logiciels et services Autodesk à des fins éducatives. Ils peuvent accéder à tous les logiciels disponibles via Education Community. Cet accès est renouvelable tous les ans sous réserve d’éligibilité.