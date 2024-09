Activation de l’authentification SSO

Lorsqu’un étudiant obtient son diplôme et qu’il est supprimé du domaine, le contenu et le compte correspondants accessibles via l’authentification unique Autodesk sont conservés. La conservation des données des comptes étudiants accessibles via l’authentification unique suit les procédures Autodesk standard, qui sont sujettes à modification. Pour en savoir plus sur les pratiques de conservation des données, consultez l’article Quelles sont les pratiques d’Autodesk en matière de stockage et de conservation des données ? de la Déclaration de confidentialité d’Autodesk.