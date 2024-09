Pour être éligibles, les étudiants et les enseignants doivent remplir les conditions d’âge minimal et avoir le statut d’étudiant, d’enseignant ou de sous-traitant auprès d’un établissement d’enseignement agréé. Pour être agréé, un établissement d’enseignement doit être reconnu par une agence gouvernementale officielle et sa mission principale doit consister à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits. Sont inclus les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur agréés.

Pour en savoir plus, consultez les Conditions générales d’utilisation du plan Education (.fr).