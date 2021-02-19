Civil 3D Civil 3D
Civil 3D
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    Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

    Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

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    Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

    Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

    • Standart 2B/3B CAD araçları
    • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
    • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
    • Sadece yerel görüntüleme
    • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
    • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
    • Sadece forum desteği
    • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

    Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

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      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
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      Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
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      Webinar: Civil 3D ve InfraWorks (2022) Yenilikleri - 27 Nisan 2021. HEMEN KAYDOLUN

      CIVIL 3D

      Civil 3D 2022 sayesinde daha iyi inşaat tasarımı iş akışları

      İşleri kolaylaştırın, verilerin tutarlı olmasını sağlayın ve değişikliklere hızla karşılık verin.

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      Yenilikler

      Özellikler

      Civil 3D'deki yenilikler

      Civil 3D® inşaat mühendisliği tasarım yazılımındaki en yeni özellikleri keşfedin. Not: Civil 3D'nin bazı özellikleri sadece Architecture, Engineering, and Construction Collection ile sunulur.

      • Video: Grading Optimization uzantısının genel görünümü

        Grading Optimization

        AEC COLLECTION'A ÖZEL

        Karmaşık ve sıkıcı alan derecelendirme süreçlerini otomatikleştirin. Tasarımın sonraki aşamaları için arazi yüzeyini ve 3B geometriyi optimize edin. (video: 1:58 dk.)

        Daha fazla bilgi

      • Civil 3D'de bağlantılı hizalamalar iş akışının genişletilmiş yetenekleri

        Bağlantılı hizalamalar

        Geniş geometrik seçenekler ve daha fazlasının bulunduğu karmaşık köprülü kavşaklar tasarlarken daha fazla kontrole sahip olun. (video: 1:43 dk.)

      • Project Explorer for Civil 3D'de basınç şebekesi iş akışı

        Project Explorer basınç şebekesi desteği

        AEC COLLECTION'A ÖZEL

        Cazibeli boru geçişleri seçmek için Project Explorer'daki basınç şebekesi sekmesini kullanın.

      Tüm sürüm notlarına göz atın

      Önceki sürümlerin özellikleri

      • Video: Project Explorer for Civil 3D'ye Giriş

        Project Explorer for Civil 3D

        AEC COLLECTION'A ÖZEL

        Kullanımı kolay bir araçla inceleme ve raporlama için Civil 3D modelinizdeki tasarım bilgilerini keşfedin ve paylaşın. (video: 2 dk.)

        Daha fazla bilgi

      • Video: BIM 360 Design ile Collaboration for Civil 3D'de yapılan geliştirmeler

        Collaboration for Civil 3D

        Bulut tabanlı Collaboration for Civil 3D ile daha fazla dosya türünü daha hızlı işleyin ve projede gezinin. (video: 1:20 dk.)

      • Civil 3D ile köprü nesne desteğine yapılan geliştirmeler

        Köprü nesne desteği

        Köprü genel nesne alt türleri için katmanları atayın ve mevcut bir köprü için katmanları yapılandırın.

      • Video: Connector for ArcGIS'te yapılan geliştirmeler

        Connector for ArcGIS

        Autodesk Connector for ArcGIS'te yapılan geometri yükseltmeleri, düzenleme ve geri kaydetme özellikleri ve diğer geliştirmelerin keyfini çıkarın. (video: 1:55 dk.)

      • Video: Civil 3D ile basınçlı şebeke yeteneklerinde yapılan geliştirmeler

        Basınçlı boru şebekeleri

        Basınçlı boru şebekeleri için belirli bir açıya oturma, boruya oturma ve PVI dirsekleri ekleme gibi yeni yeteneklerle daha fazlasını başarın. (video: 1:57 dk.)

      • Video: Civil 3D ile ray profili görüntüleme bantlarında yapılan güncellemeler

        Ray profili görüntüleme bantları

        Yeni ayarlar oluşturun, profil bandıyla ilgili ek bilgiler girin ve demir yolu projenizin ihtiyaçlarına göre eğim verilerini gözden geçirin. (video: 1:47 dk.)

      • Köprü tasarımı birlikte çalışabilirliği

        Köprü modelinizi InfraWorks ve Civil 3D ile bağlayın. (video: 1:02 dk.)

      • Basınçlı şebeke

        Basınçlı boru düzeni ve düzenleme işlevi sayesinde daha fazla tasarım esnekliğinin ve verimliliğinin keyfini çıkarın. (video: 2:02 dk.)

      • Dynamo Player

        Doğrudan Civil 3D içinde Dynamo komut dizilerini kolayca bulun ve çalıştırın. Tasarım otomasyon görevleri için komut dizileri oluşturun ve paylaşın. (video: 1:37 dk.)

      • Connector for ArcGIS

        ArcGIS verilerinizi Civil 3D çizimlerinize aktarın, özellikleri gerektiği şekilde güncelleyin, ardından bu verileri ArcGIS'te kullanmak için yeniden kaydedin veya yayımlayın.

      • Dynamo for Civil 3D

        Programlama ve tasarım otomasyonu için Dynamo kullanın. İş akışlarını tasarlamak ve hızlandırmak için görsel bir ortamda komut dizilerini ve rutinleri tanımlayın.

      • Ray hatları ve merkez çizgilerin dışa aktarılması

        Belirlenen tolerans veya aralığa göre raylı hatlar oluşturun ve bunları ana ray hizalaması, profil ve eğim değişikliklerine göre dinamik olarak ayarlayın.

      • Yağmur suyu ve pis su analizi

        Tasarlanan her yağmur suyu için ayrı ayrı giden su koşullarını ayarlayın, alt havza başına boyutsuz Hidrograflar kullanın ve ADS tarafından sağlanan yeni depolama odalarını kullanın.

      • Ağırlık ağ analizi

        Bir boru şebekesini analiz etmek ve sonuçları uygulamak için güncellenmiş Ağırlık Ağ Analizi iletişim kutusunu kullanın.

      • AutoCAD için BIM 360 Dosya Kilitleme

        BIM 360'ta depolanan DWG ve DWT dosyalarını AutoCAD'de açıldığında otomatik olarak kilitleyin ve bu dosyaların kilidini açın.

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