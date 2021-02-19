30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

• Standart 2B/3B CAD araçları

Standart 2B/3B CAD araçları • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı

Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat

Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat • Sadece yerel görüntüleme

Sadece yerel görüntüleme • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge

10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi

Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi • Sadece forum desteği

Sadece forum desteği •Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.