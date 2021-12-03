BIM

Açık veri köprüleri iş birliği

Autodesk, birlikte çalışabilirlik konusunda kararlıdır. İnsanlarla yazılım arasındaki kusursuz bağlantıların nasıl sorunsuz bir iş birliğine, cesur yeniliklere ve açık bir AEC yazılım ekosistemine kapı açtığını görün.

E-kitabı indirin

Satış ekibimizle görüşün

BU SAYFADA

Autodesk ve openBIM tanıtım yazısı | Revit IFC kılavuzu | Birlikte çalışabilirlik araçları | Forge/API'ler | Müşteri hikayeleri

Açık, iş birliğine dayalı ve bağlantılı iş akışları videosu (2:49 dk.)

Açık, iş birliğine dayalı ve bağlantılı iş akışları

Gerçek anlamda birlikte çalışabilirlik; disiplinler, ürünler ve biçimler arasında sorunsuz veri alışverişi sağlayan güçlü yazılımlar, sistemler ve standartlar gerektirir. Verilerle birlikte çalışabilirliğin AEC iş birliğini nasıl güçlendirdiğini öğrenin.

Videoyu izleyin

Autodesk ve IFC

Birlikte çalışabilirliği ve iş birliğini nasıl geliştirebileceğinizi görün.

5 kişilik bir grup paraşütle futbol stadyumuna iniyor.

BuildingSMART'tan openBIM iş birliği süreci

AEC proje ekipleri için Industry Foundation Classes (IFC) aracılığıyla tarafsız, tescilli olmayan veri alışverişi yöntemleri hakkında bilgi edinin ve Autodesk'in bunları desteklemek için nasıl çalıştığını görün.

Daha fazla bilgi

Pencereler ve Autodesk logosu ile inşa edilmiş bir binanın 2 boyutlu görüntüsü.

Revit IFC kılavuzu

Industry Foundation Classes (IFC), farklı yazılımlar arasında BIM bilgisi alışverişine yönelik açık standartlardır. Revit'te IFC dosyalarını nasıl dışa aktaracağınızı, bağlayacağınızı ve açacağınızı öğrenin. IFC 4.0 güncellemesi çok yakında.

Kılavuzu okuyun

Müşterilerimiz neler diyor?

  • Autobahn'da arabaların 3 boyutlu modeli.

    openBIM, Paris'teki Athlete's Village için tasarım ekiplerini bir araya getiriyor

    Tasarruf ve sürdürülebilirlik sağlamak için EGA, açık veri standartlarıyla daha iyi birlikte çalışabilirliği desteklerken Revit ve BIM 360'a güveniyor.

    Hikayeyi okuyun

    Resim The Legendre Group tarafından sağlanmıştır

  • Autobahn'da arabaların 3 boyutlu modeli.

    Hızlı şeritte BIM: Havelland Autobahn uzantısı

    Planlama ve inşaattan bakıma kadar openBIM ve dijital çözümlerin, Avrupa dışına yoğun bir ulaşım ekseninin yenilenmesini nasıl sağladığını öğrenin.

    Hikayeyi okuyun

    Resim Wayys & Freitag tarafından sağlanmıştır

  • Kapılarında park edilmiş uçaklarıyla uluslararası bir havaalanının ufuk manzarası.

    Büyük resim BIM ile Oslo Havalimanı'nı genişletmek

    IFC kullanımı da dahil olmak üzere BIM tabanlı iş birliğinin, bu büyük uluslararası seyahat noktasının başarıyla genişletilmesinde nasıl temel faktör olduğunu öğrenin. 

    Hikayeyi okuyun

    Resim Nordic Office of Architecture tarafından sağlanmıştır

BIM birlikte çalışabilirlik araçları

Birlikte çalışabilirlik standartlarını karşılamanıza yardımcı olan Autodesk yazılımı eklentileri.

  • Üst üste istiflenmiş birkaç mavi ve şeffaf küpün 2B modeli.

    Revit İçin Autodesk Sınıflandırma Yöneticisi

    Tek tıklamayla birden çok öğeye sınıflandırmalar atayın.

    Daha fazla bilgi

  • Büyük şeffaf bir küpün içinde sarı bir küpün 2B modeli.

    Revit İçin Autodesk Model Denetleyicisi

    BIM model standartlarınızı kontrol edin.

    Daha fazla bilgi

  • Büyük şeffaf bir küpün içinde sarı kesitli yeşil bir küpün 2B çizimi.

    Autodesk Model Denetleyicisi Yapılandırıcı

    Kendi model kontrollerinizi oluşturun.

    Daha fazla bilgi

  • İçinde turkuaz dikdörtgen kesitler bulunan şeffaf bir küpün 2 boyutlu çizimi.

    Revit İçin Autodesk COBie Uzantısı

    Revit modelinizden COBie verileri yakalayın.

    Daha fazla bilgi

  • İç içe geçmiş 4 renkli kareden oluşan 2 boyutlu bir çizim.

    Revit 2021 İçin IFC

    Varsayılan IFC içe ve dışa aktarma özellikleriyle ilgili güncel iyileştirmeler alın.

    Daha fazla bilgi

İş ortaklarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Size daha iyi, disiplinler arası ve açık iş akışları sunmak için endüstri ve teknoloji liderleriyle ortaklık yapıyoruz.

  • buildingSMART logosu

    Autodesk kurucu ortaktır ve altyapılar ile binalar için açık, uluslararası standartların oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlayan buildingSMART'ın stratejik danışma kurulu üyesidir.

    Daha fazla bilgi

  • Open Design Alliance logosu.

    Autodesk, açık veri standartları aracılığıyla profesyonel mühendislik uygulamaları geliştirmek için bir platform sağlayan Open Design Alliance'ın (ODA) üyesidir.

    Daha fazla bilgi

  • Digital Twin Consortium logosu.

    Autodesk, dijital ikizlerin faydalarını en üst düzeye çıkarmak üzere yeni standartlar için yönergeler ve gereksinimler geliştiren Digital Twin Consortium'ın kurucu üyesidir.

    Daha fazla bilgi

  • Esri logosu.

    Autodesk, güçlü GIS haritalama verilerini ve uzamsal analitiği BIM modellerine entegre etmeye yardımcı olmak için Esri ile iş ortaklığı yapar.

    Daha fazla bilgi

  • Unity logosu.

    Autodesk ve Unity, daha verimli iş akışları için sürükleyici deneyimleri desteklemek üzere endüstri standardı veri biçimleriyle sınıfının en iyisi 3B yazma araçlarını bir araya getirmek için birlikte çalışıyor.

    Daha fazla bilgi

  • NVIDIA logosu.

    Autodesk ve NVIDIA, sanal 3B ortamında gerçek zamanlı iş birliği için Autodesk'in kapsamlı tasarım yazılımı paketinin NVIDIA Omniverse ile birlikte kullanımı için birlikte çalışıyor.

    Daha fazla bilgi

Autodesk’in API platformu

Forge, Autodesk App Store ve Autodesk Developer Network aracılığıyla Autodesk API Platformunun gücünden yararlanın.

  • Çalışma masasında, bilgisayarda Autodesk yazılımıyla çalışan bir kadın.

    Autodesk Forge

    Forge, kullanıcıların Autodesk modellerindeki verilere erişerek iş akışlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan, Autodesk'in bulut tabanlı bir geliştirici platformudur.

    Daha fazla bilgi

  • Şekilli ve ışıklı soyut bir 3B tasarım.

    Autodesk App Store

    Autodesk App Store, Autodesk tarafından sağlanan, üçüncü taraf eklentileri ve çözümleri bulup edinmeyi kolaylaştıran bir mağazadır.

    Uygulama mağazasını ziyaret edin

  • Uzun kirişleri ve pencereleri olan dairesel bir yapıya aşağıdan bakış.

    Autodesk Developer Network

    Autodesk Developer Network, yazılım geliştiricilerinin Autodesk ürünlerini ve teknolojilerini genişletmek için kanıtlanmış araçlardan ve teknolojilerden yararlanmasına yardımcı olur.

    Daha fazla bilgi