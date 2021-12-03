Gerçek anlamda birlikte çalışabilirlik; disiplinler, ürünler ve biçimler arasında sorunsuz veri alışverişi sağlayan güçlü yazılımlar, sistemler ve standartlar gerektirir. Verilerle birlikte çalışabilirliğin AEC iş birliğini nasıl güçlendirdiğini öğrenin.
AEC proje ekipleri için Industry Foundation Classes (IFC) aracılığıyla tarafsız, tescilli olmayan veri alışverişi yöntemleri hakkında bilgi edinin ve Autodesk'in bunları desteklemek için nasıl çalıştığını görün.
Industry Foundation Classes (IFC), farklı yazılımlar arasında BIM bilgisi alışverişine yönelik açık standartlardır. Revit'te IFC dosyalarını nasıl dışa aktaracağınızı, bağlayacağınızı ve açacağınızı öğrenin. IFC 4.0 güncellemesi çok yakında.
Tasarruf ve sürdürülebilirlik sağlamak için EGA, açık veri standartlarıyla daha iyi birlikte çalışabilirliği desteklerken Revit ve BIM 360'a güveniyor.
Resim The Legendre Group tarafından sağlanmıştır
Planlama ve inşaattan bakıma kadar openBIM ve dijital çözümlerin, Avrupa dışına yoğun bir ulaşım ekseninin yenilenmesini nasıl sağladığını öğrenin.
Resim Wayys & Freitag tarafından sağlanmıştır
IFC kullanımı da dahil olmak üzere BIM tabanlı iş birliğinin, bu büyük uluslararası seyahat noktasının başarıyla genişletilmesinde nasıl temel faktör olduğunu öğrenin.
Resim Nordic Office of Architecture tarafından sağlanmıştır
Tek tıklamayla birden çok öğeye sınıflandırmalar atayın.
BIM model standartlarınızı kontrol edin.
Kendi model kontrollerinizi oluşturun.
Revit modelinizden COBie verileri yakalayın.
Varsayılan IFC içe ve dışa aktarma özellikleriyle ilgili güncel iyileştirmeler alın.
Autodesk kurucu ortaktır ve altyapılar ile binalar için açık, uluslararası standartların oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlayan buildingSMART'ın stratejik danışma kurulu üyesidir.
Autodesk, açık veri standartları aracılığıyla profesyonel mühendislik uygulamaları geliştirmek için bir platform sağlayan Open Design Alliance'ın (ODA) üyesidir.
Autodesk, dijital ikizlerin faydalarını en üst düzeye çıkarmak üzere yeni standartlar için yönergeler ve gereksinimler geliştiren Digital Twin Consortium'ın kurucu üyesidir.
Autodesk, güçlü GIS haritalama verilerini ve uzamsal analitiği BIM modellerine entegre etmeye yardımcı olmak için Esri ile iş ortaklığı yapar.
Autodesk ve Unity, daha verimli iş akışları için sürükleyici deneyimleri desteklemek üzere endüstri standardı veri biçimleriyle sınıfının en iyisi 3B yazma araçlarını bir araya getirmek için birlikte çalışıyor.
Autodesk ve NVIDIA, sanal 3B ortamında gerçek zamanlı iş birliği için Autodesk'in kapsamlı tasarım yazılımı paketinin NVIDIA Omniverse ile birlikte kullanımı için birlikte çalışıyor.
Forge, kullanıcıların Autodesk modellerindeki verilere erişerek iş akışlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan, Autodesk'in bulut tabanlı bir geliştirici platformudur.
Autodesk App Store, Autodesk tarafından sağlanan, üçüncü taraf eklentileri ve çözümleri bulup edinmeyi kolaylaştıran bir mağazadır.
Autodesk Developer Network, yazılım geliştiricilerinin Autodesk ürünlerini ve teknolojilerini genişletmek için kanıtlanmış araçlardan ve teknolojilerden yararlanmasına yardımcı olur.