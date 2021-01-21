BIM nedir?

Hem CAD hem de BIM süreci bir AEC projesinin tasarım ve inşaat amacını çizili bir gösterimle yansıtmak ve iletmek için kullanılır ve paydaşların neyin nasıl yapılması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin daha fazlasını başarmak için kendi teknoloji yatırımlarından faydalanmasına olanak tanır. BIM süreci, birden fazla disiplinden elde edilen tüm tasarım ve inşaat belgelerini birleştirip ortak bir veri setinde haline getirerek bir AEC projesinin yaşam döngüsü boyunca bilgilerin oluşturulmasını ve yönetilmesini destekler. Bu verilere 2B ve 3B gösterimlerden tablolara kadar çeşitli gösterimler şeklinde erişilebildiğinden bilgiler, geleneksel CAD yaklaşımlarındaki farklı veri kaynaklarına kıyasla çok daha erişilebilir ve bağlantılı durumdadır.