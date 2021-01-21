BIM nedir? (video: 2.22 dk.)
BIM nedir? (video: 2.22 dk.)
Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) inşa edilmiş bir varlık için bütüncül bir bilgi oluşturma ve yönetme sürecidir. Akıllı bir modele dayanan ve bir bulut platformuyla sağlanan BIM, bir varlığın planlama ve tasarımdan inşaat ve işletme aşamasına kadar uzanan yaşam döngüsü boyunca dijital gösterimini oluşturmak için yapılandırılmış ve birden fazla disiplinden elde edilmiş verileri bir araya getirir.
2019 NBS Ulusal BIM Raporu'nda göre "BIM'i benimseyenlerin yaklaşık üçte ikisi, BIM'ı başarılı şekilde benimsediklerini düşünüyor." Daha fazla bilgi edinmek amacıyla müşterilerimizin işletme hedeflerine ulaşmak için BIM iş akışlarını nasıl kullandığı konusunda ayrıntılı bir analiz gerçekleştirdik. Bu analizde AEC Mükemmellik Ödülleri'ne yakın zamanda gönderilen 500'den fazla projeyi gözden geçirdik.
BIM (yapı bilgi modellemesi) iş akışlarının sıradan görevleri nasıl otomatik hale getirdiğini ve yeni yaratıcılık düzeylerine çıkmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Daha ölçeklenebilir ve sürdürülebilir inşaat altyapılarını planlama, tasarlama ve teslim etme süreçlerini çeşitli araçlarla geliştirin.
Projenin inşa edilebilir olup olmadığını görsel olarak keşfedin, proje maliyetlerinizi daha etkin bir şekilde yönetin ve proje sonuçları hakkında daha gerçekçi tahminler yürütün.
BIM, proje ekiplerinin AEC piyasasında daha iyi proje sonuçları sunmak üzere teknolojiyle bağlantı kurduğu bir süreç veya metodolojiyken Revit ise bu süreci kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Revit'teki araçlar BIM'i desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar kullanıcıların bilgiyi içinde saklayan, yapılandırılmış ve akıllı bir model oluşturmasına olanak tanır.
Her iki süreç de bina ve altyapıların geometrik gösterimlerini sunsa da BIM süreci, 3B CAD modellemeden farklı olarak, gerçek dünyadan yapı bileşenlerinin özünde bulunan ilişkileri, meta verileri ve davranışları yansıtmak için geometrinin ötesine geçer. Bu veriler, BIM ekosisteminin teknolojisiyle birleştiğinde 3B modellemenin sunamayacağı düzeyde gelişmiş proje sonuçları sunar.
Hem CAD hem de BIM süreci bir AEC projesinin tasarım ve inşaat amacını çizili bir gösterimle yansıtmak ve iletmek için kullanılır ve paydaşların neyin nasıl yapılması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin daha fazlasını başarmak için kendi teknoloji yatırımlarından faydalanmasına olanak tanır. BIM süreci, birden fazla disiplinden elde edilen tüm tasarım ve inşaat belgelerini birleştirip ortak bir veri setinde haline getirerek bir AEC projesinin yaşam döngüsü boyunca bilgilerin oluşturulmasını ve yönetilmesini destekler. Bu verilere 2B ve 3B gösterimlerden tablolara kadar çeşitli gösterimler şeklinde erişilebildiğinden bilgiler, geleneksel CAD yaklaşımlarındaki farklı veri kaynaklarına kıyasla çok daha erişilebilir ve bağlantılı durumdadır.