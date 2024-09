Za pomocą polecenia Direct Link (Połączenie bezpośrednie) w oprogramowaniu Twinmotion for Revit dane pliku z widoku 3D programu Revit można wysłać bezpośrednio do oprogramowania Twinmotion w celu wizualizacji. Ta funkcja aktywnego łącza synchronizuje dane programu Revit z oprogramowaniem Twinmotion, zapewniając aktualizację zmian wprowadzonych w modelu programu Revit w środowisku twórczym oprogramowania Twinmotion. Dane programu Revit można również przenosić do oprogramowania Twinmotion za pomocą programu Datasmith Exporter for Revit, który jest zawarty w oprogramowaniu Twinmotion for Revit w wersji 2024 i w nowszych wersjach. W przypadku wcześniejszych wersji programu Revit program Datasmith Exporter for Revit jest dostępny jako wtyczka i może służyć do przenoszenia danych z programu Revit do oprogramowania Twinmotion w wersjach 2023.1 i 2023.2.