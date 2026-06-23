Nagrania on Demand

BIM DAYS 2026 | Building Value

Nagrania z konferencji branży architektonicznej i budowlanej  

Jaka jest wartość transformacji cyfrowej?

Autodesk wraz z partnerami zorganizował BIM DAYS 2026 | Building Value – konferencję, która po raz pierwszy zgromadziła uczestników z całej Europy Centralnej i Wschodniej.

Program wydarzenia koncentrował się na wartości płynącej z transformacji cyfrowej. Eksperci i praktycy dzielili się doświadczeniami związanymi z cyfryzacją inwestycji, efektywną współpracą, wykorzystaniem AI oraz cyfrowym zarządzaniem majątkiem, pokazując realne korzyści biznesowe wynikające z wdrażania nowych technologii.

Ważnym elementem konferencji były również rozmowy o roli liderów i zespołów w procesie zmian oraz prezentacje praktycznych wdrożeń i sprawdzonych rozwiązań. Case studies i doświadczenia uczestników pokazały, jak organizacje w regionie budują swoją cyfrową przewagę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom za wspólne tworzenie BIM DAYS 2026 i zaangażowanie w rozwój cyfrowej przyszłości branży budowlanej w naszym regionie.

Dlaczego warto?
Co znajdziesz w nagraniach?

Cyfryzacja megainwestycji

Region Europy Centralnej i Wschodniej jest w przededniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych na ogromną skalę. Jak wykorzystać najnowsze narzędzia cyfrowe, żeby realizacja tych projektów była jak najbardziej efektywna? Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy działające w tym obszarze w kontekście transformacji cyfrowej? Podczas konferencji oddaliśmy głos międzynarodowym ekspertom.

AI w centrum uwagi

Biznes racjonalizuje swoje podejście do sztucznej inteligencji. Początkowy efekt wow zmienia się w pragmatyczną ocenę wartości i ewaluację konkretnych zastosowań. Raport Autodesk State of Design and Make z 2025 pokazuje duży optymizm, ale jednoczesną świadomość zarówno możliwości, jak i ograniczeń. Liderzy widzą szczególnie dużą rolę AI na drodze do działania w sposób bardziej zrównoważony. Podczas BIM DAYS rozpatrywaliśmy, jakie możliwości daje AI w branży architektury i budownictwa i jak przygotować się do jej stosowania.

Technologiczne przyspieszenie

Autodesk rozwija swoje portfolio, wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom branży. Portfolio Forma, czyli rozwiązania do zarządzania w chmurze, narzędzia wspierające budowanie i zarządzanie cyfrowym bliźniakiem (Tandem, Datum) to niektóre z nowości, które bliżej przedstawili eksperci Autodesk i partnerów.

Obejrzyj nagrania z prelekcji!

Spotkały się one z bardzo dobrym odbiorem publiczności.

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