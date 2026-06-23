Autodesk wraz z partnerami zorganizował BIM DAYS 2026 | Building Value – konferencję, która po raz pierwszy zgromadziła uczestników z całej Europy Centralnej i Wschodniej.

Program wydarzenia koncentrował się na wartości płynącej z transformacji cyfrowej. Eksperci i praktycy dzielili się doświadczeniami związanymi z cyfryzacją inwestycji, efektywną współpracą, wykorzystaniem AI oraz cyfrowym zarządzaniem majątkiem, pokazując realne korzyści biznesowe wynikające z wdrażania nowych technologii.

Ważnym elementem konferencji były również rozmowy o roli liderów i zespołów w procesie zmian oraz prezentacje praktycznych wdrożeń i sprawdzonych rozwiązań. Case studies i doświadczenia uczestników pokazały, jak organizacje w regionie budują swoją cyfrową przewagę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom za wspólne tworzenie BIM DAYS 2026 i zaangażowanie w rozwój cyfrowej przyszłości branży budowlanej w naszym regionie.