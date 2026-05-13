Læring, opplæring og sertifisering

Finn en læringspartner

Vær nysgjerrig, lær og lær opp med en pålitelig partner.

Workshop i CNC-laboratoriet ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Elever og lærere jobber med Autodesk Fusion.

Laget av Autodesk. Drevet av læringspartnere.

Begynn med en Autodesk-læringspartner i dag. Lær av organisasjoner og bedrifter som er autorisert av Autodesk® og anerkjent for sin enestående kunnskap og levering av læringsopplevelser av høy kvalitet. Autodesk gir læringspartnere tilgang til ekte teknologiløsninger fra Autodesk-programvare, viser sin økte kunnskap om hvordan man bruker Autodesk-løsninger, og verifiserer de effektive undervisningsteknikkene sine. Læringspartnere gir deg muligheten til å lære og skille deg ut innenfor feltet ditt – klar til å jakte på nye jobbmuligheter og ytterligere karriereutvikling.

En bedre fremtid begynner her

Klasserom ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

Autoriserte opplæringssentre ATC®

Autoriserte opplæringssentre er en katalysator for karriereutvikling. Bruk opplæringssentrene våre og staben av Autodesk-sertifiserte instruktører til å mestre produkter og oppnå profesjonell sertifisering (engelsk) og merking.

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Autodesk Fusion-elever.

Autoriserte akademiske partnere

Autoriserte akademiske partnere støtter kvalifiserte elever og lærere. Partnerne våre og staben deres av Autodesk-sertifiserte instruktører tilbyr opplæringstjenester som hjelper andre med å lære og skille seg ut innenfor sitt felt – klare til å jakte på nye jobbmuligheter og karriereutvikling.

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Byggeplasskontoret for Mace Construction Co., Inc. i Greenwich, London.

Tilbydere av medlemskapsopplæring

Programmet for tilbydere av medlemskapsopplæring (engelsk) er et profesjonelt samarbeid mellom Autodesk og den nasjonale ledelsen for de største fagforeningene og opplæringsorganisasjonene deres. Dette programmet er for kvalifiserte fagforeninger, fagforbundstilknyttede opplæringstilbydere, bransjeforeninger og lignende organisasjoner som er godkjent av Autodesk.

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En mann som sitter ved et skrivebord og bruker en datamaskin.

Er du interessert i å bli en Autodesk-læringspartner?

Læringspartnerne våre hjelper elever, lærere og fagfolk med å engasjere seg i kontinuerlig læring ved å tilby dem kraftige designverktøy, innhold, opplæring og læreplaner for å løse reelle utfordringer og forberede seg på morgendagens jobber.

Autodesk-sertifiserte instruktører

Autodesk-sertifiserte instruktører (ACI) er kvalifiserte fagfolk som er tilknyttet Autodesk-læringspartnere og anerkjent over hele verden for ferdigheter innen produktekspertise, -levering og -opplæring. Autodesk gir sertifiserte instruktører muligheten til å lære opp morgendagens innovatører i Autodesk-løsninger, slik at de kan tilpasse seg i en stadig skiftende verden.

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Utforsk opplæringsalternativene våre.

Finn en Autodesk-læringspartner

Partnersøk er den offisielle Autodesk-søkeplattformen for å finne læringspartnere som tilbyr opplæringstjenester, tilpassede læringsopplevelser og støtte til kunder.

 

Bli en Autodesk-læringspartner (engelsk)

Læringspartnerne våre hjelper elever, lærere og fagfolk med å engasjere seg i kontinuerlig læring ved å tilby dem kraftige designverktøy, innhold, opplæring og læreplaner for å løse reelle utfordringer og forberede seg på morgendagens jobber.

 

Autodesk-læring på nett (engelsk)

Elever og lærere kan benytte seg av oppdatert innhold og kurs på nettet fra Autodesk-læring. Øv, test ferdighetene dine og lær i ditt eget tempo.

 

Autodesk-sertifisering (engelsk)

Autodesk-sertifiseringer fremhever avanserte ferdigheter i bransjen din. Bli ansatt, skill deg ut i karrieren og legg til det digitale merket på de offentlige profilene dine.

 

Autodesk-fellesskapet

Gå til Autodesks forumer og blogger (engelsk) for å komme i kontakt med likesinnede, stille spørsmål og dele informasjon. Det finnes også et levende utdanningsfellesskap (engelsk).

 

Autodesk Universitys behovsbaserte økter (engelsk)

Autodesk University er konferansen for dem som produserer noe. AU samler bransjeinnovatører innen design og produksjon innenfor arkitektur, ingeniørvirksomhet, byggteknikk, produktdesign, produksjon, media og underholdning for å dele ideer, fremme bransjepraksis og utforske muligheter for fremtiden. Utforsk behovsbaserte AU-økter for alle design- og produksjonsprofesjonelle.