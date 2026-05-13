Finn en Autodesk-læringspartner

Partnersøk er den offisielle Autodesk-søkeplattformen for å finne læringspartnere som tilbyr opplæringstjenester, tilpassede læringsopplevelser og støtte til kunder.

Bli en Autodesk-læringspartner (engelsk)

Læringspartnerne våre hjelper elever, lærere og fagfolk med å engasjere seg i kontinuerlig læring ved å tilby dem kraftige designverktøy, innhold, opplæring og læreplaner for å løse reelle utfordringer og forberede seg på morgendagens jobber.

Autodesk-læring på nett (engelsk)

Elever og lærere kan benytte seg av oppdatert innhold og kurs på nettet fra Autodesk-læring. Øv, test ferdighetene dine og lær i ditt eget tempo.

Autodesk-sertifisering (engelsk)

Autodesk-sertifiseringer fremhever avanserte ferdigheter i bransjen din. Bli ansatt, skill deg ut i karrieren og legg til det digitale merket på de offentlige profilene dine.

Autodesk-fellesskapet

Gå til Autodesks forumer og blogger (engelsk) for å komme i kontakt med likesinnede, stille spørsmål og dele informasjon. Det finnes også et levende utdanningsfellesskap (engelsk).

Autodesk Universitys behovsbaserte økter (engelsk)

Autodesk University er konferansen for dem som produserer noe. AU samler bransjeinnovatører innen design og produksjon innenfor arkitektur, ingeniørvirksomhet, byggteknikk, produktdesign, produksjon, media og underholdning for å dele ideer, fremme bransjepraksis og utforske muligheter for fremtiden. Utforsk behovsbaserte AU-økter for alle design- og produksjonsprofesjonelle.