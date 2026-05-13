Lær. Forbered deg. Produser.

Autorisert opplæringssenter ATC®

Autoriserte opplæringssentre er en del av fellesskapet for læringspartnere. Elever, lærere, forbrukere, bransjeprofesjonelle og bedrifter kan utforske forskjellige måter å designe og skape fremtiden på.

rapport om tilstanden for design og produksjon for 2025

Finn ut mer om det siste innen lederinnsikt og ny teknologi

Innsikt (engelsk) og forskning (engelsk) fra bransjeledere om hvordan den digitale transformasjonen driver virksomhetens robusthet, bærekraft og talentstyring.

Gi næring til nysgjerrigheten din med instruktørledet, nettbasert eller selvstyrt opplæring med Autodesk

Autoriserte opplæringssentre leverer kvalitetsopplæring til kunder og lærere. De omfattende opplæringskursene hjelper deg med å øke produktkunnskapen din, forberede deg på sertifiseringseksamener og nå karrieremålene dine. Disse opplæringssentrene er autorisert av Autodesk og har en profesjonell stab av Autodesk-sertifiserte instruktører som er anerkjent av det globale fellesskapet av Autodesk-læringspartnere.

Klasserom ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

Er organisasjonen din interessert i å bli ATC?

Autoriserte Autodesk-opplæringssentre er organisasjoner eller opplæringstilbydere som leverer læringsopplevelser av høy kvalitet til kunder, bransjeprofesjonelle, elever og lærere. De gir fremtidige innovatører dypere kunnskap om Autodesk-produkter, forbereder elevene på sertifiseringseksamener og gjør det mulig for elevene å nå karrieremålene sine i en verden som stadig endrer seg.

 

For å bli et ATC (autorisert opplæringssenter) må en organisasjon være en etablert opplæringstilbyder med erfarne, Autodesk-sertifiserte instruktører og fasiliteter som oppfyller Autodesks standarder. De må forplikte seg til å opprettholde utmerket opplæring, til regelmessig å oppdatere læreplanen og til å tilby elevene tilstrekkelig med støtte og ressurser. I tillegg må de overholde Autodesks ATC-programkrav. Bygg fremtiden din. Bli et Autodesk-autorisert opplæringssenter.

Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

Autodesk-program for sertifisering av instruktører

Autodesk-sertifiserte instruktører (ACI) er pålitelige og kvalifiserte fagfolk som er anerkjent for sine Autodesk-løsninger og sin produktmestring, sin profesjonelle opplæring og sine avanserte instruksjonsferdigheter. ACI-er vurderes av Autodesk og er tilknyttet Autodesk-læringspartnere. Deres oppgave er å styrke elevene, slik at de kan tilpasse seg i en verden i stadig endring.

En bedre fremtid begynner her

Fusion 360-studenter ved Nihon Kogakuin College of Hachioji i Tokyo, Japan.

engasjer en aap

Autorisert akademisk partnerprogram

Autodesks autoriserte akademiske partnere (AAP) samarbeider med akademiske institusjoner om å forberede lærere til å inspirere og styrke neste generasjon av innovatører, og med elever om å forberede dem på fremtidens bransjer. Akademiske partnere tilbyr samarbeidsmuligheter, fokuserte samtaler og forberedelse til sertifiseringseksamener.

 

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Klasserom ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

få en autodesk-sertifisering

Autodesk-sertifiseringsprogram

Autodesk-sertifiseringer fremhever avanserte ferdigheter i bransjen din. Valider ferdighetene innen design og produksjon for å bli ansatt, fremme karrieren din og utvikle virksomheten din innenfor AECO, programdesign og produksjon samt medie- og underholdningsbransjer.

 

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BIM-profesjonelle fra Fortis Construction på byggeplassen til Autodesk-kontoret i Portland, Oregon.

fysisk klasseromsopplæring 

Programmet for tilbydere av medlemskapsopplæring

Autodesks tilbydere av medlemskapsopplæring (MTP) er fagforeningstilknyttede opplæringsorganisasjoner eller bransjetilknyttede foreninger som støtter levering av læringsopplevelser av høy kvalitet, økt produktkunnskap og forbedrede initiativer for Autodesk-programvareimplementering til fagorganiserte lærlinger og fremtidige bransjeprofesjonelle.

 

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Mer om utdanning

Klasserom ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

Autodesk-utdanningsressurser

Autodesk er opptatt av å inspirere og styrke deg til å skaffe elevene og lærerne dine ferdighetene, den praktiske erfaringen og dokumentasjonen de trenger for å designe og produsere en bedre verden for alle.

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Fusion 360-studenter ved Nihon Kogakuin College of Hachioji i Tokyo, Japan.

Autodesk-utdanningsstøtte

Finn hjelp og ressurser for alle behovene du har for utdanning, læring og opplæring, samt svar på spørsmål om Autodesk-produkter.

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