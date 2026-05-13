Autoriserte Autodesk-opplæringssentre er organisasjoner eller opplæringstilbydere som leverer læringsopplevelser av høy kvalitet til kunder, bransjeprofesjonelle, elever og lærere. De gir fremtidige innovatører dypere kunnskap om Autodesk-produkter, forbereder elevene på sertifiseringseksamener og gjør det mulig for elevene å nå karrieremålene sine i en verden som stadig endrer seg.

For å bli et ATC (autorisert opplæringssenter) må en organisasjon være en etablert opplæringstilbyder med erfarne, Autodesk-sertifiserte instruktører og fasiliteter som oppfyller Autodesks standarder. De må forplikte seg til å opprettholde utmerket opplæring, til regelmessig å oppdatere læreplanen og til å tilby elevene tilstrekkelig med støtte og ressurser. I tillegg må de overholde Autodesks ATC-programkrav. Bygg fremtiden din. Bli et Autodesk-autorisert opplæringssenter.