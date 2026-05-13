Vår Autodesk-læringspartnerdistributør vil forklare mer om ACI-programmets krav, fordeler og hvordan du kan begynne å jobbe mot en ACI-sertifisering. Nøkkelkrav inkluderer:

Du må være tilknyttet en aktiv Autodesk-læringspartner.

Du må få en Autodesk-instruktør-ID fra Autodesk-læringspartneren du er tilknyttet.

Du må aktivere profilen din i mulighetsportalen for Autodesk-sertifiserte instruktører og fullføre kurset Opplæring av instruktøren .

. Du må opprettholde aktiv og kontinuerlig bruk av Autodesk sitt evalueringssystem for opplæring.

Deltakelse i ACI-programmet, bruk av ACI-merket og enhver rett til å identifisere deg som ACI er underlagt vilkårene i programavtalen for Autodesk-programmet for sertifisering av instruktører og eventuelle retningslinjer som er gjort tilgjengelig i programveiledningen eller på merkeplattformen for bruk av ACI-merket. Denne funksjonen kan endres fra tid til annen etter Autodesks eget skjønn. Autodesk kan endre vilkårene for programmet eller avslutte programmet når som helst, etter eget skjønn.