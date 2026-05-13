Utvikle instruksjonsferdighetene dine og få et konkurransefortrinn

Autodesk-sertifiserte instruktører

Autodesk-sertifiserte instruktører har produktkunnskapen som trengs for å oppfylle bransjestandarder og lede kurs i instruksjonsmiljøer. ACI-merker utstedes og valideres av anerkjente organisasjoner. Gjør deg fortjent til kundens tillit når du presenterer et sertifisert merke som validerer merittene dine. For å bli sertifisert som en Autodesk-sertifisert instruktør må instruktøren være tilknyttet en kvalifisert læringspartner.

Klasserom ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

Gjør deg fortjent til kundens tillit når du presenterer en global meritt som validerer kunnskapen din.

Autodesk-sertifiserte instruktører (ACI) er pålitelige og kvalifiserte fagfolk som er anerkjent for sine Autodesk-løsninger og sin produktmestring, sin profesjonelle opplæring og sine avanserte instruksjonsferdigheter. ACI-er vurderes av Autodesk og er tilknyttet Autodesk-læringspartnere. Deres oppgave er å styrke elevene, slik at de kan tilpasse seg i en verden i stadig endring.

Skill deg ut fra konkurrentene med ekspertise og troverdighet

Sammen med våre visjonære læringspartnere ønsker vi å bidra til å skape en bedre verden for alle. Autodesk sin autorisasjon av sertifiserte instruktører er en oppnåelig utfordring med realistiske instruktørkrav. Å bli en ACI gir en håndgripelig, umiddelbar avkastning når det gjelder å fremme ekspertisen din, sikre fremtidige inntektsstrømmer og tiltrekke bærekraftige nye kunder og langsiktig virksomhet.

ACI-programnivåer

For å bli sertifisert som en Autodesk-sertifisert instruktør må instruktøren være tilknyttet en kvalifisert læringspartner. Instruktøren må oppfylle minimumskravene til programmet for å oppnå en ACI-sertifisering.

Bildet viser standard-ACI-logoen

Standard-ACI

Kan opptjenes etter å ha blitt en Autodesk-godkjent instruktør.

 

Sølv-ACI

Sølv-ACI

ACI-sertifiseringen opprettholdes årlig i tre år.

 

Bildet viser gull-ACI-logoen

Gull-ACI

ACI-sertifiseringen opprettholdes årlig i seks år.

 

Bildet viser platina-ACI-logoen

Platina-ACI

ACI-sertifiseringen opprettholdes årlig i ni år.

 

Klasserom ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

Krav for å oppnå en standard Autodesk-sertifisering

Vår Autodesk-læringspartnerdistributør vil forklare mer om ACI-programmets krav, fordeler og hvordan du kan begynne å jobbe mot en ACI-sertifisering. Nøkkelkrav inkluderer: 

  • Du må være tilknyttet en aktiv Autodesk-læringspartner.
  • Du må få en Autodesk-instruktør-ID fra Autodesk-læringspartneren du er tilknyttet.
  • Du må aktivere profilen din i mulighetsportalen for Autodesk-sertifiserte instruktører og fullføre kurset Opplæring av instruktøren.
  • Du må opprettholde aktiv og kontinuerlig bruk av Autodesk sitt evalueringssystem for opplæring.

Deltakelse i ACI-programmet, bruk av ACI-merket og enhver rett til å identifisere deg som ACI er underlagt vilkårene i programavtalen for Autodesk-programmet for sertifisering av instruktører og eventuelle retningslinjer som er gjort tilgjengelig i programveiledningen eller på merkeplattformen for bruk av ACI-merket. Denne funksjonen kan endres fra tid til annen etter Autodesks eget skjønn. Autodesk kan endre vilkårene for programmet eller avslutte programmet når som helst, etter eget skjønn.

Workshop i CNC-laboratoriet ved Diablo Valley College i Pleasant Hill, California. Studenter og lærere arbeider med Fusion 360.

Ikke vent på fremgang. Få det til å skje.

Start reisen mot å bli en Autodesk-sertifisert instruktør ved å kontakte administratoren ved det Autodesk-autoriserte opplæringssenteret ditt, den Autodesk-autoriserte akademiske partneren ellerleverandøren av medlemskapsopplæring (engelsk).

For mer informasjon kan du se progamavtalen (engelsk)for Autodesk-sertifiserte instruktører, den globale programveiledningen og forklaringen av fordeler (engelsk).