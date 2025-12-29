Facturen worden uitgegeven op de dag van verlenging en moeten worden betaald volgens de opgegeven voorwaarden.
Automatisch verlengen
Als u automatische verlenging inschakelt, zorgt u ervoor dat er automatisch een factuur voor uw verlenging wordt gegenereerd op uw verlengingsdatum. Deze factuur moet worden betaald volgens de voorwaarden om voortdurende toegang tot het product te garanderen.
- Breng de benodigde wijzigingen aan in uw abonnement (zoals het toevoegen of verminderen van seats) of factuur (zoals inkoopordernummer) vóór het einde van de verlengingsdatum in uw Autodesk-account. Wijzigingen kunnen worden aangebracht in uw account of via een nieuwe verlengingsofferte van uw partner.
- Als de wijzigingen niet worden afgerond vóór het verstrijken van de verlengingsdatum, wordt de automatische factuur onjuist gegenereerd en moet een retournering binnen de retourtermijn en binnen de betalingstermijn worden verwerkt.
- Schakel Automatisch verlengen uit voor alle producten die u retourneert. Vraag vervolgens om een offerte voor verlenging of bevestig de offerte met uw gewenste wijzigingen en alleen de producten die u wilt behouden.
Handmatig verlengen via afrekenen
- In uw Autodesk-account kunt u Verlengen via afrekenen en Betalen via factuur als uw betaalmethode kiezen als u al een bestaand abonnement hebt met Betalen via factuur. De factuur wordt uitgegeven en moet worden betaald volgens de voorwaarden.
Via een offerte van een partner
- U kunt 90 dagen vóór en tot 45 dagen na uw verlengingsdatum een verlengingsofferte aanvragen bij uw partner.
- Kies bij het uitvoeren van de offerte voor Betalen via factuur en er wordt een factuur gegenereerd die volgens de betalingsvoorwaarden moet worden betaald.
Via een selfserviceofferte
- Betalen via factuur is alleen beschikbaar wanneer u verlengt via een selfserviceofferte als u al een ander abonnement hebt in Betalen via factuur.
Factuurgegevens in account aanpassen
- Wijzigingen in een verlengingsfactuur moeten vóór de verlenging worden aangebracht. Ga naar Abonnementen en contracten in uw Autodesk-account. Selecteer een product om de details van het abonnement weer te geven. Klik op Factuurgegevens bewerken onder Betaling. U kunt een PO-nummer bijwerken, notities toevoegen of PO-documenten bijvoegen.