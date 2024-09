Op de pagina van uw Autodesk-account kunt u onder 'Facturen en bestellingen' offertes, facturen en creditnota's, bestelgeschiedenis en betalingsmethoden bekijken. Beheerders en contractmanagers zien uitgebreidere informatie over abonnementen en contracten.

Weergave voor beheerders

Om belangrijke informatie meteen zichtbaar te maken voor beheerders is er een 'Abonnementen en contracten'-pagina in het gedeelte Facturen en bestellingen. Deze wordt weergegeven als een interface met tabbladen waarop zowel algemene als gedetailleerde gegevens over abonnementen op producten te zien zijn. Daarnaast krijgen beheerders proactieve waarschuwingen om consistente toegang voor hun gebruikers te waarborgen.

De Abonnementen en contractenpagina bevat:

Tabblad Samenvatting. Op kaarten voor ieder Autodesk-product ziet u: Het aantal abonnementen of contracten Aantal seats Aantal teams

Op kaarten voor ieder Autodesk-product ziet u:

Tabblad Abonnementen en contracten. Op de kolommen voor ieder abonnement of contract ziet u: Product Abonnement-ID Team Aantal seats Termijn Datum automatische verlenging of vervaldatum Als u klikt op een abonnement of contractkolom krijgt u toegang tot aanvullende gegevens.

Op de kolommen voor ieder abonnement of contract ziet u: