De meeste verlengde en nieuw aangeschafte abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij u automatische verlenging uitschakelt in uw Autodesk-account. Deze optie vereenvoudigt het verlengingsproces en zorgt ervoor dat uw toegang niet wordt onderbroken.

U kunt uw instellingen voor automatische verlenging op elk gewenst moment vóór de verlenging afzonderlijk of in bulk wijzigen en tot 30 dagen (maandelijks) of 45 dagen (jaarlijks en meerdere jaren) na uw verlengingsdatum.

Een individueel abonnement automatisch verlengen

Voor een succesvolle automatische verlenging moet uw methode voor terugkerende betaling geldig zijn en moet automatische verlenging zijn ingeschakeld.

Meld u aan bij uw Autodesk-account en ga naar Facturering en bestellingen > Abonnementen en contracten. Selecteer in de lijst met abonnementen een product om de abonnementsgegevens te openen en de huidige betalingsmethode te bekijken. Kies onder Automatisch verlengen de optie Inschakelen om ervoor te zorgen dat de verlenging automatisch op de verlengingsdatum worden verwerkt.

U ontvangt een e-mailbevestiging.

Meerdere abonnementen automatisch verlengen

U kunt automatische verlenging voor maximaal 100 abonnementen tegelijk inschakelen met de functie voor bulksgewijze automatische verlenging.