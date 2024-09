Het e-mailbericht voor de bevestiging van uw bestelling is uw aankoopbewijs of factuur. Sla deze e-mail op of druk deze af of druk deze opnieuw af vanuit uw account. Als u een aankoop hebt gedaan via een verkoopvertegenwoordiger, kunt u de factuur opzoeken op de Opzoekpagina van uw land. U ontvangt een bevestigingsmail (ontvangstbewijs) telkens als we u factureren wanneer uw abonnement automatisch wordt verlengd.