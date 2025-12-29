Wanneer kan ik mijn abonnement verlengen?

Sommige abonnementen kunnen tot 90 dagen vóór de vervaldatum en tot 30 of 45 dagen na de vervaldatum worden verlengd. De 45 dagen na afloop wordt het opzegproces genoemd en bestaat uit drie fasen.

Fase: Verlopen

Wanneer uw abonnement wordt gewijzigd van Actief in Verlopen wegens niet-verlenging of niet-betaling, moet u actie ondernemen (betaling of verlenging) om te voorkomen dat het abonnement wordt opgeschort. De gratis testversie van AutoCAD duurt 15 dagen.

Fase: Opgeschort

Als u in de fase Verlopen niet verlengt of niet betaalt, wordt uw abonnement verplaatst naar Opgeschort. Dit duurt 30 dagen voor een abonnement van één of drie jaar, of 15 dagen voor een maandabonnement. De toegang tot uw product wordt verwijderd, maar u kunt uw abonnement nog steeds verlengen of opnieuw activeren in de fase Opgeschort en opnieuw toegang tot uw product krijgen.

Fase: Geannuleerd

Als u niet handelt in de stappen Verlopen of Opgeschort, wordt uw abonnement verplaatst naar Geannuleerd en kan het abonnement niet meer worden verlengd of opnieuw worden geactiveerd. U moet een nieuw abonnement aanschaffen als u toegang tot het product wilt. Als uw abonnement is geannuleerd omdat u een kredietlijn niet hebt betaald, moet u mogelijk een andere betaalmethode gebruiken voor aankopen en verlengingen van abonnementen en moet u mogelijk vooruitbetalen voor toekomstige bestellingen.