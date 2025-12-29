Handmatige verlenging via afrekenen is normaal gesproken beschikbaar tot 90 dagen vóór de verlengingsdatum en kan worden verlengd tot 45 dagen na de verlengingsdatum/vervaldatum, afhankelijk van de geschiktheid en toepasselijke voorwaarden. Deze optie geeft u meer controle over het tijdsschema van uw betaling, maar heeft geen invloed op uw verlengingsdatum.
De verlengingsopties zijn zichtbaar in uw Autodesk-account en u ontvangt ook een e-mail vóór uw verlengingsdatum.
Voor sommige betalingsmethoden moet u uw abonnement handmatig verlengen, zoals Konbini en ATM-bankoverschrijvingen.
Volg de instructies in de e-mail over uw verlenging.
Een individueel abonnement handmatig verlengen
U kunt als volgt handmatig een individueel abonnement verlengen via afrekenen in uw account:
- Meld u aan bij uw Autodesk-account en ga naar Facturering en bestellingen > Abonnementen en contracten.
- Selecteer in de lijst met abonnementen een product en selecteer Verlengen.
- Als u de mogelijkheid hebt om eerder te verlengen, kiest u Nu verlengen bij afrekenen.
- Uw verlenging wordt toegevoegd aan een winkelwagen, waar u de prijsstelling kunt controleren en de aankoop kunt voltooien.
Uw verlengingsdatum blijft ongewijzigd.
Meerdere abonnementen handmatig verlengen
U kunt maximaal 100 in aanmerking komende abonnementen handmatig verlengen via afrekenen.
U kunt als volgt meerdere abonnementen handmatig verlengen in uw account:
- Meld u aan bij uw Autodesk-account en ga naar Facturering en bestellingen > Abonnementen en contracten.
- Selecteer het menu Bulkacties en selecteer vervolgens Verlengen.
- Abonnementen die in aanmerking komen om samen te worden vernieuwd worden gegroepeerd op hun klantnummer (CSN), valuta en aankoopmethode.
- Selecteer de abonnementen die u wilt verlengen en voltooi de transactie.
U ontvangt één e-mailbevestiging van uw bestelling per transactie. Uw verlengingsdatums blijven ongewijzigd.