Als u uw wachtwoord bent vergeten, moet u een aanvraag indienen om het opnieuw in te stellen. U kunt uw wachtwoord ook wijzigen in de beveiligingsinstellingen van uw profiel. Beheerders kunnen het wachtwoord van een andere gebruiker niet instellen of wijzigen. Wanneer een beheerder een gebruiker toevoegt, ontvangt de gebruiker een e-mail met een link om een account te maken met een eigen e-mailadres en wachtwoord.