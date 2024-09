CAD-ontwerpprogramma’s

CAD-ontwerp (Computer Aided Design) wordt in bijna elke bedrijfstak gebruikt, voor zeer diverse projecten zoals landschapsarchitectuur (Engels) , bruggenbouw, ontwerp van kantoorgebouwen en filmanimatie (Engels) . Met 2D- of 3D-CAD-programma's kunt u verschillende taken uitvoeren: u kunt een 3D-model van een ontwerp maken, materiaal en lichteffecten toepassen en het ontwerp documenteren met afmetingen en andere annotaties. Met functies als puntenwolken kunt u real-life context toevoegen aan uw tekeningen om een digitale tweeling te maken of om fysieke objecten in uw ontwerpen te maken