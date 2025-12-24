Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Family
- Revit
- Civil 3D
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
Autodesk 계정의 리소스 및 API 사용량에는 리소스(용량 기반 서브스크립션에서 사용되는 항목) 및 API의 실시간 잔여량과 사용량 데이터가 표시됩니다. 용량 기반 서브스크립션(영문)에 대해 자세히 알아보십시오.
API를 포함한 모든 리소스는 팀 수준에서 풀링됩니다. 예를 들어, 팀 A에서 Info360 Asset에 대해 1,000개의 자산을 사용할 수 있는 경우 팀 A에서 전체 액세스 권한이 있는 사용자는 선착순으로 액세스할 수 있습니다.
각 API 단위에 대한 청구 측정값은 청구 단위를 기준으로 합니다. 각 청구 단위는 일정량의 API 사용량에 해당합니다.
무료 티어 서브스크립션 고객의 경우 청구 단위에 대한 비용이 발생하지 않습니다. API 잔여량은 전체 단위가 사용될 때 업데이트됩니다. 예를 들어, 1단위의 처리 시간이 20분인 경우, 20분 사용 후에 잔여량이 업데이트됩니다.
유료 티어 서브스크립션 고객은 부분 단위에 대해 요금이 청구되거나 토큰이 청구되지 않습니다. 예를 들어, 청구 단위가 20분인데 청구 주기에서 처리 시간 10분만 사용한 경우 요금이 청구되지 않습니다. 사용된 10분은 다음 청구 주기로 이월됩니다.
같은 팀에 여러 유형의 서브스크립션이 있는 경우 시스템은 다음 순서로 API 사용을 계산합니다.
이러한 섹션에는 청구 단위가 아닌 실제 사용량이 표시됩니다. 다음 사항에 유의하십시오.
사용한 만큼 지불로 서브스크립션 구매 시:
