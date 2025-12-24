관리자를 위한 계정 관리

Autodesk 계정의 리소스 및 API 사용량에는 리소스(용량 기반 서브스크립션에서 사용되는 항목) 및 API의 실시간 잔여량과 사용량 데이터가 표시됩니다. 용량 기반 서브스크립션(영문)에 대해 자세히 알아보십시오.

개요

 

리소스 및 API 사용량에는 팀별로 모든 리소스의 실시간 잔여량이 중앙 집중화된 보기로 표시됩니다. 이를 통해 Autodesk 계정 관리자(주 관리자, 보조 관리자, SSO 관리자)는 소비량을 모니터링하고, 갱신을 계획하고, 서비스 중단을 방지할 수 있습니다. 각 리소스는 다음 상세 정보와 함께 카드 형식으로 표시됩니다.
  • 사용 가능한 잔여량: 총 구입량과 비교해 남아 있는 단위가 표시됩니다(예: 150개 중 140개 사용 가능).
  • 총 구입 용량: 해당 제품에 대해 구입한 총 단위가 표시됩니다(예: 60,000단위).
  • 잔여량 만료 및 갱신 정보: 액세스가 종료되거나 잔여량이 갱신되는 시점이 강조 표시됩니다(예: 30일 후 종료, 12일 후 갱신).

API를 포함한 모든 리소스는 팀 수준에서 풀링됩니다. 예를 들어, 팀 A에서 Info360 Asset에 대해 1,000개의 자산을 사용할 수 있는 경우 팀 A에서 전체 액세스 권한이 있는 사용자는 선착순으로 액세스할 수 있습니다.

 

API 및 용량 기반 제품 사용량을 보여주는 대시보드

API 잔여량

 

각 API 단위에 대한 청구 측정값은 청구 단위를 기준으로 합니다. 각 청구 단위는 일정량의 API 사용량에 해당합니다.

 

무료 티어 서브스크립션 고객의 경우 청구 단위에 대한 비용이 발생하지 않습니다. API 잔여량은 전체 단위가 사용될 때 업데이트됩니다. 예를 들어, 1단위의 처리 시간이 20분인 경우, 20분 사용 후에 잔여량이 업데이트됩니다.

 

유료 티어 서브스크립션 고객은 부분 단위에 대해 요금이 청구되거나 토큰이 청구되지 않습니다. 예를 들어, 청구 단위가 20분인데 청구 주기에서 처리 시간 10분만 사용한 경우 요금이 청구되지 않습니다. 사용된 10분은 다음 청구 주기로 이월됩니다.

 

같은 팀에 여러 유형의 서브스크립션이 있는 경우 시스템은 다음 순서로 API 사용을 계산합니다.

  1. 무료 티어
  2. Token Flex(EBA)
  3. Flex
  4. 사용한 만큼 지불

API 사용량 및 사용량 분석

 

이러한 섹션에는 청구 단위가 아닌 실제 사용량이 표시됩니다. 다음 사항에 유의하십시오.

  • 사용량 데이터는 UTC(국제 표준시)를 기준으로 합니다.
  • 사용량 데이터는 일반적으로 몇 분 정도의 지연 시간을 두고 새로 고침되지만, 최대 30분까지 소요될 수 있습니다. 가장 최근 API 호출이 반영되지 않으면 잠시 기다렸다가 페이지를 새로 고치십시오.
  • 보고에서 최대 24개월까지의 이전 데이터를 조회할 수 있습니다.

사용한 만큼 지불

 

사용한 만큼 지불로 서브스크립션 구매 시:

  • 구매자는 결제 방법 정보를 최신 상태로 유지할 책임이 있습니다. 각 청구 주기가 끝날 때 구매자는 저장된 결제 방법을 사용한 자동 청구에 대한 송장을 받게 됩니다.
  • 청구 주기는 구매 시 캡처된 지역/시간대를 기준으로 합니다. 예를 들어 7월 15일에 구매하는 경우 첫 번째 청구 주기는 7월 15일부터 8월 14일까지입니다. 청구 주기 날짜는 API 사용량을 추적하는 데 사용되는 시간대(UTC)와 다를 수 있습니다.
  • 송장의 요금은 사용된 청구 단위 수를 기준으로 합니다. 전체 청구 단위를 채우지 못한 사용량은 다음 청구 주기로 이월됩니다.

