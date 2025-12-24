각 API 단위에 대한 청구 측정값은 청구 단위를 기준으로 합니다. 각 청구 단위는 일정량의 API 사용량에 해당합니다.

무료 티어 서브스크립션 고객의 경우 청구 단위에 대한 비용이 발생하지 않습니다. API 잔여량은 전체 단위가 사용될 때 업데이트됩니다. 예를 들어, 1단위의 처리 시간이 20분인 경우, 20분 사용 후에 잔여량이 업데이트됩니다.

유료 티어 서브스크립션 고객은 부분 단위에 대해 요금이 청구되거나 토큰이 청구되지 않습니다. 예를 들어, 청구 단위가 20분인데 청구 주기에서 처리 시간 10분만 사용한 경우 요금이 청구되지 않습니다. 사용된 10분은 다음 청구 주기로 이월됩니다.

같은 팀에 여러 유형의 서브스크립션이 있는 경우 시스템은 다음 순서로 API 사용을 계산합니다.