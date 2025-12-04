APS API 시작하기

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
오토데스크의 APS API를 사용하려면 사용자의 청구와 연동된 작업공간을 설정해야 합니다. 이 기능은 무료 및 유료 티어 액세스 모두에 적용되며 이를 통해 API 사용량을 정확하게 추적할 수 있습니다.
개발자 허브 및 Autodesk Platform Services에 대한 자세한 내용은 이 PDF(영어로만 제공)를 확인하십시오.
팀: 서브스크립션과 청구를 확인할 수 있는 사용자의 조직을 위한 공간입니다.
개발자 허브: API 액세스, 자격 증명, 환경을 구성하기 위한 작업공간입니다. 각 개발자 허브는 하나의 팀에 연결됩니다.
Autodesk Account에서 개발자 허브를 생성한 다음 올바른 팀을 선택해야 합니다.
API 서브스크립션이 팀에 할당되면 Autodesk Account 계정을 통해 개발자 허브를 생성합니다. 이 작업은 Autodesk Account 제품 및 서비스 > - > 허브에서 수행할 수 있습니다. 개발자 허브가 생성되면 허브에 팀원을 추가하고 Autodesk Platform Services에서 응용프로그램 빌드를 시작할 수 있습니다.
구매자 또는 관리자(Autodesk Account 계정의 기본 또는 보조 관리자)는 Autodesk Account에서 API의 잔여량, 사용량 및 지출을 모니터할 수 있습니다.
허브 관리자 또는 개발자는 Autodesk Platform Services에서 API 사용량을 확인할 수 있습니다.
팀 관리자(기본 관리자 또는 보조 관리자)가 개발자 허브를 만들 수 있습니다. 팀 관리자가 아니지만 개발자 허브를 작성해야 하는 경우 팀 관리자에게 팀에 초대하고 보조 관리자로 지정해 달라고 요청하십시오.
아니요, 매핑은 일대일로 이루어집니다.
아니요. 팀당 하나의 개발자 허브만 생성할 수 있습니다.
셀프 서비스를 통해 개발자 허브의 다른 팀으로 전환할 수 있는 방법은 없습니다. 다른 팀에서 사용할 새 개발자 허브를 만들거나 Autodesk에 문의하여 팀을 변경할 수 있습니다. 허브 관리자는 개발자 허브 간에 응용프로그램을 이동할 수 있습니다.
여러 팀을 관리하는 경우 APS 서브스크립션 구매자만 Autodesk Account의 홈 페이지에서 팀에 서브스크립션을 지정할 수 있습니다.
