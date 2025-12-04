APS API 시작하기

오토데스크의 APS API를 사용하려면 사용자의 청구와 연동된 작업공간을 설정해야 합니다. 이 기능은 무료 및 유료 티어 액세스 모두에 적용되며 이를 통해 API 사용량을 정확하게 추적할 수 있습니다.

개발자 허브 및 Autodesk Platform Services에 대한 자세한 내용은 이 PDF(영어로만 제공)를 확인하십시오.