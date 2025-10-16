사용자 역할 정책을 사용하면 사용자를 외부 사용자 또는 사용자로 지정할 수 있습니다.

외부 사용자는 계약업체 또는 공급업체와 같이 Autodesk 제품 또는 서비스에 액세스해야 하는 조직 외부의 사용자입니다. 이전에는 게스트 사용자라고 불렸으며, 이 역할을 통해 민감한 내부 리소스를 노출시키지 않고도 안전하게 공동 작업을 진행할 수 있습니다.

외부 사용자에게 사용자 관리의 기본 설정 또는 도메인 이름에 기반한 규칙 중 어떤 정책이 적용될지 정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 외부 사용자로 처리될지 표준 사용자로 처리될지 제어할 수 있으며, 투명하고 안전한 액세스 관리를 간단하게 할 수 있습니다.