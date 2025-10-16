관리자를 위한 계정 관리

사용자 역할 정책 관리

사용자 역할 정책을 사용하면 사용자를 외부 사용자 또는 사용자로 지정할 수 있습니다.

 

외부 사용자는 계약업체 또는 공급업체와 같이 Autodesk 제품 또는 서비스에 액세스해야 하는 조직 외부의 사용자입니다. 이전에는 게스트 사용자라고 불렸으며, 이 역할을 통해 민감한 내부 리소스를 노출시키지 않고도 안전하게 공동 작업을 진행할 수 있습니다.

 

외부 사용자에게 사용자 관리의 기본 설정 또는 도메인 이름에 기반한 규칙 중 어떤 정책이 적용될지 정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 외부 사용자로 처리될지 표준 사용자로 처리될지 제어할 수 있으며, 투명하고 안전한 액세스 관리를 간단하게 할 수 있습니다.

 

기본 사용자 관리 기반 외부 사용자

기본 사용자 관리 기반 정책을 사용하면 Autodesk 클라우드 공동 작업 제품(예: Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build, 또는 Autodesk Takeoff)을 통해 팀에 추가된 사용자는 자동으로 Autodesk 계정에서 외부 사용자로 설정됩니다. 

 

도메인 기반 외부 사용자

도메인 기반 규칙을 사용하면 팀의 승인된 이메일 도메인 목록을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 누가 표준 또는 외부 사용자로 간주될지 자동으로 관리할 수 있습니다. 승인된 도메인의 이메일로 추가된 모든 사용자는 표준 사용자로 지정되며, 다른 도메인의 이메일로 추가된 사용자는 자동으로 외부 사용자로 설정됩니다. 

 

도메인 기반 정책과 맞지 않는 사용자의 역할을 변경하려면 사용자 역할 정책 예외 보기를 참조하십시오.

 

참고: 조직의 도메인을 SSO(단일 로그온) 또는 도메인 기반 규칙의 디렉토리 동기화에 포함하십시오. 이렇게 하면 SSO를 사용하는 팀원이 자동으로 표준 사용자로 인식됩니다.

도메인을 추가하려면

  1. Autodesk 계정의 설정 > 팀 설정으로 이동합니다.
  2. 정책을 적용할 팀을 선택합니다.
  3. 사용자 역할 정책으로 이동하여 정책 관리를 선택합니다.
  4. 도메인 기반을 선택합니다.
  5. 이곳에서 도메인을 새로 추가할 수 있습니다. 새로 추가를 사용하여 도메인을 원하는 만큼 추가합니다.
  6. 변경 사항 적용을 선택합니다.
  7. 정책 업데이트를 확인합니다.
  8. 이제 사용자 역할 정책이 도메인 기반으로 변경되었습니다. 팀에 추가된 새 사용자에게는 도메인을 기반으로 역할이 지정됩니다. 기본 관리자, 보조 관리자, SSO(단일 로그온) 관리자는 도메인 규칙의 영향을 받지 않습니다.

참고: 도메인 규칙을 설정하면 팀의 기존 사용자는 기존 역할을 유지합니다. 기존 사용자가 도메인 정책과 맞지 않으면 예외로 표시됩니다. 사용자 역할 정책 예외 보기를 참조하십시오.

도메인을 제거하려면

도메인은 언제든지 제거할 수 있습니다. 도메인을 제거할 때 한 개 이상의 도메인을 남겨두어야 합니다.

  1. Autodesk 계정의 설정 > 팀 설정으로 이동합니다.
  2. 사용자 규칙 정책에서 도메인을 제거하려는 팀을 선택합니다.
  3. 사용자 역할 정책으로 이동하여 정책 관리를 선택합니다.
  4. 사용자 규칙에 대한 도메인을 검토하고 정책에서 제거하려는 도메인에 대해 제거를 선택합니다.
  5. 제거를 선택하여 도메인 제거를 확인합니다.
  6. 도메인이 사용자 역할 정책에서 제거됩니다. 이 도메인의 팀에 추가되는 새 사용자는 외부 사용자로 추가됩니다. 

참고: 제거된 도메인의 기존 사용자는 예외로 표시됩니다. 사용자 역할 정책 예외 보기를 참조하십시오.

사용자 역할 정책 예외 보기

도메인 기반 정책과 맞지 않는 사용자를 검토하고 변경할 수 있습니다. 현재 역할을 바꾸려는 역할과 비교하십시오.

  1. Autodesk 계정의 설정 > 팀 설정으로 이동합니다.
  2. 사용자 역할 예외를 보려는 팀을 선택합니다.
  3. 사용자 역할 정책으로 이동하여 예외 보기를 선택합니다.

모든 역할을 보거나 표준 사용자만 보거나 외부 사용자만 보도록 사용자를 필터링할 수 있습니다.

예외에 대해 사용자 역할을 변경하려면

  1. Autodesk 계정의 설정 > 팀 설정으로 이동합니다.
  2. 사용자 역할 예외를 보려는 팀을 선택합니다.
  3. 사용자 역할 정책으로 이동하여 예외 보기를 선택합니다.
  4. 역할을 변경하려는 사용자를 선택합니다. 한 번에 여러 사용자를 선택할 수도 있습니다.
  5. 사용자 목록 오른쪽 상단에서 역할 변경을 선택합니다.
  6. 도메인 규칙에 기반해 사용자에게 지정하려는 새 역할을 선택하거나 다른 사용 가능한 규칙을 선택합니다.
  7. 변경 사항을 저장합니다.

참고: 한 번에 여러 사용자를 선택하면 모든 사용자에게 똑같은 새 역할을 지정해야 합니다.

사용자 역할 정책의 예외

도메인 기반 규칙을 따르지 않는 사용자가 있으면 계정에 경고가 표시됩니다.

 

사용자 세부 정보 경고: 이 사용자의 역할은 현재 사용자 역할 정책의 예외입니다.

사용자의 역할이 도메인 기반 규칙을 따르지 않을 경우, 사용자 세부 정보에서 경고가 표시됩니다. 이는 도메인 기반 규칙이 활성화되어 있으며 사용자가 예외라는 뜻입니다. 사용자의 역할을 바꾸려면 역할 변경을 클릭하거나 팀 설정으로 이동하여 모든 사용자 역할 예외를 확인합니다.

역할 변경 경고: 이 사용자의 역할은 현재 사용자 역할 정책의 예외입니다.

사용자의 역할을 도메인 규칙에 맞게 변경하면 해당 사용자의 규칙이 현재 예외라는 메시지가 표시됩니다. 이 사용자가 도메인 규칙을 따르게 하려면 예외 실행 취소를 선택합니다.

역할 변경 경고: 이 사용자의 역할을 변경하면 사용자 역할 정책에 예외가 발생합니다.         

도메인 규칙을 따르는 사용자의 역할을 변경하면 예외가 발생할 것이라는 메시지가 표시됩니다. 사용자가 도메인 정책을 따르지 않기를 원한다면 역할을 변경합니다. 예외를 제거하려면 사용자의 세부 정보 또는 팀 설정으로 이동해 모든 예외를 확인합니다.

FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

사용자 역할 관리 정책에 나열한 이메일 도메인은 팀에 설정한 SSO 도메인과 어떤 관련이 있나요?

기본 사용자 관리 기반 정책을 적용하면 사용자가 자동으로 SSO(단일 로그온) 또는 AD(Active Directory) 동기화에서 표준 사용자로 추가됩니다. 도메인 기반 정책을 활성화하면 사용자의 도메인이 정책과 일치할 때만 SSO 또는 AD 동기화 사용자가 자동으로 표준 사용자로 추가됩니다. 도메인이 일치하지 않으면 해당 사용자는 자동으로 외부 사용자로 추가됩니다.

 

예를 들어, 도메인 기반 외부 사용자 규칙을 활성화하여 cba.net 도메인만 포함했지만 SSO 또는 AD 도메인은 abc.net인 경우, SSO 또는 AD를 통해 동기화된 사용자는 자동으로 사용자 관리에서 외부 사용자로 추가됩니다.

사용자 역할 관리 정책을 통해 도메인을 설정하면 기존 사용자는 어떻게 되나요?

기존 사용자 역할은 변경되지 않습니다. 도메인 기반 정책과 맞지 않는 역할을 가진 사용자는 예외로 표시됩니다. 팀 설정으로 이동하여 예외를 확인합니다.

게스트 사용자는 어떻게 되나요?

이제 게스트 사용자를 '외부 사용자'라고 부릅니다. 이름만 바뀐 것이므로 작업 방식을 변경하지 않아도 됩니다.

이 변경 사항이 기존 제품 지정에 영향을 미칠까요?

아니요. 이 변경 사항은 기본 제품 지정에 영향을 미치지 않습니다. 게스트 사용자에서 외부 사용자로 이름만 바뀌는 것입니다. 제품 지정 방식은 이전과 똑같습니다.

사용량 보고서에서 사용자가 외부 사용자인지 확인할 수 있나요?

네. 사용량 보고서에서 어떤 사용자가 외부 사용자인지 확인할 수 있습니다.

예외를 관리하려면 어떻게 해야 하나요?

도메인 기반 사용자 역할 예외는 예외 보기 메뉴 또는 사용자의 세부 정보 페이지에서 역할을 업데이트하여 관리할 수 있습니다. 자세한 사항은 외부 사용자 지정을 참조하십시오.

사용자가 Autodesk 계정 사용자 관리에서 추가되고 해당 사용자의 이메일 도메인이 도메인 정책에 포함되지 않는다면 사용자는 어떻게 처리되나요? 자동으로 외부 사용자로 지정되나요?

도메인 정책에 포함되지 않는 이메일 도메인을 가진 사용자를 추가할 경우, 해당 사용자는 외부 사용자로 표시됩니다. 사용자를 Autodesk 클라우드 공동 작업을 통해 추가하거나 Autodesk 계정 사용자 관리에서 직접 추가하면 이런 일이 발생합니다. 사용자 역할은 반드시 도메인 정책에 따라 설정됩니다.

