사용자 관리에서 모든 사용자(주 관리자 또는 보조 관리자 제외)를 외부 사용자로 설정할 수 있습니다. 일반적으로 계약업체나 공급업체처럼 직원이 아닌 사람을 위해 이 기능을 사용합니다.
참고: 통합된 클라우드 공동 작업 제품(예: Autodesk BIM Collaborate, Autodesk Build, 또는 Autodesk Takeoff)을 통해 자동으로 허브에서 팀으로 추가된 사용자는 기본적으로 외부 사용자로 지정됩니다.
팀 설정에서 표준 또는 외부 사용자로 간주되는 사용자를 자동으로 관리하는 도메인 기반 사용자 규칙을 만들 수 있습니다. 정책을 사용해 외부 사용자를 설정하려면 팀 설정에서 도메인 기반 외부 사용자를 활성화합니다.
도메인 기반 사용자 규칙을 관리하는 자세한 단계는 사용자 역할 정책 관리를 참조하십시오.
