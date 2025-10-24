관리자를 위한 계정 관리

외부 사용자를 지정합니다.

사용자 관리에서 모든 사용자(주 관리자 또는 보조 관리자 제외)를 외부 사용자로 설정할 수 있습니다. 일반적으로 계약업체나 공급업체처럼 직원이 아닌 사람을 위해 이 기능을 사용합니다.

 

참고: 통합된 클라우드 공동 작업 제품(예: Autodesk BIM Collaborate, Autodesk Build, 또는 Autodesk Takeoff)을 통해 자동으로 허브에서 팀으로 추가된 사용자는 기본적으로 외부 사용자로 지정됩니다.

 

사용자 세부 정보에서 외부 사용자를 지정하려면

  1. 사용자 관리로 이동하여 사용자별을 선택합니다.
  2. 적절한 사용자를 찾아 선택합니다.
  3. 역할 변경을 선택합니다.
  4. 사용 가능한 역할 중에서 외부 사용자를 선택합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다. 

사용자 역할 정책으로 외부 사용자를 지정하려면

팀 설정에서 표준 또는 외부 사용자로 간주되는 사용자를 자동으로 관리하는 도메인 기반 사용자 규칙을 만들 수 있습니다. 정책을 사용해 외부 사용자를 설정하려면 팀 설정에서 도메인 기반 외부 사용자를 활성화합니다.

 

도메인 기반 사용자 규칙을 관리하는 자세한 단계는 사용자 역할 정책 관리를 참조하십시오.

