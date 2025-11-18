3D 애니메이션 소프트웨어

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Family
- Revit
- Civil 3D
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
- 플랜 선택
- 오토데스크를 통해 구입
- 비정기적인 사용을 위한 선불 가격
- 특별 오퍼
- 영업 팀에 문의하세요. 080-805-9653(무료)
- 도움말
3D 애니메이션은 정적 객체에 생동감을 불어넣어 마치 객체가 3차원 공간 내에서 움직이고 상호 작용하는 것처럼 보이게 하는 기술입니다.
CG(컴퓨터 그래픽)를 사용하면 미묘한 제스처부터 복잡한 고속 추격전까지 놀랍도록 다양한 동작을 수행하는 캐릭터와 장면을 만들 수 있습니다.
이 프로세스는 디지털 크리에이션을 스컬프팅하는 3D 모델링 소프트웨어에서 시작합니다. 그런 다음 리깅을 통해 가상 골격을 추가하여 캐릭터가 살아 있는 존재처럼 자연스럽게 움직일 수 있도록 합니다.
최신 애니메이션 소프트웨어 방법은 모션 캡처 기술을 사용하여 이 프로세스를 한 단계 더 발전시킵니다. 이러한 도구를 사용하면 배우의 실시간 움직임을 녹화한 후 이를 디지털 캐릭터에 바로 전송하여 더욱 생동감 있고 생생하게 표현할 수 있습니다.
3D 애니메이션 소프트웨어의 가능성은 무궁무진합니다. 몰입도 높은 영화 속 환경을 제작하든, 게임용 동적 캐릭터를 제작하든, 놀랍도록 사실적인 가상 환경을 디자인하든, 3D 애니메이션은 혁신으로 향하는 관문입니다.
사람들의 마음을 사로잡고 참여를 유도하며 새로운 현실로 안내하는 경험을 창조해 보세요.
애니메이션 소프트웨어 덕분에 모든 단계에서 아이디어를 실현할 수 있습니다.
Autodesk Maya 또는 Autodesk 3ds Max와 같은 3D 애니메이션 소프트웨어를 통해 상상이 바로 화면에 펼쳐지도록 객체와 캐릭터의 기본 구조를 구축한 다음 3D 그리드에 매핑할 수 있습니다.
이미지 제공: Peter Sandeman
3D 객체에 스타일을 부여하세요. 텍스처링은 객체를 ‘꾸미고’ 전체적인 모양을 부여하는 방법입니다. 이 단계에서는 표면 질감 및 시각적 상세 정보를 정의하여 모델을 보다 사실적으로 만듭니다.
이미지 제공: Chris Cragg
Maya는 간단한 리그 생성을 자동화하는 편리한 ‘퀵 리그’기능을 제공하므로 사용자가 재미있는 작업에 집중할 수 있습니다.
이미지 제공: Alexandre Mougenot
애니메이션은 캐릭터와 객체에 실제로 생명력을 불어넣는 단계로, 여기서 정체성과 역할을 정의하는 움직임과 행동을 부여합니다. Maya의 애니메이션 도구를 사용하면 유려하고 사실적인 시퀀스를 만들어 상상한 대로 장면을 구현할 수 있습니다.
군중이나 여러 캐릭터가 필요한 프로젝트의 경우 Golaem(영문) 군중 시뮬레이션 소프트웨어를 Maya에 손쉽게 연동하여 환경을 실제와 같은 동작과 움직임으로 채울 수 있습니다.
이미지 제공: Gal Yosef.
조명과 렌더링은 장면을 시각적으로 놀라운 걸작으로 변신시키는 마무리 손길입니다. 조명을 조정하여 분위기를 강화하고 깊이를 더할 수 있으며, 고급 렌더링 기술을 통해 3D 애니메이션의 잠재력을 완전히 실현하는 고품질 이미지 또는 동영상을 제작할 수 있습니다.
이미지 제공: Lucas Maxfield.
애니메이션 요소를 배경 및 효과와 혼합하여 조화로운 걸작을 창조하세요. 합성은 3D 애니메이션을 변환하는 마지막 단계로, 모든 요소를 하나로 모아 놀라운 선명함과 임팩트를 자랑하는 조화롭고 세련된 장면을 완성합니다.
이미지 제공: “KIA Carens”, 2023년 Flame Award 수상자 Soham Rawal.
몰입도가 뛰어난 게임 경험을 위해 캐릭터, 환경, 효과를 디자인하고 애니메이션화할 수 있습니다. 플레이어의 동작에 반응하고 게임플레이를 강화하는 대담한 대화형 요소를 만들어 보세요.
3D 애니메이션 소프트웨어를 통해 몰입도가 뛰어난 VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 환경과 대화형 환경을 개발할 수 있습니다. 현실감 넘치는 3D 세계를 디자인하여 잊을 수 없는 매력적인 모험을 선사하세요.
다양한 기능을 제공하는 3D 애니메이션 메이커를 통해 전형적인 만화 캐릭터나 초현실적인 애니메이션 콘텐츠를 생생하게 구현할 수 있습니다. 머리카락, 털, 피부와 복잡한 환경 등, 3D 캐릭터 애니메이션과 장면의 세밀한 부분까지 섬세하게 마무리하고 고품질 작업을 수행하여 고객이 다시 찾아오게 할 수 있습니다.
이미지 제공: Diego Esteves.
지루한 작업을 자동화하고 캐릭터 애니메이션 워크플로우를 제어할 수 있습니다. MotionMaker 및 ML(머신 러닝) Deformer와 같은 Autodesk AI 기능을 Maya에서 사용할 수 있습니다.
두 도구 모두 반복 작업을 자동화해 주므로 아티스트는 창의적인 프로세스에 집중할 수 있습니다.
이미지 제공: Nicolas Morel
최고의 3D 애니메이션 소프트웨어는 모델링, 리깅, 키프레임 및 모션 캡처 애니메이션, 텍스처링, 조명, 효과, 렌더링 등 모든 측면을 최대한 활용하는 데 필요한 기능을 모두 갖추고 있습니다. 더 빠르게 반복하고, 실시간으로 변경하며, 여러분과 팀의 창의적인 흐름이 끊기지 않게 하세요.
3D 모델링용 애니메이션 소프트웨어를 사용하면 애니메이션의 12가지 원칙을 보다 쉽게 적용할 수 있습니다. 키프레임, 모션 경로, 곡선 도면과 같은 도구는 사실성이나 스타일의 과장 효과를 제공하는 7번째 원칙인 호(Arc)를 지원합니다. 3D 모델링은 무게, 중력, 빛, 그림자가 모두 3D 애니메이션 작업의 기초가 되는 솔리드 도면의 11번째 원칙에 완벽하게 들어맞습니다.
고품질 애니메이션 콘텐츠에 대한 요구가 급증하고 일정이 점점 빠듯해지면서 효율적으로 확장하고 수요에 맞추기 위해서는 강력한 애니메이션 소프트웨어와 워크플로우가 필요해지고 있습니다. Autodesk 3D 애니메이션 솔루션을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
사실적인 화면 속 움직임으로 청중을 여러분의 비전에 몰입시키세요. Maya와 같은 3D 애니메이션 소프트웨어는 키프레임, 비선형 및 모션 캡처 애니메이션과 같은 기능을 갖춰 이 분야에서 탁월합니다. 또한 캐시 재생과 같은 기능을 사용하면 실시간으로 작업을 볼 수 있어 플레이 블라스트 없이도 더욱 창의적인 반복이 가능합니다.
오토데스크 소프트웨어에서 사용할 수 있는 최고의 3D 애니메이션 도구 및 기능을 살펴보세요.
아티스트에게 익숙한 모델링 도구를 사용하여 실제와 같은 3D 캐릭터 애니메이션과 CG 에셋을 제작할 수 있습니다. 직관적인 텍스처링 및 음영 도구를 사용하여 소품과 장면에 미세한 디테일을 추가해 보세요.
이미지 제공: 티아구 메스퀴타(Tiago Mesquita)
이미지 제공: 엔리케 사가스타(Enrique Sagasta)
강력한 도구는 액체, 가스, 미세 입자 및 불과 같은 환경 효과를 시뮬레이션하는 반면, 캐릭터 물리학은 옷감이나 머리카락과 같은 측면에 사실성을 더합니다.
Autodesk는 미래의 리더를 교육하는 데 도움을 주기 위해 최선을 다하고 있습니다. Autodesk 교육 플랜을 통해 전체 제품 포트폴리오를 무료로 활용할 수 있습니다.
Mikros Animation이 3D 애니메이션에서 스토리텔링의 한계를 확장하고 기술과 예술의 균형을 매끄럽게 조정하여 '닌자터틀: 뮤턴트 대소동(2023)'과 '스폰지밥 무비: 핑핑이 구출 대작전(2020)'을 제작한 방법을 공유합니다.
업계 혁신가들이 오토데스크 3D 애니메이션 소프트웨어를 사용하여 어떻게 프로젝트를 제작하는지 알아보세요.
Autodesk 도구로 완성된 최고의 크리에이티브 성과를 확인하려면 최고의 영화, TV 프로그램, 게임을 보여주는 2025 Autodesk 미디어 엔터테인먼트 소개 동영상을 시청하세요.
Fortiche가 Maya용 Golaem 플러그인을 사용하여 Arcane 시즌 2에서 군중 애니메이션을 제작한 방법을 알아보세요.
이미지 제공: Netflix, Riot Games, Fortiche Production
노르웨이의 한 소규모 스튜디오가 OpenUSD를 Maya 및 Arnold와 통합하기 위해 애니메이션 파이프라인을 다시 구축한 이유를 알아보세요.
이미지 제공: Qvisten Animation
SQUARE ENIX가 Autodesk 애니메이션 솔루션을 통해 게임 개발의 한계를 확장한 방법을 알아보세요.
이미지 제공: © SQUARE ENIX
3D 애니메이션은 최첨단 기술과 함께 놀라운 속도로 발전하고 있습니다. 이제 AI 기반 도구가 복잡한 작업을 단순화하고 제작 속도를 높여주며, 실시간 렌더링(영문)을 통해 변경 사항을 즉시 확인할 수 있습니다.
절차적 생성을 사용하면 에셋 생성 및 움직임을 자동화하여 수작업을 줄이고 새로운 창의적 가능성을 열 수 있습니다. 클라우드 기반 3D 애니메이션 소프트웨어는 다양한 리소스와 프로젝트를 손쉽게 관리할 수 있도록 유연하고 확장 가능한 방식을 제공합니다.
Autodesk 도구는 더욱 성공적이고 창의적인 애니메이션을 제작할 수 있도록 AI 지원과 협업을 제공하므로 최신 3D 애니메이션 트렌드를 항상 파악할 수 있습니다. 이러한 발전을 받아들여 창의적인 비전을 놀라운 현실로 바꾸세요.
고품질 콘텐츠에 대한 수요가 증가함에 따라 3D 애니메이션 프로젝트의 복잡성과 규모도 커지고 있습니다.
Maya에는 OpenUSD(Universal Scene Description)가 통합되어 팀워크를 간소화하고 제작의 미래 경쟁력을 확보할 수 있습니다. Maya의 OpenUSD 통합은 원활한 3D 데이터 교환, 건설적인 협업, 업계 전반의 지원을 통해 3D 애니메이터 소프트웨어에서 독창성과 효율성이 공존하는 새로운 시대를 열어갑니다.
경쟁력과 재정 안정성을 확보하려면 서비스의 다각화와 확장이 핵심이며, Autodesk의 3D 애니메이션 도구는 비즈니스 성장에 도움이 되는 다양한 방법을 제공합니다. 여러 전문 지식 또는 교차 플랫폼 접근 방식을 사용하면 위험을 줄이고 안정적인 수익을 보장하며 인재의 활용 중단 시간을 방지할 수 있습니다.
튜토리얼, 가이드, 팁, 리소스를 통해 3D 애니메이션을 시작해 보세요.
사실적인 3D 캐릭터, 뛰어난 효과 및 광범위한 세계에 대한 독점적인 3D 애니메이션 학습 콘텐츠, 업계 인사이트, 비하인드 스토리를 참조할 수 있습니다.
Dreamworks와 Meta 등의 회사에서 근무하며 애니메이션 업계에 발을 들인 Ricky Baba가 3D 아티스트 지망생들에게 조언을 전합니다.
애니메이션, 시각 효과, 게임 개발 및 제작에 대한 업계 정보, 사례, 뉴스는 물론 Autodesk 도구를 사용하는 스튜디오 및 기업의 성공사례를 확인해 보세요.
이 과정에서는 인터페이스에서 통합 파이프라인까지 안내합니다. 모델링 기본 사항부터 애니메이션의 기본 사항까지, Bifrost 및 그 사이에 있는 모든 사항에 대해 자세히 알아보고 Maya로 작업 속도를 높여 보세요.
영화, TV, 게임을 위한 Autodesk 3D 애니메이션 솔루션을 살펴보세요. Maya 및 3ds Max와 같은 강력한 도구로 캐릭터와 스토리에 생동감을 불어넣을 수 있습니다.
Autodesk의 공식 허브로, 모델링, 리깅, 애니메이션, VFX, 렌더링, 모션 그래픽을 다루는 3D 콘텐츠 제작 튜토리얼을 제공합니다.
3D 애니메이션은 컴퓨터 그래픽을 이용해 객체가 3차원 공간에서 움직이는 것처럼 보이게 만듭니다. 아티스트는 3D 모델링 소프트웨어로 객체를 구축할 수 있습니다. 그런 다음에는 3D 모델 또는 캐릭터의 골격을 만드는 과정인 리깅을 수행합니다. 애니메이터는 리그를 전략적인 지점에 배치하여 리그가 움직이게 하고 다양한 동작과 제스처를 수행할 수 있도록 합니다. 새로운 애니메이션 방식에는 디지털 애니메이션을 위해 배우의 실시간 움직임을 녹화하는 모션 캡처가 있습니다.
3D 애니메이션을 제작하는 데 가장 필수적인 기술은 Maya 또는 3ds Max와 같은 애니메이션 소프트웨어에 필요한 포괄적인 기술입니다. 이러한 기술에는 3D 모델, 텍스처, 조명, 기타 시각 효과 및 키프레임 및/또는 모션 캡처를 통한 애니메이션 생성 기능이 포함됩니다.
추가적인 예술적 기술 및 소프트 스킬도 도움이 될 것입니다. 타이밍, 간격, 예측, 스쿼시 및 스트레치 같은 일반적인 애니메이션 원칙을 이해하는 것은 3D 애니메이션에도 적용되며, 이는 그리기, 시각적 구성, 색상 및 디자인에도 적용됩니다. 세부 사항에 대한 관심과 문제 해결, 원활한 팀 커뮤니케이션과 같은 소프트 스킬도 중요합니다.
3D 애니메이션을 제작하려면 기술과 조직 외에도 상당한 시간이 필요합니다. 3D 애니메이션에 소요되는 시간은 애니메이션의 복잡성과 필요한 세부 사항, 참여자의 수와 경험 수준, 애니메이션 길이, 특정 하드웨어 및 소프트웨어 기술에 따라 달라집니다.
아주 간단한 3D 애니메이션은 몇 시간 밖에 걸리지 않을 수도 있고, 30초짜리 클립을 제작하는 데 며칠이 걸릴 수도 있습니다. 인기 있는 장편 3D 애니메이션 영화를 제작하려면 대규모 팀과 수년의 시간이 필요합니다.
예, 3D 애니메이션은 VR 환경(영문)에서 사용될 수 있으며 꽤 자주 사용됩니다. 3D 애니메이션은 몰입도가 뛰어난 대화식 VR 환경을 구축하는 데 도움이 됩니다. 실제와 같은 텍스처, 물리학, 조명 등으로 초현실적인 환경을 표현하는 기능은 사용자에게 VR 세계를 사실적으로 보이게 만들 수 있습니다.
그러나 VR용으로 특별히 제작된 3D 애니메이션은 사용자 상호 작용, 어지러움 같은 우려 사항을 고려해야 합니다. 이러한 우려로 인해 VR용 3D 애니메이션을 제작하는 것이 기존 화면을 위한 3D 애니메이션을 제작하는 것보다 훨씬 더 복잡합니다.
오토데스크는 고품질 애니메이션 콘텐츠 제작을 위한 완전한 도구를 제공합니다.
3D 애니메이션 프로젝트에서 오토데스크 소프트웨어는 보다 효율적으로 협업할 수 있도록 지원합니다. Media & Entertainment Collection에는 강력하고 확장 가능한 3D 애니메이션 파이프라인을 구축하는 데 필요한 모든 도구가 있습니다. Flow Production Tracking(이전의 ShotGrid) 프로덕션 관리 소프트웨어를 추가하여 애니메이션 검토와 프로젝트 관리를 간소화하고 지리적으로 분산된 팀을 통합하세요.
오토데스크 소프트웨어는 3D 애니메이션 워크플로우의 효율성을 높여줍니다. 모델링과 애니메이션을 위한 3ds Max 및 Maya부터 렌더링을 위한 Arnold와 프로덕션 관리를 위한 Flow Production Tracking(이전의 ShotGrid)에 이르는 다양한 오토데스크 소프트웨어는 에셋 생성부터 최종 출력까지 전체 프로세스를 간소화합니다. 3ds Max와 Maya의 최신 업데이트는 애니메이터의 작업 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, Maya의 캐시 재생 기능을 사용하면 여러 개의 플레이 블라스트를 생성하지 않고 뷰포트에서 바로 애니메이션 반복을 평가할 수 있어 애니메이션 재생 속도가 크게 향상됩니다. Arnold는 3ds Max와 Maya의 기본 렌더러이므로 애니메이션의 미리보기를 고품질로 검토하고 변경 사항을 빠르게 반복할 수 있습니다.
3ds Max와 Maya는 전 세계 크리에이티브 스튜디오의 애니메이션(영문), 모델링, 시각 효과 및 렌더링에 사용됩니다. 3ds Max는 모델링, 직관적인 텍스처링 및 음영처리, 고품질 렌더링을 위한 강력한 툴셋을 제공하며, Maya는 캐릭터 생성, 사실적인 애니메이션 및 상세한 시뮬레이션을 위한 강력한 도구를 제공합니다.
3ds Max와 Maya(영문)의 차이점에 대해 자세히 읽어보세요.
2D 애니메이션은 주로 손이나 디지털 도구를 사용하여 2차원 공간에 캐릭터와 장면을 그리는 과정입니다. 3D 애니메이션은 컴퓨터로 생성된 이미지들을 사용하여 3차원 모델과 환경을 제작합니다. 2D 애니메이션이 보다 전통적이고 예술적인 감성을 지닌 반면, 3D 애니메이션은 한층 강한 깊이감과 현실감을 제공합니다.