3D 애니메이션 소프트웨어

3D 애니메이션은 정적 객체에 생동감을 불어넣어 마치 객체가 3차원 공간 내에서 움직이고 상호 작용하는 것처럼 보이게 하는 기술입니다.

CG(컴퓨터 그래픽)를 사용하면 미묘한 제스처부터 복잡한 고속 추격전까지 놀랍도록 다양한 동작을 수행하는 캐릭터와 장면을 만들 수 있습니다.

이 프로세스는 디지털 크리에이션을 스컬프팅하는 3D 모델링 소프트웨어에서 시작합니다. 그런 다음 리깅을 통해 가상 골격을 추가하여 캐릭터가 살아 있는 존재처럼 자연스럽게 움직일 수 있도록 합니다.

최신 애니메이션 소프트웨어 방법은 모션 캡처 기술을 사용하여 이 프로세스를 한 단계 더 발전시킵니다. 이러한 도구를 사용하면 배우의 실시간 움직임을 녹화한 후 이를 디지털 캐릭터에 바로 전송하여 더욱 생동감 있고 생생하게 표현할 수 있습니다.

3D 애니메이션 소프트웨어의 가능성은 무궁무진합니다. 몰입도 높은 영화 속 환경을 제작하든, 게임용 동적 캐릭터를 제작하든, 놀랍도록 사실적인 가상 환경을 디자인하든, 3D 애니메이션은 혁신으로 향하는 관문입니다.

사람들의 마음을 사로잡고 참여를 유도하며 새로운 현실로 안내하는 경험을 창조해 보세요.