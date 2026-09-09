クラッシュとパフォーマンスの問題

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク製品では、さまざまな理由でクラッシュ、フリーズ、パフォーマンスの低下が発生することがあります。これらの問題は、多くの場合、システム構成、グラフィックス設定、ファイルの複雑さ、コンピュータ上で実行されている他のソフトウェアとの競合に関連しています。また、多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、古いドライバ、限られたシステム リソース、大きなファイルまたは破損したファイルでの作業など、複数の要因の組み合わせによって発生します。
この記事では、安定性とパフォーマンスの問題の最も一般的な原因をすばやく特定して解決するための、手順ごとのトラブルシューティング ワークフローを紹介します。各手順の後に製品をテストしながら順番に手順を実行することにより、問題がシステム、ファイル、ソフトウェア構成のいずれに関連しているかを切り分けることができます。
続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: システムを再起動する
|
1 開いているすべての作業内容を保存します。
2 オートデスク製品を閉じます。
3 コンピュータを再起動します。
4 製品を再度起動します。
|再起動すると、一時的なメモリの問題が解消され、クラッシュやパフォーマンス低下の原因となっている可能性のあるバックグラウンド プロセスがリセットされます。
|手順 2: オートデスク製品を更新する
|
1 Windows の[スタート]メニューを開きます。
2 Autodesk Access を検索して開きます。
3 [更新]セクションで、利用可能な更新プログラムの一覧を確認します。
4 更新する各製品の横にある[更新]をクリックします。
5 インストールが完了するまで待ちます。
6 オートデスク製品を再起動します。
|
Autodesk Access は、更新プログラムを手動でダウンロードすることなく、システムから直接すばやく簡単にインストールできるように設計されたデスクトップ アプリケーションです。
注: 更新プログラムには、Autodesk Access からアクセスするか、Autodesk Account からダウンロードしてアクセスできます。詳細については、「ソフトウェアを更新する」を参照してください。
|手順 3: グラフィックス ドライバを更新する
|
1 グラフィックス カード(GPU)を特定します。
2 製造元の Web サイト(NVIDIA、AMD、または Intel)にアクセスします。
3 最新の推奨ドライバをダウンロードします。
4 ドライバをインストールします。
5 コンピュータを再起動します。
|古いドライバまたは互換性のないドライバは、クラッシュや表示の問題の一般的な原因です。
|手順 4: バックグラウンド アプリケーションを閉じる
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1 [Ctrl]+[Shift]+[Esc]を押して、タスク マネージャを開きます。
2 実行中のアプリケーションを確認します。
3 不要なプログラムを選択します。
4 [タスクの終了]をクリックします。
5 オートデスク製品を再度起動します。
|他のアプリケーションがシステム リソースを消費し、パフォーマンスと安定性を低下させることがあります。
|手順 5: 動作環境を確認する
|
1 オートデスク製品の動作環境を確認します。
2 使用しているシステムの仕様と比較します。
-RAM
-CPU
-GPU
-ディスク容量
3 必要に応じてハードウェアをアップグレードします。
|推奨動作環境を下回る環境で実行すると、パフォーマンスの問題やクラッシュが発生することがあります。
|手順 6: 別のファイルでテストする
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1 オートデスク製品を開きます。
2 新しいファイルを作成するか、正常に動作することが分かっているファイルを開きます。
3 基本的な操作を行います。
|
これにより、問題の原因がシステムではなく、破損したファイルまたは複雑なファイルであるかどうかを判断できます。
問題が 1 つのファイルでのみ発生する場合は、そのファイル内の何らかの要素が問題の原因である可能性があります。新しいバージョンとして保存する、ファイルを簡略化する、ローカル コピーで作業することを試してください。複数のファイルで問題が発生する場合は、システムまたはセットアップに関連している可能性が高いため、引き続きトラブルシューティングの手順を実行して、環境を更新、リセット、最適化します。問題が引き続き発生する場合、特に特定のエラー メッセージが表示される場合は、より問題に即したサポートを受けるために、オートデスク サポート ハブにアクセスしてください。
|手順 7: 一時ファイルを消去する
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1 すべてのアプリケーションを閉じます。
2 エクスプローラーを開きます。
3 C:\Users\AppData\Local\Temp に移動します。
4 できるだけ多くのファイルを選択して削除します。
注: ファイルを削除できないというメッセージが表示された場合、通常、そのファイルは現在 Windows または別のアプリケーションによって使用されています。これは通常の状態です。それらのファイルはスキップして、残りのファイルの削除を続けます。
5 コンピュータを再起動します。
|一時ファイルが蓄積してシステム リソースを消費し、不安定な動作やパフォーマンスの低下を引き起こすことがあります。
|手順 8: ファイルをローカル ドライブに移動する
|
1 作業中のファイルを見つけます。
2 ローカル フォルダ(デスクトップやドキュメントなど)にコピーします。
3 新しい場所からファイルを開きます。
|ネットワークまたはクラウドと同期された場所で作業すると、遅延やパフォーマンスの問題が発生することがあります。
|手順 9: グラフィックス設定を調整する
|
パート A: オートデスク製品内のグラフィックス設定を調整します。
A1 オートデスク製品を開きます。
A2 [オプション]または[基本設定]メニューを開きます。
- [Ctrl]+[Shift]+[P]を押す(または、使用できる場合はコマンド バーに OPTIONS と入力します)
または、上部のツールバーから[設定]、[基本設定]、[オプション]メニューに移動する
A3 [グラフィックス]または[パフォーマンス]タブに移動します。
A4 [グラフィックス パフォーマンス]または[ハードウェア設定]セクションを開きます。
A5 [ハードウェア アクセラレーション]を次のように設定します。
- クラッシュや表示の問題が発生している場合は[オフ]
- パフォーマンスが低下していて、システムがサポートしている場合は[オン]
A6 変更を適用します。
A7 オートデスク製品を閉じて再起動します。
パート B: 専用 GPU が使用されていることを確認します。
B1 デスクトップを右クリックして、[ディスプレイ設定]を選択します。
B2 下にスクロールして、[グラフィックの設定]をクリックします。
B3 [グラフィックスのパフォーマンスの基本設定]で、[参照]をクリックします。
B4 オートデスク製品の実行可能ファイル(.exe)を探して選択します(通常は Program Files > Autodesk フォルダにあります)。
B5 追加したら、一覧内のアプリケーションをクリックします。
B6 [オプション]をクリックします。
B7 [高パフォーマンス](専用 GPU)を選択します。
B8 [保存]をクリックします。
B9 オートデスク製品を再起動します。
|
A: ハードウェア アクセラレーションは GPU に依存します。GPU、ドライバ、構成に完全な互換性がない場合、クラッシュ、ちらつき、遅延が発生することがあります。
B: 一部のシステムでは、より高性能な専用 GPU (dGPU)ではなく、内蔵グラフィックス(iGPU)が既定で使用されます。これにより、パフォーマンスに大きな影響が生じ、不安定になることがあります。
|手順 10: 製品設定をリセットする
|
1 オートデスク製品を閉じます。
2 [スタート]メニューまたは製品ツールにある[設定を既定にリセット]オプションを使用します。
3 製品を再度開きます。
|設定が破損している、または正しく構成されていない場合、予期しない動作や不安定な状態が発生することがあります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: Mac を再起動する
|
1 Apple メニューをクリックします。
2 [再起動]を選択します。
3 再起動後、オートデスク製品を再度開きます。
|再起動すると、不安定な状態の原因となっている可能性のある一時的なシステム プロセスやメモリの競合が解消されます。
|手順 2: オートデスク製品を更新する(Mac)
|
https://manage.autodesk.com にアクセスします。
1 Autodesk Account にサインインします。
2 [製品とサービス]に移動します。
3 [製品の更新プログラム]を選択します。
4 製品とバージョンを探します。
5 [ダウンロード]をクリックします。
6 ダウンロードしたファイル(.dmg またはインストーラ)を開きます。
7 インストール手順に従います。
8 製品を再起動します。
|
macOS では、通常、更新プログラムは Autodesk Access (主に Windows 向け)ではなく、Autodesk Account からダウンロードします。
|手順 3: macOS とシステム コンポーネントを更新する
|
1 Apple メニューをクリックします。
2 [システム設定]に移動します。
3 [一般] > [ソフトウェアアップデート]を選択します。
4 利用可能な更新プログラムをインストールします。
|macOS の更新プログラムには、アプリケーションとの互換性とパフォーマンスを向上させるシステム レベルの修正が含まれています。
|手順 4: バックグラウンド アプリケーションを閉じる
|
1 [Command]+[Option]+[Esc]を押します。
2 不要なアプリケーションを選択します。
3 [強制終了]をクリックします。
4 オートデスク製品を再度起動します。
|バックグラウンド アプリケーションがシステム メモリや CPU リソースを消費し、パフォーマンスに影響を与えることがあります。
|手順 5: 動作環境を確認する
|
1 Apple メニューをクリックします。
2 [この Mac について]を選択します。
3 次の項目を確認します:
-macOS のバージョン
-メモリ(RAM)
-チップまたはプロセッサ
4 オートデスク製品の互換性を確認します。動作環境を参照してください。
|システムが必要な仕様を満たしていない場合、クラッシュやパフォーマンスの低下が発生することがあります。
|手順 6: 別のファイルでテストする
|
1 オートデスク製品を開きます。
2 新しいファイルを作成するか、正常に動作することが分かっているファイルを開きます。
3 基本的な操作をテストします。
|
これにより、問題の原因が破損したファイルまたは複雑なファイルであるかどうかを判断できます。
問題が 1 つのファイルでのみ発生する場合は、そのファイル内の何らかの要素が問題の原因である可能性があります。新しいバージョンとして保存する、ファイルを簡略化する、ローカル コピーで作業することを試してください。複数のファイルで問題が発生する場合は、システムまたはセットアップに関連している可能性が高いため、引き続きトラブルシューティングの手順を実行して、環境を更新、リセット、最適化します。問題が引き続き発生する場合、特に特定のエラー メッセージが表示される場合は、より問題に即したサポートを受けるために、オートデスク サポート ハブにアクセスしてください。
|手順 7: 一時ファイルを消去する(Mac)
|
1 すべてのアプリケーションを閉じます。
2 「Finder」を開きます。
3 [移動] > [フォルダへ移動]をクリックします。
4 ~/Library/Caches と入力します。
5 フォルダを開き、不要なキャッシュ ファイルを削除します(フォルダ自体ではなく、フォルダ内のファイルを削除します)。
6 /Library/Caches についても同じ手順を繰り返します。
7 Mac を再起動します。
|一時ファイルやキャッシュ ファイルは時間の経過とともに蓄積し、ディスク領域を消費して、パフォーマンスを低下させることがあります。
|手順 8: ローカル ファイルで作業する
|
1 ファイルをローカル フォルダ(デスクトップまたはドキュメント)にコピーします。
2 Mac からファイルを開きます(iCloud またはネットワークからではありません)。
|クラウドまたはネットワーク ドライブに保存されているファイルでは、遅延や不安定な動作が発生することがあります。
|手順 9: グラフィックス、ディスプレイ設定を調整する(Mac)
|
1 オートデスク製品を開きます。
2 [基本設定]または[設定]に移動します。
3 [グラフィックス]または[ディスプレイ設定]を見つけます(使用可能な場合)。
4 次のように調整します。
-視覚効果を抑える(該当する設定項目がある場合)
-表示品質またはパフォーマンス設定を下げる
5 製品を再起動します。
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Mac でのグラフィックス パフォーマンスの問題は、通常、GPU の手動選択ではなく、システムによって管理される GPU の動作やディスプレイ設定に関連しています。
|手順 10: 製品設定をリセットする
|
1 オートデスク製品を閉じます。
2 リセット用のショートカット キーを押したまま製品を再度開きます(サポートされている場合) (製品によって異なります)。
3 組み込みのオプションを使用して既定の設定に戻します。
|基本設定または設定が破損していると、クラッシュや予期しない動作が発生することがあります。
クラッシュやフリーズの一般的な原因は次のとおりです。
古いソフトウェアまたはシステムの更新プログラム
グラフィックス ドライバまたは表示設定の問題
破損したファイルまたはインストール
システム リソースの不足
他のアプリケーションまたはプラグインとの競合[autodesk.com]
問題が 1 つのファイルでのみ発生する場合は、ファイルに関連する問題である可能性が高いです。
複数のファイルで発生する場合は、システムまたは構成に関連する問題である可能性が高くなります。
ファイルを新しいバージョンとして保存する
ファイルを簡略化するか、複雑さを軽減する
バックアップまたは復元されたバージョンを開いてみる
破損したファイルや複雑なファイルは、クラッシュやパフォーマンス低下の一般的な原因です。
いいえ。手順を順番に実行し、問題が解決した時点で終了します。 この記事は、問題を段階的に切り分けるのに役立つように構成されています。
いいえ。通常、これらの手順では次の処理を行います。
基本設定または設定をリセットする
一時ファイルまたはキャッシュ ファイルを削除する
プロジェクト ファイルは削除されませんが、カスタム設定がリセットされることがあります。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
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