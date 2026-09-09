クラッシュとパフォーマンスの問題

手順 1: システムを再起動する 1 開いているすべての作業内容を保存します。 2 オートデスク製品を閉じます。 3 コンピュータを再起動します。 4 製品を再度起動します。 再起動すると、一時的なメモリの問題が解消され、クラッシュやパフォーマンス低下の原因となっている可能性のあるバックグラウンド プロセスがリセットされます。

手順 2: オートデスク製品を更新する 1 Windows の[スタート]メニューを開きます。 2 Autodesk Access を検索して開きます。 3 [更新]セクションで、利用可能な更新プログラムの一覧を確認します。 4 更新する各製品の横にある[更新]をクリックします。 5 インストールが完了するまで待ちます。 6 オートデスク製品を再起動します。 Autodesk Access は、更新プログラムを手動でダウンロードすることなく、システムから直接すばやく簡単にインストールできるように設計されたデスクトップ アプリケーションです。 注: 更新プログラムには、Autodesk Access からアクセスするか、Autodesk Account からダウンロードしてアクセスできます。詳細については、「ソフトウェアを更新する」を参照してください。

手順 3: グラフィックス ドライバを更新する 1 グラフィックス カード(GPU)を特定します。 2 製造元の Web サイト(NVIDIA、AMD、または Intel)にアクセスします。 3 最新の推奨ドライバをダウンロードします。 4 ドライバをインストールします。 5 コンピュータを再起動します。 古いドライバまたは互換性のないドライバは、クラッシュや表示の問題の一般的な原因です。

手順 4: バックグラウンド アプリケーションを閉じる 1 [Ctrl]+[Shift]+[Esc]を押して、タスク マネージャを開きます。 2 実行中のアプリケーションを確認します。 3 不要なプログラムを選択します。 4 [タスクの終了]をクリックします。 5 オートデスク製品を再度起動します。 他のアプリケーションがシステム リソースを消費し、パフォーマンスと安定性を低下させることがあります。

手順 5: 動作環境を確認する 1 オートデスク製品の動作環境を確認します。 2 使用しているシステムの仕様と比較します。 -RAM -CPU -GPU -ディスク容量 3 必要に応じてハードウェアをアップグレードします。 推奨動作環境を下回る環境で実行すると、パフォーマンスの問題やクラッシュが発生することがあります。

手順 6: 別のファイルでテストする 1 オートデスク製品を開きます。 2 新しいファイルを作成するか、正常に動作することが分かっているファイルを開きます。 3 基本的な操作を行います。 これにより、問題の原因がシステムではなく、破損したファイルまたは複雑なファイルであるかどうかを判断できます。 問題が 1 つのファイルでのみ発生する場合は、そのファイル内の何らかの要素が問題の原因である可能性があります。新しいバージョンとして保存する、ファイルを簡略化する、ローカル コピーで作業することを試してください。複数のファイルで問題が発生する場合は、システムまたはセットアップに関連している可能性が高いため、引き続きトラブルシューティングの手順を実行して、環境を更新、リセット、最適化します。問題が引き続き発生する場合、特に特定のエラー メッセージが表示される場合は、より問題に即したサポートを受けるために、オートデスク サポート ハブにアクセスしてください。

手順 7: 一時ファイルを消去する 1 すべてのアプリケーションを閉じます。 2 エクスプローラーを開きます。 3 C:\Users\AppData\Local\Temp に移動します。 4 できるだけ多くのファイルを選択して削除します。 注: ファイルを削除できないというメッセージが表示された場合、通常、そのファイルは現在 Windows または別のアプリケーションによって使用されています。これは通常の状態です。それらのファイルはスキップして、残りのファイルの削除を続けます。 5 コンピュータを再起動します。 一時ファイルが蓄積してシステム リソースを消費し、不安定な動作やパフォーマンスの低下を引き起こすことがあります。

手順 8: ファイルをローカル ドライブに移動する 1 作業中のファイルを見つけます。 2 ローカル フォルダ(デスクトップやドキュメントなど)にコピーします。 3 新しい場所からファイルを開きます。 ネットワークまたはクラウドと同期された場所で作業すると、遅延やパフォーマンスの問題が発生することがあります。

手順 9: グラフィックス設定を調整する パート A: オートデスク製品内のグラフィックス設定を調整します。 A1 オートデスク製品を開きます。 A2 [オプション]または[基本設定]メニューを開きます。 - [Ctrl]+[Shift]+[P]を押す(または、使用できる場合はコマンド バーに OPTIONS と入力します) または、上部のツールバーから[設定]、[基本設定]、[オプション]メニューに移動する A3 [グラフィックス]または[パフォーマンス]タブに移動します。 A4 [グラフィックス パフォーマンス]または[ハードウェア設定]セクションを開きます。 A5 [ハードウェア アクセラレーション]を次のように設定します。 - クラッシュや表示の問題が発生している場合は[オフ] - パフォーマンスが低下していて、システムがサポートしている場合は[オン] A6 変更を適用します。 A7 オートデスク製品を閉じて再起動します。 パート B: 専用 GPU が使用されていることを確認します。 B1 デスクトップを右クリックして、[ディスプレイ設定]を選択します。 B2 下にスクロールして、[グラフィックの設定]をクリックします。 B3 [グラフィックスのパフォーマンスの基本設定]で、[参照]をクリックします。 B4 オートデスク製品の実行可能ファイル(.exe)を探して選択します(通常は Program Files > Autodesk フォルダにあります)。 B5 追加したら、一覧内のアプリケーションをクリックします。 B6 [オプション]をクリックします。 B7 [高パフォーマンス](専用 GPU)を選択します。 B8 [保存]をクリックします。 B9 オートデスク製品を再起動します。 A: ハードウェア アクセラレーションは GPU に依存します。GPU、ドライバ、構成に完全な互換性がない場合、クラッシュ、ちらつき、遅延が発生することがあります。 B: 一部のシステムでは、より高性能な専用 GPU (dGPU)ではなく、内蔵グラフィックス(iGPU)が既定で使用されます。これにより、パフォーマンスに大きな影響が生じ、不安定になることがあります。