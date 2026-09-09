オートデスク製品のアドインと拡張機能

アドインと拡張機能は、追加機能やカスタマイズを提供することによってオートデスク製品の機能を拡張します。ただし、アドインや拡張機能が古い、互換性がない、他の拡張機能と競合している場合、クラッシュ、機能の欠落、予期しない動作などの問題が発生することがあります。

多くの場合、問題は単一のアドインによって発生するのではなく、バージョン互換性の問題、複数の拡張機能間の相互作用、以前のインストールから残っている構成など、複数の要因の組み合わせによって発生します。

この記事では、アドインと拡張機能の問題を特定して解決するための、手順ごとのトラブルシューティング ワークフローを紹介します。手順を順番に実行し、各手順の後に製品をテストすることにより、問題が特定のアドイン、構成、システムとの相互作用のいずれによって発生しているかを切り分けることができます。

続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。