ファイルの問題とデータの問題

オートデスク製品では、破損、ファイル サイズ、保存場所、予期しないシステムの中断が原因で、ファイルやデータの問題が発生することがあります。これらの問題により、ファイルを正常に開く、保存する、操作することができなくなる場合があります。

多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、ネットワーク上の場所での作業、不完全な保存、過度に大きいまたは複雑なファイルなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。

この記事では、一般的なファイルとデータの問題を特定して解決するための、手順ごとのトラブルシューティング ワークフローを紹介します。各手順の後に製品をテストしながら順番に手順を実行することによって、問題がファイル、ストレージ環境、システム構成のいずれに関連しているかを判断できます。

続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。