ファイルの問題とデータの問題

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク製品では、破損、ファイル サイズ、保存場所、予期しないシステムの中断が原因で、ファイルやデータの問題が発生することがあります。これらの問題により、ファイルを正常に開く、保存する、操作することができなくなる場合があります。
多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、ネットワーク上の場所での作業、不完全な保存、過度に大きいまたは複雑なファイルなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。
この記事では、一般的なファイルとデータの問題を特定して解決するための、手順ごとのトラブルシューティング ワークフローを紹介します。各手順の後に製品をテストしながら順番に手順を実行することによって、問題がファイル、ストレージ環境、システム構成のいずれに関連しているかを判断できます。
続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: 別のファイルでテストする
|
1 新しいファイルまたは正常に動作することが分かっているファイルを開きます。
2 基本的な操作を行います。
|問題がそのファイルに固有のものかどうかを判断するのに役立ちます。
|手順 2: ファイルを新しいバージョンとして保存する
|
1 ファイルを開きます。
2 [名前を付けて保存]を使用します。
3 新しいコピーを作成します。
|隠れた破損を除去します。
|手順 3: ローカル ドライブで作業する
|
1 ファイルをデスクトップまたはドキュメントにコピーします。
2 ローカルで開きます。
|ネットワークまたはクラウド ストレージは、破損や遅延の原因になることがあります。
|手順 4: ファイル サイズと複雑さを確認する
|
1 使用していないオブジェクトまたは参照を削除します。
2 可能であれば、ファイルを簡略化します。
|大きいファイルや複雑なファイルは、不安定な動作の原因になることがあります。
|手順 5: ファイルを復元または修復する
|
1 組み込みの復元ツールを使用します(使用可能な場合)。
2 バックアップまたは自動保存ファイルを開きます。
|破損したファイルは、正常に機能させるために修復が必要な場合があります。
|手順 6: ファイルの権限を確認する
|
1 ファイルを右クリックします。
2 フル アクセス権があることを確認します。
|権限の問題により、保存や編集が妨げられることがあります。
|手順 7: 一時ファイルを消去する
|
1 すべてのアプリケーションを閉じます。
2 エクスプローラーを開きます。
3 C:\Users\AppData\Local\Temp に移動します。
4 できるだけ多くのファイルを選択して削除します。
|一時ファイルが蓄積してシステム リソースを消費し、不安定な動作やパフォーマンスの低下を引き起こすことがあります。
(Windows と同じ手順)
別のファイルでテストします。
新しいバージョンとして保存します。
ローカルで作業します(iCloud、ネットワークではなく)。
ファイルを簡略化します。
バックアップを開きます。
ファイルの権限を確認します。
システムを再起動します。
同じ理由が当てはまります(Mac ではストレージの処理方法が異なりますが、原因は同じです)。
通常、次のことが原因です。
ファイルの破損
サポートされていないファイル バージョン
権限がない
サポートされていない場所または利用できない場所に保存されているファイル
確認するには、バックアップを開くか、別のコンピュータでファイルをテストしてみます。
通常、次のことが原因です。
ファイル内のデータの破損
大きいまたは複雑なファイル構造
壊れた参照またはリンク ファイル
他のファイルが正常に動作する場合、問題はそのファイルに固有である可能性が最も高くなります。
一般的な原因には、次のものがあります。
ファイル サイズが大きい、またはファイルが複雑である
オブジェクト、レイヤ、または参照が多すぎる
ネットワークまたはクラウド上の場所で作業している
ファイルをローカル ドライブに移動して簡略化すると、多くの場合パフォーマンスが向上します。
これは、次の場合に発生することがあります。
保存する前にアプリケーションがクラッシュする
ファイルが同期または権限の問題がある場所に保存されている
自動保存ファイルまたはバックアップ ファイルが使用されていない
定期的に保存し、自動保存の設定を確認することで、データ損失を防ぎやすくなります。
これは次の原因により起こる可能性があります。
ファイルまたはフォルダに対する権限がない
ファイルが読み取り専用になっている
ファイルが別のユーザまたはプロセスによって使用されている
保存場所に問題がある
テストするには、別のローカル フォルダに保存してみます。
これは、次のような場合に発生します。
ファイルが別のコンピュータで開かれている
バックグラウンド プロセスがファイルを使用している
クラウド同期ツールがファイルにアクセスしている
すべての場所でファイルを閉じるか、システムを再起動してロックを解除します。
考えられる理由:
ファイルのサイズが大きい
ネットワークまたはクラウド ベースのストレージによる遅延
ファイルの参照または依存関係が多すぎる
これは、次のことが原因で発生することがあります。
遅延または低速な接続
同期の遅延または競合
他のユーザによるファイルのロック
ローカル コピーで作業すると、問題を簡単に切り分けられます。
これは次の原因により起こる可能性があります。
ネットワークの中断
同期の競合
ファイル アクセスまたは権限の問題
製品を閉じる前に、同期が完了していることを確認します。
破損の兆候には次のものがあります。
ファイルを開くと製品がクラッシュする
要素が欠落している、または壊れている
保存または編集時に予期しないエラーが発生する
次のような方法を試すことができます。
自動保存ファイルまたはバックアップ ファイルを開く
組み込みの復元ツールを使用する(使用可能な場合)
ファイルを新しいバージョンとして保存する
復元できるかどうかは、破損の程度によって異なります。
通常、これは次のことを示します。
環境またはシステム構成の違い
リソースの不足(フォント、参照、プラグイン)
製品のバージョンの違い
1 つのファイルにのみ問題がある場合 → ファイルのトラブルシューティングを行う
複数のファイルに問題がある場合 → システムのトラブルシューティングを行う
この方法を使用すれば、根本原因を効率よく絞り込めます。
いいえ。ほとんどのトラブルシューティング手順では、次の処理が行われます。
新しいコピーを作成する
ファイルをクリーンアップまたは修復する
大きな変更を加える前に、必ずバックアップを保持してください。
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