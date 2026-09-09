オートデスク製品でのクラウド アクセスと同期の問題

手順 1: Mac を再起動する 1 Mac を再起動します。 2 オートデスク製品を再度開きます。 キャッシュされたセッションを消去し、システム プロセスを更新します。

手順 2: サインアウトして再度サインインする 1 オートデスク製品を開きます。 2 プロファイルまたはユーザ アイコンをクリックします。 3 [サインアウト]を選択します。 4 製品を閉じて再度開きます。 5 再度サインインします。 セッションと認証の問題を解決します。認証とセッションの問題を解決します。

手順 3: ブラウザでクラウド アクセスを確認する 1 Forma Data Management または BIM 360 に移動します。 2 プロジェクトを開きます。 3 ファイルにアクセスできることを確認します。 問題がアカウントに関連しているのか、アプリケーション固有のものなのかを確認します。

手順 4: 権限を確認する 1 自分がプロジェクトに追加されていることを確認します。 2 必要に応じてプロジェクト管理者に連絡します。 3 必要な場合は、アカウントを削除して再度追加するよう依頼します。 権限が同期されていないか、正しく割り当てられていない可能性があります。

手順 5: 正しいアカウントとリージョンを確認する 1 正しいクラウド リージョン(US、EU など)にアクセスしていることを確認します。 2 ログイン用メール アドレスが、割り当てられているアカウントと一致しているか確認します。 誤ったアカウントまたはリージョンを使用すると、アクセスできないことがあります。

手順 6: ブラウザのキャッシュを消去する(Web アクセスの問題の場合) 1 ブラウザの設定を開きます。 2 キャッシュと Cookie を消去します。 3 ブラウザを再起動します。 ブラウザの問題により、Autodesk クラウド サービスへのアクセスが妨げられることがあります。

手順 7: オートデスク製品を更新する 1 https://manage.autodesk.com に移動します。 2 更新プログラムをダウンロードしてインストールします。 3 製品を再起動します。 クラウド サービスとの互換性を確保します。

手順 8: ネットワーク接続とパフォーマンスを確認する 1 インターネット速度をテストします。 2 別のネットワークを試します(使用可能な場合)。 3 VPN を一時的に無効にします。 4 同期を再試行します。 ネットワークが低速または不安定な場合、同期やクラウド アクセスが中断されることがあります。