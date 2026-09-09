オートデスク製品でのクラウド アクセスと同期の問題

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
Forma Data Management、BIM 360、Autodesk Forma、その他のクラウド接続ワークフローを使用していると、オートデスク製品でクラウド アクセスや同期の問題が発生することがあります。これらの問題は、多くの場合、権限、ネットワーク接続、プロジェクト構成、ローカル システムとクラウド間の同期動作に関連しています。
また、多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、アクセス権限の不足、大きなファイルの操作、ネットワーク遅延、古い同期コンポーネントなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。
この記事では、クラウド アクセスと同期の問題の最も一般的な原因を特定して解決するための、手順に沿ったトラブルシューティング ワークフローを紹介します。各手順の後に製品をテストしながら順番に手順を実行することによって、問題がアカウント、プロジェクトへのアクセス、同期プロセス、システム構成のいずれに関連しているかを切り分けることができます。
続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: システムを再起動する
|
1 コンピュータを再起動します。
2 オートデスク製品を再度起動します。
|同期プロセスをリセットし、一時的な問題を解消します。
|手順 2: サインアウトして再度サインインする
|
1 オートデスク製品または Desktop Connector を開きます。
2 Autodesk アカウントからサインアウトします。
3 製品を閉じて再度開きます。
4 再度サインインします。
|認証を更新し、アカウントがクラウド サービスと正しく同期されていることを確認します。
|手順 3: クラウド プロジェクトへのアクセスと権限を確認する
|
1 Web ブラウザを使用して Forma Data Management または BIM 360 に移動します。
2 プロジェクトを開きます。
3 次のことを確認します。
-フォルダとファイルを表示できる
-ファイルを開くかダウンロードできる
4 できない場合:
-プロジェクト管理者に連絡します。
-アクセス権限を確認するよう依頼します。
|クラウド アクセスの問題は、多くの場合、権限がない、または正しく設定されていないことが原因です。
|手順 4: 正しいアカウントとプロジェクトを確認する
|
1 オートデスク製品を開きます。
2 正しい Autodesk Account にサインインしていることを確認します。
3 正しいクラウド ハブまたはアカウントを選択します。
4 正しいプロジェクトを開きます。
|誤ったアカウントまたはハブを使用すると、クラウド プロジェクトにアクセスできないことがあります。
|手順 5: Desktop Connector のステータスを確認する
|
1 Autodesk Desktop Connector アイコンを見つけます。
2 実行されていることを確認します。
3 同期ステータス アイコンを確認します。
緑 → 同期済み
青 → 同期中
赤 → 失敗
|Desktop Connector は、ローカル システムとクラウド ストレージ間の同期を管理します。
|手順 6: Desktop Connector が最新であることを確認する
|
1 Autodesk Access を開きます。
2 Desktop Connector の更新プログラムを確認します。
3 最新バージョンをインストールします。
4 システムを再起動します。
|新しいバージョンには、同期動作の信頼性向上とバグ修正が含まれています。
|手順 7: 同期の問題を確認する(ファイルが同期されない、停止している)
|
1 次のようにマークされているファイルを探します。
-保留中の同期
-同期失敗
2 次の操作を試します。
-ファイルを再度編集して保存する
-Desktop Connector を手動で更新する
3 Desktop Connector を再起動します。
|キャッシュの問題や中断された操作が原因で、ファイルの同期が停止することがあります。
|手順 8: ファイルの複雑さまたはバッチ サイズを減らす
|
1 一度に多数のファイルをアップロードまたは変更しないようにします。
2 ファイルを小さいバッチに分けてアップロードします。
3 1 つの同期が完了してから別の同期を開始します。
|多数の操作を同時に行うと、同期の失敗や遅延が発生することがあります。
|手順 9: ファイルとフォルダのセットアップを確認する
|
1 クラウド プロジェクト内のフォルダ名を確認します。
2 次のものが含まれていないことを確認します。
-先頭のスペース
-末尾のスペース
3 システム フォルダの名前を変更しないようにします。
|無効なフォルダ名や構造の問題により、同期できないことがあります。
|手順 10: ネットワーク接続とパフォーマンスを確認する
|
1 インターネット速度をテストします。
2 別のネットワークを試します(使用可能な場合)。
3 VPN を一時的に無効にします。
4 同期を再試行します。
|ネットワークが低速または不安定な場合、同期やクラウド アクセスが中断されることがあります。
|手順 11: サービス停止が発生していないか確認する
|
1 オートデスク ヘルス ダッシュボード（英語）でオートデスク クラウド サービスのステータスを確認します。
2 ブラウザからプロジェクトへのアクセスを試します。
3 問題が解決しない場合は、時間をおいて再試行します。
|サービス停止により、クラウド サービスが一時的に利用できないことがあります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: Mac を再起動する
|
1 Mac を再起動します。
2 オートデスク製品を再度開きます。
|キャッシュされたセッションを消去し、システム プロセスを更新します。
|手順 2: サインアウトして再度サインインする
|
1 オートデスク製品を開きます。
2 プロファイルまたはユーザ アイコンをクリックします。
3 [サインアウト]を選択します。
4 製品を閉じて再度開きます。
5 再度サインインします。
|セッションと認証の問題を解決します。認証とセッションの問題を解決します。
|手順 3: ブラウザでクラウド アクセスを確認する
|
1 Forma Data Management または BIM 360 に移動します。
2 プロジェクトを開きます。
3 ファイルにアクセスできることを確認します。
|問題がアカウントに関連しているのか、アプリケーション固有のものなのかを確認します。
|手順 4: 権限を確認する
|
1 自分がプロジェクトに追加されていることを確認します。
2 必要に応じてプロジェクト管理者に連絡します。
3 必要な場合は、アカウントを削除して再度追加するよう依頼します。
|権限が同期されていないか、正しく割り当てられていない可能性があります。
|手順 5: 正しいアカウントとリージョンを確認する
|
1 正しいクラウド リージョン(US、EU など)にアクセスしていることを確認します。
2 ログイン用メール アドレスが、割り当てられているアカウントと一致しているか確認します。
|誤ったアカウントまたはリージョンを使用すると、アクセスできないことがあります。
|手順 6: ブラウザのキャッシュを消去する(Web アクセスの問題の場合)
|
1 ブラウザの設定を開きます。
2 キャッシュと Cookie を消去します。
3 ブラウザを再起動します。
|ブラウザの問題により、Autodesk クラウド サービスへのアクセスが妨げられることがあります。
|手順 7: オートデスク製品を更新する
|
1 https://manage.autodesk.com に移動します。
2 更新プログラムをダウンロードしてインストールします。
3 製品を再起動します。
|クラウド サービスとの互換性を確保します。
|手順 8: ネットワーク接続とパフォーマンスを確認する
|
1 インターネット速度をテストします。
2 別のネットワークを試します(使用可能な場合)。
3 VPN を一時的に無効にします。
4 同期を再試行します。
|ネットワークが低速または不安定な場合、同期やクラウド アクセスが中断されることがあります。
|手順 9: サービス停止が発生していないか確認する
|
1 オートデスク ヘルス ダッシュボード（英語）でオートデスク クラウド サービスのステータスを確認します。
2 ブラウザからプロジェクトへのアクセスを試します。
3 問題が解決しない場合は、時間をおいて再試行します。
|サービス停止により、クラウド サービスが一時的に利用できないことがあります。
多くの場合、次のことが原因です。
権限がない
アカウントまたはログイン情報が正しくない
プロジェクトに追加されていない
一般的な原因には、次のものがあります。
ネットワークの問題または低速なインターネット接続
大きなファイルの操作
同期プロセスの中断
Desktop Connector の問題
これは、次の場合に発生することがあります。
フォルダ名が無効である(例: 末尾にスペースがある)
権限がない
同期に失敗しているか、同期待ちである
これは次の原因により起こる可能性があります。
大量のバッチ アップロード
高い遅延または接続状態の悪さ
類似した名前の複数のプロジェクト
一度に多すぎるファイル変更
通常、これは次のことを示します。
権限の同期の問題
製品で誤ったアカウントが選択されている
ローカル構成の問題
はい。クラウド ワークフローには有効なインターネット接続が必要です。一部のツールでは、制限付きでオフライン作業ができる場合があります。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。