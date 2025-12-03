AUTODESK FUSION MANAGE 

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
Fusion Manage は、簡単に導入して使用できる製品ライフサイクル管理ソリューションです。 データ駆動型のワークフローによるパワフルな PLM プロセスで、あらゆる役割や業務の生産性が向上します。 リアルタイムに更新される製品データをチーム全体で共有しながら、製品アイデアの実現に向けて共同作業を進めることができます。
Fusion Manage によって製品開発全体にわたるコラボレーションと可視性が向上し、イノベーションに取り組む時間が増えます。
熱・流体技術ソリューション企業として世界をリードする Spirax Group 社は、PLM を利用して標準化を推進しています。
グローバルに事業展開しているバイオガス アップグレード システム プロバイダ、Greenlane Renewables 社は、PLM を利用してコストを低減させ、収益性を高めています。
ランニング マシン メーカーである Woodway 社は、PLM を利用してサプライヤーとのコラボレーションを改善し、より多くの製品を市場に投入しています。
資材運搬システム業界の世界的なリーダーである ASI 社は、PLM を利用して部門間の効率を向上させています。
クラウド PLM は、ビジネスに合わせてスケーリングできる柔軟性、スピーディーな収益化、低い総所有コストなど、さまざまなメリットをもたらします。必要に応じていつでも調整可能で、環境設定も簡単で、すぐに実践できるワークフローを備えています。
PLM プロセスでワークフローを自動化して、反復作業の時間を短縮し、イノベーション能力を高めることにより、市場の変化に迅速に対応し、変化の激しい業界をリードし続けることができます。
プロセスを合理化してリソースの使用を最適化することで、人件費や材料費の上昇、関税、気候変動の影響などのマクロ経済・地政学的な課題にチームが効率的に対応できるようになります。
– Ecozen 社 テクノロジー・デザイン担当アシスタント VP / Devesh Yadav 氏
効率性とコラボレーションを促進する強力な PLM 機能により、チーム全体の可視性とワークフローが向上します。
複数のユーザーが BOM やプロパティ編集ツールでリアルタイムに更新・共有できます。 購買、アセンブリ、生産計画、製造などの情報が包括的に含まれる BOM を維持・管理できます。
変更依頼、変更注文、変更タスク、承認、問題報告などの自動化されたプロセスで、変更やリリースのワークフローが効率的になります。 根本原因のトレーサビリティを完全に確保できる機能や、監査用の文書を作成する機能を備えています。
新しいタスクや保留中のアクション、製品データの変更に関するステータスの追跡とリアルタイムの自動アラート機能で、関係者間の足並みをそろえ、生産性を高めます。作業をスピードアップし、プロジェクトの最新情報をチーム全体で可視化できます。
サプライチェーンとの連携環境を構築できます。外部関係者が見積もりや調達、製品開発を行うために必要な情報に、いつでもどこからでもアクセスできます。安全なコラボレーションやリアルタイムのデータ アクセスが、動的なワークフローで実現します。
不適合（NCR）、返品承認（RMA）、是正措置・予防措置（CAPA）、故障モード影響解析（FMEA）、サプライヤー是正措置要求書（SCAR）に対応する自動管理プロセスで、製品品質とトレーサビリティが向上します。
新製品の定義、開発、市場投入に向けてさまざまな部門の関係者をタスクと成果物に沿って管理し、プロジェクトを体系的に運営できます。構成可能なプロジェクト テンプレート、標準化されたフェーズゲートのマイルストーン、自動化されたワークフローによって、業務効率が向上します。
リアルタイムの仕様データ共有や統合された変更管理によって、競争力のある製品ポートフォリオを構築します。アイデア出しから開発、リリース、市場からの撤退まで、製品のライフサイクル全体を管理できます。
連携した環境ですべての要件を一元管理することで、市場と顧客の期待に応える製品を実現。要件に優先順位をつけて、重要なニーズや実現可能なニーズに注力できます。自動化されたワークフローでサインオフの承認、リビジョン コントロール、変更の追跡を管理します。
ワークスペースに組み込まれた、すぐに実装可能な無料の業務プロセス ライブラリを利用することで、生産性が向上し、作業時間を短縮できます。
管理者は、使いやすい設定エディタを使用して、カスタム コーディングの必要なく、ビジネス ニーズに合わせたワークフローをすばやく設定できます。
製品開発の進捗や傾向をリアルタイムでモニタリングしながら問題を特定・解決し、遅延を未然に防ぎます。レポートをワンクリックですばやくエクスポートし、ステータスを簡単に更新できます。
Fusion Manage の PLM を、他の ERP や CRM などの業務システムと統合することで、データの価値を拡大できます。データへのアクセスが改善し、情報に基づいた意思決定が可能になります。
タブレットで製品データを開いて設計をレビューし、部品表（BOM）を確認し、ライフサイクル ステータスを変更し、変更管理を作成、共有。作業を自在に進めることができます。
プロジェクト全体で設計を共有し、閲覧、コメント、マークアップを行い、バージョンや履歴を管理します。外部関係者は、ブラウザベースのワークスペースからプロジェクトに参加できます。
直感的な管理ツール、そのまま使用できる構成可能な PLM プロセス、アクセス権限の管理機能などを活用してユーザーをすばやく設定し、すぐに利用を開始できます。
組織が必要とするすべての PLM 機能に加えて、安全なテストのためのサンドボックス環境、外部関係者とのコラボレーション ツール、拡張されたクラウド ストレージを利用できます。
PLM データの表示、ワークフローへの参加、レポート作成に必要なアクセスを提供できます。オーサリングのアクセス権なしで共同作業のための情報表示を必要とする社内外の関係者とのコラボレーションに最適です。
ワークフローへの参加、データの表示、レポート作成のために、組織内外の役割に Fusion Manage へのコントリビュータ レベルのアクセス権限を提供できます。
関連するデータやアイテム、ビジネス プロセス、BOM、プロジェクト ファイル、ドキュメント、レコードにアクセスし、常に最新情報を入手できます。
承認者またはレビュー担当者として業務プロセスのワークフローに参加し、割り当てられたタスクや期限を着実に追跡し、レポートやチャートから有意義なデータや情報を引き出すことができます。
Fusion Manage 内で添付ファイルのレビュー、マークアップを使用したフィードバックの提供、関係者とのコミュニケーションを行うことで、電子メールへの依存やバージョンの混乱を最小限に抑えることができます。
新しいタスク、保留中のアクション、製品データの変更に関するリアルタイムの警告を受け取り、プロジェクトの最新情報を常に把握できます。