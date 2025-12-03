AUTODESK FUSION MANAGE 

Fusion Manage は、簡単に導入して使用できる製品ライフサイクル管理ソリューションです。 データ駆動型のワークフローによるパワフルな PLM プロセスで、あらゆる役割や業務の生産性が向上します。 リアルタイムに更新される製品データをチーム全体で共有しながら、製品アイデアの実現に向けて共同作業を進めることができます。

Fusion Manage によって製品開発全体にわたるコラボレーションと可視性が向上し、イノベーションに取り組む時間が増えます。