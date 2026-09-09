インストールに関する問題

手順 1: Windows とハードウェアの互換性を確認する 1 Windows のバージョンを確認します。 2 製品が Windows のバージョンとハードウェア要件をサポートしていることを確認します。動作環境を確認してください。 3 互換性がない場合は、サポートされているバージョンの製品をインストールするか、サポートされている組み合わせに更新します。 互換性のない OS またはハードウェアは、Windows でインストールが失敗する原因として文書化されています。

手順 2: 保留中の Windows の更新プログラムをインストールして再起動する 1 [設定]を開きます。 2 [Windows Update]に移動します。 3 保留中の更新プログラムをすべてインストールします。 4 コンピュータを再起動します(一部の更新プログラムでは複数回の再起動が必要です)。 5 Autodesk インストーラをもう一度実行します。 保留中の OS の更新プログラムや再起動によって、Autodesk インストーラが起動または完了できないことがあります。

手順 3: 管理者としてインストーラを実行する 1 インストーラ ファイル(多くの場合、setup.exe または Autodesk が作成したインストーラ実行可能ファイル)を探します。 2 ファイルを右クリックします。 3 [管理者として実行]を選択します。 4 ユーザ アカウント制御のプロンプトを承認します。 5 インストールを再試行します。 権限が不足していると、インストーラの起動や、必要なファイルの書き込みが妨げられることがあります。

手順 4: ウイルス対策またはセキュリティ ツールを一時的に無効にする 1 ウイルス対策保護を一時的に無効にします(必要な場合は、IT 部門に依頼してください)。 2 Autodesk インストーラをもう一度実行します。 3 インストールが完了したら、ウイルス対策を再度有効にします。 セキュリティ ソフトウェアによって、インストーラのプロセスがブロックされたり、インストール中にインストーラ コンポーネントが隔離されたりすることがあります。

手順 5: ダウンロード方法を切り替える(インストール、ダウンロード、直接ダウンロード、カスタム インストール) 1 Autodesk Account にサインインし、[製品とサービス]領域を開きます。 2 同じ製品に対して別のダウンロード方法を選択します(たとえば、インストールの代わりにダウンロードを使用するか、利用可能な場合は直接ダウンロードを使用します)。「製品のインストール」を参照してください。 3 インストーラを再度ダウンロードして、もう一度実行します。 ダウンロード方法はそれぞれ異なる用途(単一デバイス、オフライン、柔軟なタイミング)向けに設計されており、方法を切り替えることで、ダウンロードやインストーラ作成の問題を回避できる場合があります。

手順 6: 一時インストール ファイルを消去する(破損したパッケージに対する一般的な修正) 1 C:\Autodesk\WI の内容を削除します。 2 ユーザの一時フォルダ C:\Users\AppData\Local\Temp をクリアします。 3 ODIS キャッシュ フォルダ C:\Users\AppData\Local\Autodesk\ODIS を空にします。 4 「AppData」が表示されない場合は、隠しファイルとフォルダを表示できるようにしてから、再試行します。 5 インストーラをもう一度実行します。 キャッシュされた、または一部のみダウンロードされたインストーラ データが破損すると、インストーラ UI が表示されなかったり、インストールを完了できなかったりすることがあります。

手順 7: Autodesk Installer コンポーネント(ODIS または AdODIS)を再インストールする これは、「新しいインストール エクスペリエンス」を使用する製品(通常は 2022 以降)にのみ該当します。 手順: 1 パス C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 を参照します。 2 「RemoveODIS.exe」を右クリックし、[管理者として実行]を選択します。 3 削除後、最新の「AdODIS-installer.exe」(ODIS インストーラ)をダウンロードし、管理者として実行します。 4 コンピュータを再起動します。 5 オートデスク製品のインストールを再試行します。 On-Demand Install Service (ODIS または AdODIS)は、新しい製品のインストールを管理します。これが古いか破損している場合、インストーラが起動しなかったり、インストール中にエラーが発生したりすることがあります。

手順 8: ブロックされた「Debugger」レジストリ エントリを削除する(インストーラが実行されない、すぐに終了する) 1 [Windows]+[R]を押し、「regedit」と入力して、管理者として実行します。 2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options に移動します。 3 Autodesk または ODIS 関連の実行可能ファイルを探します(例として AdskAccessServiceHost.exe が挙げられています)。 4 「Blocked」が設定された「Debugger」値がある場合は、その「Debugger」値を削除します。 5 ODIS のインストール パスの下に一覧表示されている他の ODIS 関連の実行可能ファイルについても繰り返します。 6 コンピュータを再起動し、インストールを再試行します。 ブロックされたデバッガ エントリによって、インストーラやインストーラ サービスが起動できないことがあります。

手順 9: ネットワークまたはプロキシの制限と必要な URL を確認する 1 VPN、プロキシ、企業ファイアウォールを使用している場合は、可能であれば一時的に VPN を使用せずにテストします。 2 必要なオートデスクの URL またはプロトコルが許可されていることを確認します(必要に応じて IT 部門と連携してください)。 3 ネットワーク アクセスを確認した後、インストールを再試行します。 ネットワークの制限によって、ダウンロード、検証、セットアップの完了に必要なインストーラ コンポーネントやサービスがブロックされることがあります。

手順 10: ディスク領域を空ける 1 インストーラの展開フォルダ、一時ファイル、最終的な製品のインストールに十分な空きディスク領域があることを確認します。 2 インストールを再試行します。 ディスク領域の不足は、インストールが失敗する直接的な原因です。

手順 11: クリーン アンインストールしてから再インストールする(Windows) 1 オートデスク ソフトウェアをクリーン アンインストールします。「オートデスク製品のクリーン アンインストール」を参照してください。 2 システムを再起動します。 3 Autodesk Account からインストーラを再度ダウンロードします。 4 再インストールします。 通常のアンインストールでは、以前のインストールの残存ファイルが残り、新しいインストールが妨げられることがあります。オートデスクでは、通常のアンインストールまたは Microsoft のトラブルシューティング ツールで残存ファイルを削除できない場合、再インストールの前にクリーン アンインストールが必要になることがあると明記しています。