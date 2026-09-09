インストールに関する問題

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク製品では、さまざまな理由でインストール エラーが発生することがあります。これらの問題は、多くの場合、システムの更新、ユーザ権限、セキュリティ ソフトウェア、破損したインストーラ コンポーネント、ネットワーク制限、不完全または破損したダウンロードに関連しています。また、多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、保留中の OS の更新とウイルス対策ソフトウェアによる干渉、または古いか破損したインストーラ サービスと破損したダウンロード パッケージなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。
この記事では、最も一般的なインストール エラーをすばやく特定して解決するための、手順ごとのトラブルシューティング ワークフローを紹介します。各手順の後にインストールを再試行しながら順番に手順を実行することで、問題がデバイス、インストーラ コンポーネント、ダウンロード方法、環境の制限のいずれに関連しているかを切り分けることができます。
続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: Windows とハードウェアの互換性を確認する
|
1 Windows のバージョンを確認します。
2 製品が Windows のバージョンとハードウェア要件をサポートしていることを確認します。動作環境を確認してください。
3 互換性がない場合は、サポートされているバージョンの製品をインストールするか、サポートされている組み合わせに更新します。
|互換性のない OS またはハードウェアは、Windows でインストールが失敗する原因として文書化されています。
|手順 2: 保留中の Windows の更新プログラムをインストールして再起動する
|
1 [設定]を開きます。
2 [Windows Update]に移動します。
3 保留中の更新プログラムをすべてインストールします。
4 コンピュータを再起動します(一部の更新プログラムでは複数回の再起動が必要です)。
5 Autodesk インストーラをもう一度実行します。
|保留中の OS の更新プログラムや再起動によって、Autodesk インストーラが起動または完了できないことがあります。
|手順 3: 管理者としてインストーラを実行する
|
1 インストーラ ファイル(多くの場合、setup.exe または Autodesk が作成したインストーラ実行可能ファイル)を探します。
2 ファイルを右クリックします。
3 [管理者として実行]を選択します。
4 ユーザ アカウント制御のプロンプトを承認します。
5 インストールを再試行します。
|権限が不足していると、インストーラの起動や、必要なファイルの書き込みが妨げられることがあります。
|手順 4: ウイルス対策またはセキュリティ ツールを一時的に無効にする
|
1 ウイルス対策保護を一時的に無効にします(必要な場合は、IT 部門に依頼してください)。
2 Autodesk インストーラをもう一度実行します。
3 インストールが完了したら、ウイルス対策を再度有効にします。
|セキュリティ ソフトウェアによって、インストーラのプロセスがブロックされたり、インストール中にインストーラ コンポーネントが隔離されたりすることがあります。
|手順 5: ダウンロード方法を切り替える(インストール、ダウンロード、直接ダウンロード、カスタム インストール)
|
1 Autodesk Account にサインインし、[製品とサービス]領域を開きます。
2 同じ製品に対して別のダウンロード方法を選択します(たとえば、インストールの代わりにダウンロードを使用するか、利用可能な場合は直接ダウンロードを使用します)。「製品のインストール」を参照してください。
3 インストーラを再度ダウンロードして、もう一度実行します。
|ダウンロード方法はそれぞれ異なる用途(単一デバイス、オフライン、柔軟なタイミング)向けに設計されており、方法を切り替えることで、ダウンロードやインストーラ作成の問題を回避できる場合があります。
|手順 6: 一時インストール ファイルを消去する(破損したパッケージに対する一般的な修正)
|
1 C:\Autodesk\WI の内容を削除します。
2 ユーザの一時フォルダ C:\Users\AppData\Local\Temp をクリアします。
3 ODIS キャッシュ フォルダ C:\Users\AppData\Local\Autodesk\ODIS を空にします。
4 「AppData」が表示されない場合は、隠しファイルとフォルダを表示できるようにしてから、再試行します。
5 インストーラをもう一度実行します。
|キャッシュされた、または一部のみダウンロードされたインストーラ データが破損すると、インストーラ UI が表示されなかったり、インストールを完了できなかったりすることがあります。
|手順 7: Autodesk Installer コンポーネント(ODIS または AdODIS)を再インストールする
|
これは、「新しいインストール エクスペリエンス」を使用する製品(通常は 2022 以降)にのみ該当します。 手順:
1 パス C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 を参照します。
2 「RemoveODIS.exe」を右クリックし、[管理者として実行]を選択します。
3 削除後、最新の「AdODIS-installer.exe」(ODIS インストーラ)をダウンロードし、管理者として実行します。
4 コンピュータを再起動します。
5 オートデスク製品のインストールを再試行します。
|On-Demand Install Service (ODIS または AdODIS)は、新しい製品のインストールを管理します。これが古いか破損している場合、インストーラが起動しなかったり、インストール中にエラーが発生したりすることがあります。
|手順 8: ブロックされた「Debugger」レジストリ エントリを削除する(インストーラが実行されない、すぐに終了する)
|
1 [Windows]+[R]を押し、「regedit」と入力して、管理者として実行します。
2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options に移動します。
3 Autodesk または ODIS 関連の実行可能ファイルを探します(例として AdskAccessServiceHost.exe が挙げられています)。
4 「Blocked」が設定された「Debugger」値がある場合は、その「Debugger」値を削除します。
5 ODIS のインストール パスの下に一覧表示されている他の ODIS 関連の実行可能ファイルについても繰り返します。
6 コンピュータを再起動し、インストールを再試行します。
|ブロックされたデバッガ エントリによって、インストーラやインストーラ サービスが起動できないことがあります。
|手順 9: ネットワークまたはプロキシの制限と必要な URL を確認する
|
1 VPN、プロキシ、企業ファイアウォールを使用している場合は、可能であれば一時的に VPN を使用せずにテストします。
2 必要なオートデスクの URL またはプロトコルが許可されていることを確認します(必要に応じて IT 部門と連携してください)。
3 ネットワーク アクセスを確認した後、インストールを再試行します。
|ネットワークの制限によって、ダウンロード、検証、セットアップの完了に必要なインストーラ コンポーネントやサービスがブロックされることがあります。
|手順 10: ディスク領域を空ける
|
1 インストーラの展開フォルダ、一時ファイル、最終的な製品のインストールに十分な空きディスク領域があることを確認します。
2 インストールを再試行します。
|ディスク領域の不足は、インストールが失敗する直接的な原因です。
|手順 11: クリーン アンインストールしてから再インストールする(Windows)
|
1 オートデスク ソフトウェアをクリーン アンインストールします。「オートデスク製品のクリーン アンインストール」を参照してください。
2 システムを再起動します。
3 Autodesk Account からインストーラを再度ダウンロードします。
4 再インストールします。
|通常のアンインストールでは、以前のインストールの残存ファイルが残り、新しいインストールが妨げられることがあります。オートデスクでは、通常のアンインストールまたは Microsoft のトラブルシューティング ツールで残存ファイルを削除できない場合、再インストールの前にクリーン アンインストールが必要になることがあると明記しています。
|手順 12: インストールが引き続き失敗する場合は、新しいローカル管理者の Windows プロファイルを試す
|
1 新しいローカル管理者の Windows アカウントを作成します。
2 そのアカウントにサインインします。
3 インストーラを再度ダウンロードします(新しくダウンロードします)。
4 インストールを再試行します。
|破損した、または制限された Windows プロファイルによって、インストーラがフォルダを作成したり、ファイルを書き込んだり、UI を正常に起動したりできないことがあります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: macOS とハードウェアの互換性を確認する
|
1 macOS のバージョンを確認します。
2 製品が macOS のバージョンとハードウェア要件をサポートしていることを確認します。動作環境を確認してください。
3 互換性がない場合は、サポートされているバージョンの製品をインストールするか、サポートされている組み合わせに更新します。
|互換性のない OS またはハードウェアは、macOS でインストールが失敗する原因として文書化されています。
|手順 2: 完全な(更新専用パッケージではない)製品インストーラをインストールしていることを確認する
|
1 ダウンロードしたファイル名を確認します。
2 更新パッケージのように見える場合は、Autodesk Account から完全なインストーラをダウンロードします。
3 最初に製品全体をインストールしてから、更新プログラムを適用します。[autodesk.com]
|ベース製品がインストールされていない状態でスタンドアロンの更新プログラムをインストールしようとすると、macOS でエラーが発生することがあります。
|手順 3: 管理者アカウントからインストールを試す
|
1 macOS の管理者ユーザとしてログインしていることを確認します。
2 必要に応じて、新しい管理者アカウントを作成し、そのアカウントからインストールします。
|権限が制限されていたり、ユーザ プロファイルに制限があったりすると、インストールできないことがあります。
|手順 4: macOS をセーフ モードで起動して再試行する
|
1 Mac をセーフ モードで起動します。
2 インストールを再試行します。
|セーフ モードを使用すると、インストーラの実行を妨げているサードパーティとの競合(フォントやバックグラウンド サービスを含む)を切り分けることができます。
|手順 5: クリーン アンインストールして再インストールする
|
1 オートデスク ソフトウェアをクリーン アンインストールします。「Autodesk クリーン アンインストール」を参照してください。
2 Mac を再起動します。
3 Autodesk Account からインストーラを再度ダウンロードします。
4 再インストールします。
|以前のインストールの残存ファイルは、インストールが繰り返し失敗する原因として文書化されています。
一般的な原因には、次のものがあります。
保留中の OS の更新プログラムまたは必要なシステムの再起動
ユーザ権限の不足(管理者として実行していない)
ウイルス対策ソフトウェアまたはセキュリティ ソフトウェアによるインストーラのブロック
破損した、または古いインストーラ コンポーネント(ODIS または AdODIS)
オートデスクでは、ニーズに応じて複数のダウンロード方法を提供しています。
インストール: 1 台のデバイスへのすばやいインストールに最適
ダウンロード: 最初にダウンロードしてからインストール(より信頼性が高い)
直接ダウンロード: オフライン インストーラ(不安定なネットワークに適しています)
カスタム インストール: 配置または管理された環境で使用
インストールが失敗する場合は、別の方法を使用します。これにより問題が解決することがよくあります。
これは通常、ダウンロードが不完全であることを示します。
必要なファイルが 1 つ以上ダウンロードされていない
ファイルが同じフォルダにない
ブラウザによってダウンロードの一部がブロックされた(ポップアップ、セキュリティなど)
修正方法:
すべてのファイルを完全にダウンロードされていることを確認する
すべてのファイルを同じフォルダに保存する
別のダウンロード方法を試す
ODIS (On-Demand Install Service)は、新しいオートデスク製品のインストールを管理します。
インストーラのセットアップ、依存関係、インストール ワークフローを処理します。
ODIS が次の状態の場合:
旧式
破損
見つからない
インストーラで次のような問題が発生することがあります。
起動しない
すぐに終了する
エラーが発生する(たとえば、エラー 4000)
このエラーは新しい Autodesk インストーラ システムに関連しており、一般的に次の原因で発生します。
破損したインストーラ コンポーネント(ODIS または AdODIS)
Public Documents フォルダが見つからない、または正しく構成されていない
ウイルス対策ソフトウェアまたはセキュリティ ソフトウェアによる干渉
これは次のような場合に発生することがあります。
完全なインストーラではなく更新パッケージをダウンロードした
ベース製品がまだインストールされていない
十分な権限がない
使用している macOS のバージョンまたはハードウェアがサポートされていない
必ず最初に製品全体をインストールしてから、更新プログラムを適用します。
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