機能またはワークフローの問題

オートデスク製品では、ツール、コマンド、機能が期待どおりに動作しない場合に、機能またはワークフローの問題が発生することがあります。これらの問題は、多くの場合、製品構成、ユーザ設定、環境のセットアップ、アプリケーション内の競合に関連しています。

また、多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、誤って構成された設定、古い製品バージョン、既定のワークフローに干渉するカスタム プロファイルなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。

この記事では、機能またはワークフローの問題の最も一般的な原因をすばやく特定して解決するための、手順ごとのトラブルシューティング ワークフローを紹介します。手順を順番に実行し、各手順の後に製品をテストすることにより、問題が設定、環境、システム構成のいずれに関連しているかを切り分けることができます。

続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。