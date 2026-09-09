機能またはワークフローの問題

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク製品では、ツール、コマンド、機能が期待どおりに動作しない場合に、機能またはワークフローの問題が発生することがあります。これらの問題は、多くの場合、製品構成、ユーザ設定、環境のセットアップ、アプリケーション内の競合に関連しています。
また、多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、誤って構成された設定、古い製品バージョン、既定のワークフローに干渉するカスタム プロファイルなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。
この記事では、機能またはワークフローの問題の最も一般的な原因をすばやく特定して解決するための、手順ごとのトラブルシューティング ワークフローを紹介します。手順を順番に実行し、各手順の後に製品をテストすることにより、問題が設定、環境、システム構成のいずれに関連しているかを切り分けることができます。
続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: システムを再起動する
|
1 コンピュータを再起動します。
2 オートデスク製品を再度開きます。
3 影響を受けている機能またはワークフローをテストします。
|再起動すると、一時メモリが消去され、機能の動作に影響する可能性があるバックグラウンド プロセスがリセットされます。
|手順 2: オートデスク製品を再起動する
|
1 オートデスク製品を完全に閉じます。
2 バックグラウンドで実行されているインスタンスがないことを確認します。
3 製品を再度開きます。
4 ワークフローを再度テストします。
|アプリケーション レベルの一時的な問題により、機能が正常に動作しないことがあります。
|手順 3: 製品設定を既定にリセットする
|
1 オートデスク製品を閉じます。
2 Windows のスタート メニューを開きます。
3 製品名を検索し、[設定を既定にリセット]を選択します。
4 リセット オプションを選択します。
5 リセットを確認します。
6 製品を再度起動します。
|破損した設定や誤って構成された設定は、機能に関連する問題の最も一般的な原因の 1 つです。
|手順 4: オートデスク製品を更新する
|
1 Windows の[スタート]メニューを開きます。
2 Autodesk Access を検索して開きます。
3 利用可能な更新プログラムを確認します。
4 製品の[更新]をクリックします。
5 インストール後に製品を再起動します。
|更新プログラムには、既知の機能やワークフローの問題を解決するバグ修正と改善が含まれています。
|手順 5: 新しいファイルまたはクリーンな環境でテストする
|
1 オートデスク製品を開きます。
2 新しいファイルを作成するか、正常に動作することが分かっているファイルを開きます。
3 機能またはワークフローをテストします。
|これにより、問題がファイルに関連しているのか、製品環境に関連しているのかを判断できます。
|手順 6: カスタム設定またはプロファイルを無効にする
|
1 製品の設定または基本設定を開きます。
2 既定のワークスペースまたはプロファイルに切り替えます。
3 カスタム構成を無効にします。
4 製品を再起動します。
|カスタム設定、ワークスペース、構成によって既定の動作がオーバーライドされ、問題が発生することがあります。
|手順 7: アドインまたは拡張機能を確認する
|
1 オートデスク製品を開きます。
2 インストールされているアドインまたはプラグインを無効にします。
3 製品を再起動します。
4 機能をテストします。
|アドインや拡張機能が組み込み機能と競合し、ワークフローを妨げることがあります。
|手順 8: ユーザ権限を確認する
|
1 システムのユーザ アカウントに製品へのフル アクセス権があることを確認します。
2 管理対象環境を使用している場合は、IT 部門に確認します。
3 必要な権限が付与されていることを確認します。
|一部の機能には特定の権限が必要であり、制限された環境では機能がブロックされることがあります。
|手順 9: バックグラウンド アプリケーションとプロセスを終了する
|
1 [Ctrl]+[Shift]+[Esc]を押します。
2 タスク マネージャを開きます。
3 不要なアプリケーションを終了します。
4 オートデスク製品を再度起動します。
|他のアプリケーションが機能の実行を妨げたり、リソースを消費したりすることがあります。
|手順 10: 製品を修復または再インストールする(必要な場合)
|
1 [アプリと機能]に移動します。
2 オートデスク製品を見つけます。
3 [変更]または[修復]を選択します(使用可能な場合)。
4 修復に失敗した場合は、アンインストールして再インストールします。
|これにより、インストールまたは破損した製品コンポーネントに関するより深刻な問題が解決します。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: Mac を再起動する
|
1 Apple メニューをクリックします。
2 [再起動]を選択します。
3 オートデスク製品を再度開きます。
|システムの状態をクリアし、バックグラウンド プロセスをリセットします。
|手順 2: オートデスク製品を再起動する
|
1 製品を完全に閉じます。
2 再度開きます。
3 機能を再度テストします。
|アプリケーションの一時的な問題がワークフローに影響することがあります。
|手順 3: 製品の基本設定をリセットする
|
1 オートデスク製品を閉じます。
2 リセットを実行しながら再度開きます(製品によって異なります)。
3 既定の設定に戻します。
|破損した設定または競合する構成設定をリセットします。
|手順 4: オートデスク製品を更新する
|
1 https://manage.autodesk.com にアクセスします。
2 利用可能な更新プログラムをダウンロードしてインストールします。
3 製品を再起動します。
|互換性を確保し、既知の問題を解決します。
|手順 5: 新しいファイルでテストする
|
1 新しいファイルを作成します。
2 機能をテストします。
|問題がファイル固有のものかどうかを特定します。
|手順 6: アドインまたはカスタム構成を無効にする
|
1 拡張機能を削除または無効にします。
2 製品を再起動します。
|アドインまたはカスタムのセットアップによる競合によって、ワークフローが正常に機能しなくなることがあります。
|手順 7: 権限とシステムのセットアップを確認する
|
1 macOS の権限を確認します。
2 システム設定を確認します。
3 フル アクセス権が付与されていることを確認します。
|権限が制限されていると、機能がブロックされることがあります。
多くの場合、次のことが原因です。
正しく構成されていない設定
カスタム プロファイルまたはワークスペース
古い製品バージョン
アドインの競合
通常、これは次のことを示します。
ファイル固有の構成の問題
ファイルの破損
サポートされていないファイル内容
次のような原因が考えられます。
カスタム ワークスペースまたは UI レイアウト
異なる製品バージョン
ユーザ構成の違い
一般的なきっかけには次のようなものがあります。
最近の更新
新しいアドインのインストール
設定または構成の変更
はい。設定をリセットすると、ファイルに影響を与えることなく、構成に関連する問題のほとんどを解決できます。
いいえ。これらの操作でリセットされるのはアプリケーションであり、プロジェクト ファイルではありません。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。