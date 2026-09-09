ライセンスのアクティベーションまたはデバイス制限の問題

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク製品では、さまざまな理由でライセンスのアクティベーションまたはデバイス制限の問題が発生することがあります。これらの問題は、多くの場合、アカウント構成、デバイスの使用制限、ネットワーク接続、システム上のライセンス コンポーネントに関連しています。また、多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、複数のデバイスでサインインしている、ライセンス サービスが古い、オートデスク サーバへのアクセスが制限されているなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。
この記事では、ライセンスのアクティベーションとデバイス制限の問題の最も一般的な原因をすばやく特定して解決するための、手順に沿ったトラブルシューティング ワークフローを紹介します。各手順の後に製品をテストしながら順番に手順を実行することにより、問題がアカウント、デバイスの使用状況、システム構成のいずれに関連しているかを切り分けることができます。
続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: システムを再起動する
|
1 コンピュータを再起動します。
2 オートデスク製品を再度開きます。
|キャッシュされたライセンス セッションを消去し、サービスをリセットします。
|手順 2: サインアウトして再度サインインする
|
1 オートデスク製品を開きます。
2 プロファイルまたはユーザ アイコンをクリックします。
3 [サインアウト]を選択します。
4 製品を閉じて再度開きます。再度サインインします。
|セッションを更新すると、一時的な認証の問題が解決します。
|手順 3: デバイス制限を確認する
|
1 他のすべてのデバイスでオートデスク製品を閉じます。
2 バックグラウンドで実行されていないことを確認します。
3 現在のデバイスで製品を再度起動します。
|一度に許可されるアクティブなセッションは 1 つのみです。別のデバイスでサインインしていると、デバイス制限エラーが発生することがあります。
|手順 4: ライセンス割り当てを確認する
|
1 https://manage.autodesk.com にアクセスします。
2 Autodesk Account にサインインします。
3 [製品とサービス]に移動します。
4 製品がアカウントに割り当てられていることを確認します。
|ライセンスがないか期限切れの場合、ライセンス認証できません。
|手順 5: Autodesk Licensing Service を確認する
|
1 [Windows]+[R]を押します。
2 services.msc と入力します。
3 [Enter]を押します。
4 「Autodesk Desktop Licensing Service」を見つけます。
5 次のことを確認します。
-状態が[実行中]である
-スタートアップの種類が[自動]である
6 そうでない場合は、右クリックして[開始]を選択します。
|このサービスはライセンスの検証に必要です。このサービスが実行されていない場合、アクティベーションは失敗します。
|手順 6: Autodesk Desktop Licensing Service が最新であることを確認する
|
1 最新バージョンまたは Autodesk Desktop Licensing Service をダウンロードしてインストールします。
|古いライセンス コンポーネントは、ライセンス認証エラーの原因になることがあります。
|手順 7: サインイン コンポーネントが最新であることを確認する
|
1 サインイン コンポーネントを更新します。
- オートデスク製品バージョン 2024 以降
最新バージョンまたは Autodesk Identity Manager をダウンロードしてインストールします。
- オートデスク製品バージョン 2020～2023
最新バージョンまたは Autodesk Single Sign-On Component をダウンロードしてインストールします。
|これらのコンポーネントは認証を処理します。古いバージョンでは、サインインまたはアクティベーションができないことがあります。
|手順 8: ネットワークと必要な Autodesk URL を確認する
|
1 オートデスクのライセンス認証に必要な必須 URL にアクセスできることを確認します。
2 VPN またはファイアウォールを一時的に無効にします。
3 サインインを再試行します。
4 企業ネットワークを使用している場合は、IT 部門に連絡します。
|オートデスク サーバへのネットワーク アクセスがブロックされていると、ライセンスを検証できません。
|手順 9: バックグラウンドの Autodesk プロセスを終了する
|
1 [Ctrl]+[Shift]+[Esc]を押します。
2 タスク マネージャを開きます。
3 Autodesk 関連のプロセスを終了します。
4 製品を再度起動します。
|停止しているプロセスによって、ライセンス情報の更新が妨げられることがあります。
|手順 10: オートデスク製品を更新する
|
1 Windows の[スタート]メニューを開きます。
2 Autodesk Access を検索して開きます。
3 [更新]セクションで、利用可能な更新プログラムの一覧を確認します。
4 更新する各製品の横にある[更新]をクリックします。
5 インストールが完了するまで待ちます。
6 オートデスク製品を再起動します。
|
Autodesk Access は、更新プログラムを手動でダウンロードすることなく、システムから直接すばやく簡単にインストールできるように設計されたデスクトップ アプリケーションです。
注: 更新プログラムには、Autodesk Access からアクセスするか、Autodesk Account からダウンロードしてアクセスできます。詳細については、「ソフトウェアを更新する」を参照してください。
|手順
|ガイド
|この手順が必要な理由
|手順 1: Mac を再起動する
|
Apple メニューをクリックします。
[再起動]を選択します。
製品を再度開きます。
|キャッシュされたセッションを消去し、システム プロセスを更新します。
|手順 2: サインアウトして再度サインインする
|
オートデスク製品を開きます。
プロファイルまたはユーザ アイコンをクリックします。
[サインアウト]を選択します。
製品を閉じて再度開きます。
再度サインインします。
|セッションと認証の問題を解決します。
|手順 3: デバイス制限を確認する
|
他のすべてのデバイスでオートデスク製品を閉じます。
バックグラウンドで実行されていないことを確認します。
現在のデバイスで製品を再度起動します。
|一度に許可されるアクティブなセッションは 1 つのみです。別のデバイスでサインインしていると、デバイス制限エラーが発生することがあります。
|手順 4: ライセンス割り当てを確認する
|
https://manage.autodesk.com にアクセスします。
Autodesk Account にサインインします。
[製品とサービス]に移動します。
製品がアカウントに割り当てられていることを確認します。
|ライセンスがないか期限切れの場合、ライセンス認証できません。
|手順 5: ライセンスおよびサインイン コンポーネントが最新であることを確認する
|
https://manage.autodesk.com にサインインします。
インストール済みのオートデスク製品で利用可能なすべての更新プログラムをインストールします。
製品を再起動します。
|macOS では、ライセンスおよびサインイン コンポーネントは製品に同梱されています。
|手順 6: ネットワークと必要な Autodesk URL を確認する
|
オートデスクのライセンス認証に必要な必須 URL にアクセスできることを確認します。
VPN またはファイアウォールを一時的に無効にします。
サインインを再試行します。
企業ネットワークを使用している場合は、IT 部門に連絡します。
|オートデスク サーバへのネットワーク アクセスがブロックされていると、ライセンスを検証できません。
|手順 7: バックグラウンド アプリケーションを閉じる
|
[Command]+[Option]+[Esc]を押します。
オートデスク アプリを強制終了します。
製品を再度起動します。
|バックグラウンド プロセスによって、ライセンス情報の更新が妨げられることがあります。
これは通常、製品が既に別のデバイスで実行されていることを意味します。他のデバイスで製品を閉じて、もう一度試します。
デバイス制限の問題を解決するにはどうすればよいですか?
他のデバイスからサインアウトする
すべてのアクティブなセッションを終了する
再度サインインする
一般的な原因には、次のものがあります。
アカウントにライセンスが割り当てられていない
期限切れのサブスクリプション
ライセンス サービスが実行されていない(Windows)
ID またはライセンス コンポーネントが古い
ネットワーク アクセスがブロックされている
Autodesk Account にサインインし、[製品とサービス]で確認します。
はい。ほとんどのオンライン検証では、ライセンスの検証後、製品を 30 日間オフラインで使用できます。30 日間オフラインで使用した後は、ライセンスを検証するために再度サインインする必要があるため、インターネット アクセスが必要です。
いいえ。これらの手順はライセンスと認証にのみ影響し、ファイルには影響しません。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。