ライセンスのアクティベーションまたはデバイス制限の問題

オートデスク製品では、さまざまな理由でライセンスのアクティベーションまたはデバイス制限の問題が発生することがあります。これらの問題は、多くの場合、アカウント構成、デバイスの使用制限、ネットワーク接続、システム上のライセンス コンポーネントに関連しています。また、多くの場合、問題は単一の要因によって発生するのではなく、複数のデバイスでサインインしている、ライセンス サービスが古い、オートデスク サーバへのアクセスが制限されているなど、複数の要因の組み合わせによって発生します。

この記事では、ライセンスのアクティベーションとデバイス制限の問題の最も一般的な原因をすばやく特定して解決するための、手順に沿ったトラブルシューティング ワークフローを紹介します。各手順の後に製品をテストしながら順番に手順を実行することにより、問題がアカウント、デバイスの使用状況、システム構成のいずれに関連しているかを切り分けることができます。

続いて、Windows、Mac の順にトラブルシューティング ガイドがあり、最後にこのトピックに関連するよくある質問(Windows と Mac の両方に適用)があります。