In genere l'aspetto più costoso della lavorazione CNC è proprio la macchina CNC. I prezzi variano da $ 5.000 circa per le macchine di base fino a $ 500.000 per quelle di fascia alta. Il costo dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni, la potenza, la velocità del mandrino, le capacità multiasse e la precisione. Oltre alla macchina, è necessario acquistare anche gli utensili di taglio per la lavorazione delle parti. Per generare le istruzioni necessarie per la lavorazione CNC, la soluzione più comune è un abbonamento ad un software CAM (Computer-Aided Manufacturing). Pertanto, anche se non esiste una singola soluzione adatta per ogni tipo di esigenza, la lavorazione CNC richiede un investimento iniziale.